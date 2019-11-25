20+ неприметных ляпов в русских сериалах, которые теперь хотелось бы развидеть, да никак
Даже высокобюджетные проекты не застрахованы от появления ляпов. К незначительным погрешностям можно отнести неправильное положение рук при смене ракурса или небольшие изменения в окружающей обстановке. Но порой съемочная группа допускает довольно серьезные ошибки, например появление в кадре камер и микрофонов.
В российских сериалах таких нестыковок встречается куда больше, чем можно охватить в одной статье. AdMe.ru разобрался во всем этом многообразии и выделил наиболее яркие и запоминающиеся из них.
Кухня
- Шеф-повар Виктор Петрович решил немного отдохнуть в своем кабинете, уютно устроившись на подушке с символикой своего любимого клуба «Спартак». Но при смене ракурса можно заметить, что она куда-то испарилась.
- Разговор Дмитрия и Элеоноры в фойе ресторана вызывает неподдельный интерес у посетительниц. Одна из них начинает снимать происходящее на камеру телефона. Только вот, по всей видимости, не может решить, на какой модели видео будет смотреться лучше. Оттого и меняет их с молниеносной скоростью.
- В рамках своего кулинарного шоу Дмитрий Нагиев пробует блюда конкурсантов. Во время поедания первой порции на нем пиджак, а когда ему приносят вторую, он сидит в одной рубашке.
Универ. Новая общага
- В самом начале разговора с Валей Маша держит в руках кисточку для пудры. Но в следующее мгновение она уже красит губы блеском. Всем бы такую скорость при нанесении макияжа.
- Майкл разговаривает с девушкой по скайпу. Но на ноутбуке нет встроенной камеры. Других гаджетов, предназначенных для видеосвязи, поблизости тоже нет. Остается только догадываться, как Майклу это удалось.
- Яне стоит следить внимательнее за тем, как ей ставят зачеты. Похоже, этот преподаватель не слишком уверен в ее оценке, раз пишет ручкой без стержня.
- В этом сериале не раз случалось такое, что двух разных персонажей играл один человек. Например, актриса Анастасия Иванова в 86-й серии была аспиранткой, а несколько эпизодов спустя предстала перед зрителями в роли первокурсницы Юли, сестры Яны. При этом по сюжету никто из ребят не был с ней знаком ранее.
Отель «Элеон»
© Отель Элеон / Yellow, Black and White © Отель Элеон / Yellow, Black and White © Отель Элеон / Yellow, Black and White
- Когда Павел выпрыгивает из ванны, у него на голове остается много пены. Но в следующем кадре, во время разговора с Софией, она исчезает. Можно было бы подумать, что он успел стряхнуть ее. Однако затем пенка снова появляется на том же месте.
- Этот ляп можно отнести к «классике жанра». Даже экстравагантный образ Даши не отвлекает внимание от того, что сначала шарф обмотан поверх куртки, а через секунду уже находится под ней.
- На первый взгляд кажется, что под балконом столпилось много прекрасных девушек. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что одни и те же дамы появляются в этом кадре несколько раз. Мы выделили блондинку с каре, найдете остальных?
Воронины
- Когда Костя и Вера разговаривают с администратором, кулон сначала находится поверх платья, а потом, после кадра со спины, внезапно оказывается спрятанным под тканью.
- Во время небольшого чаепития на крупном плане видно, что Настя держит чашку левой рукой, а блюдце — правой. После этого сразу следует съемка дальней камерой, где можно разглядеть, что положение предметов в руках героини меняется.
- Костя идет в гости к брату. В лифте он встречается с его соседкой Ксюшей из 67-й квартиры. В это время на нем один комплект одежды. А вот когда Костя оказывается на пороге у Лени, одет он уже в совершенно другие вещи, кроме куртки и джинсов.
- Костя и Вера решают уединиться в загородном домике. Но Николай Петрович и Галина Ивановна нарушают их затворничество. Они приезжают к сыну и делают это довольно эффектно — разрушая фасад здания. Судя по первым кадрам, ущерб нанесен немаленький. Но сразу после мы видим, что, возможно, все не так уж плохо.
Сваты
- Во время бурного обсуждения в холле гостиницы Ольга никак не может определиться, надеть ей очки или лучше снять. В рамках одной реплики они оказываются у нее то на переносице, то в руке.
- На первом кадре мужчины стоят с пустыми руками. Но при смене плана можно увидеть, что они держат голубей. Впрочем, когда камера возвращается обратно, композиция снова приобретает прежний вид.
- Это настоящий комболяп. В начале 3-й серии 4-го сезона Валентина вешает на стену плакат. На нем уже можно увидеть фотографии Ивана и Юрия. Хотя задумывалось, что Будько налепит их только в следующих кадрах. А вторая оплошность связана с неправильно написанным отчеством Ковалева.
Интерны
- Когда Тимур подходит к Полине, она ставит стаканчик с кофе перед собой. После фокусировки камеры на спинах героев он магическим образом телепортируется и находится уже справа от папки с историей болезни.
- Изначально на завтрак было решено подавать перемешанные и растекшиеся по сковородке яйца. Но за секунду до подачи блюда планы поменялись, и на столе мы уже видим образцово-показательную глазунью.
- Левин после продолжительной поездки в Америку приходит в кабинет Кисегач, чтобы устроиться работать на прежнее место. Она слишком занята и перебирает кипу бумаг. При резкой смене кадра можно увидеть, как листы в папке с документами меняют свое положение.
Физрук
- Во время разговора Мамаевой с одноклассниками перед ней сначала стоит белая кружка, а через несколько секунд на этом же месте можно увидеть стакан с компотом.
- В сериале «Физрук» в кадре нередко можно заметить провода, камеры, микрофоны. Как, например, в этой серии, когда во время разговора с Полиной из-под рубашки Психа торчала петличка.
Мешают ли вам подобные огрехи наслаждаться сериалами? Или вы просто не обращаете на них внимания?
Фото на превью Универ. Новая общага / ТНТ, Универ. Новая общага / ТНТ