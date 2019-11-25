20+ неприметных ляпов в русских сериалах, которые теперь хотелось бы развидеть, да никак

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Даже высокобюджетные проекты не застрахованы от появления ляпов. К незначительным погрешностям можно отнести неправильное положение рук при смене ракурса или небольшие изменения в окружающей обстановке. Но порой съемочная группа допускает довольно серьезные ошибки, например появление в кадре камер и микрофонов.

В российских сериалах таких нестыковок встречается куда больше, чем можно охватить в одной статье. AdMe.ru разобрался во всем этом многообразии и выделил наиболее яркие и запоминающиеся из них.

Кухня

Шеф-повар Виктор Петрович решил немного отдохнуть в своем кабинете, уютно устроившись на подушке с символикой своего любимого клуба «Спартак». Но при смене ракурса можно заметить, что она куда-то испарилась.

Разговор Дмитрия и Элеоноры в фойе ресторана вызывает неподдельный интерес у посетительниц. Одна из них начинает снимать происходящее на камеру телефона. Только вот, по всей видимости, не может решить, на какой модели видео будет смотреться лучше. Оттого и меняет их с молниеносной скоростью.

В рамках своего кулинарного шоу Дмитрий Нагиев пробует блюда конкурсантов. Во время поедания первой порции на нем пиджак, а когда ему приносят вторую, он сидит в одной рубашке.

Универ. Новая общага

В самом начале разговора с Валей Маша держит в руках кисточку для пудры. Но в следующее мгновение она уже красит губы блеском. Всем бы такую скорость при нанесении макияжа.

Майкл разговаривает с девушкой по скайпу. Но на ноутбуке нет встроенной камеры. Других гаджетов, предназначенных для видеосвязи, поблизости тоже нет. Остается только догадываться, как Майклу это удалось.

Яне стоит следить внимательнее за тем, как ей ставят зачеты. Похоже, этот преподаватель не слишком уверен в ее оценке, раз пишет ручкой без стержня.

В этом сериале не раз случалось такое, что двух разных персонажей играл один человек. Например, актриса Анастасия Иванова в 86-й серии была аспиранткой, а несколько эпизодов спустя предстала перед зрителями в роли первокурсницы Юли, сестры Яны. При этом по сюжету никто из ребят не был с ней знаком ранее.

Отель «Элеон»

Когда Павел выпрыгивает из ванны, у него на голове остается много пены. Но в следующем кадре, во время разговора с Софией, она исчезает. Можно было бы подумать, что он успел стряхнуть ее. Однако затем пенка снова появляется на том же месте.

Этот ляп можно отнести к «классике жанра». Даже экстравагантный образ Даши не отвлекает внимание от того, что сначала шарф обмотан поверх куртки, а через секунду уже находится под ней.

На первый взгляд кажется, что под балконом столпилось много прекрасных девушек. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что одни и те же дамы появляются в этом кадре несколько раз. Мы выделили блондинку с каре, найдете остальных?

Воронины

Когда Костя и Вера разговаривают с администратором, кулон сначала находится поверх платья, а потом, после кадра со спины, внезапно оказывается спрятанным под тканью.

Во время небольшого чаепития на крупном плане видно, что Настя держит чашку левой рукой, а блюдце — правой. После этого сразу следует съемка дальней камерой, где можно разглядеть, что положение предметов в руках героини меняется.

Костя идет в гости к брату. В лифте он встречается с его соседкой Ксюшей из 67-й квартиры. В это время на нем один комплект одежды. А вот когда Костя оказывается на пороге у Лени, одет он уже в совершенно другие вещи, кроме куртки и джинсов.

Костя и Вера решают уединиться в загородном домике. Но Николай Петрович и Галина Ивановна нарушают их затворничество. Они приезжают к сыну и делают это довольно эффектно — разрушая фасад здания. Судя по первым кадрам, ущерб нанесен немаленький. Но сразу после мы видим, что, возможно, все не так уж плохо.

Сваты

Во время бурного обсуждения в холле гостиницы Ольга никак не может определиться, надеть ей очки или лучше снять. В рамках одной реплики они оказываются у нее то на переносице, то в руке.

На первом кадре мужчины стоят с пустыми руками. Но при смене плана можно увидеть, что они держат голубей. Впрочем, когда камера возвращается обратно, композиция снова приобретает прежний вид.

Это настоящий комболяп. В начале 3-й серии 4-го сезона Валентина вешает на стену плакат. На нем уже можно увидеть фотографии Ивана и Юрия. Хотя задумывалось, что Будько налепит их только в следующих кадрах. А вторая оплошность связана с неправильно написанным отчеством Ковалева.

Интерны

Когда Тимур подходит к Полине, она ставит стаканчик с кофе перед собой. После фокусировки камеры на спинах героев он магическим образом телепортируется и находится уже справа от папки с историей болезни.

Изначально на завтрак было решено подавать перемешанные и растекшиеся по сковородке яйца. Но за секунду до подачи блюда планы поменялись, и на столе мы уже видим образцово-показательную глазунью.

Левин после продолжительной поездки в Америку приходит в кабинет Кисегач, чтобы устроиться работать на прежнее место. Она слишком занята и перебирает кипу бумаг. При резкой смене кадра можно увидеть, как листы в папке с документами меняют свое положение.

Физрук

Во время разговора Мамаевой с одноклассниками перед ней сначала стоит белая кружка, а через несколько секунд на этом же месте можно увидеть стакан с компотом.

В сериале «Физрук» в кадре нередко можно заметить провода, камеры, микрофоны. Как, например, в этой серии, когда во время разговора с Полиной из-под рубашки Психа торчала петличка.