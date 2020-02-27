20+ ляпов на киноафишах, которые привлекли внимание зрителей больше, чем сами фильмы

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Производство фильмов и сериалов обходится продюсерам в миллионы долларов. Специалисты по визуальным эффектам днями и ночами создают сногсшибательную и очень реалистичную компьютерную графику. Но когда дело доходит до производства афиш, где-то в мире находится один неопытный дизайнер, который в несколько неосторожных щелчков мыши может нафотошопить такое, что у зрителей глаза на лоб полезут от удивления.

Мы в AdMe.ru с присущей нам долей перфекционизма разобрали десятки киноафиш и обнаружили несколько досадных промахов дизайнеров, которые порой были более запоминающимися, чем сюжетные линии любимых фильмов.

1. Секс в большом городе — 2

Локоть Ким Кэттролл на афише получился даже более крупным, чем ее шея, а предплечье оказалось невероятно длинным.

2. Смерть на похоронах

Дизайнеры, видимо, решили разыграть комедию не только на экране, но и на постере к фильму, забыв кое-что добавить одному из актеров в область груди.

3. Копы в юбках

Актрису Мелиссу Маккарти, которая никогда не стеснялась своей полноты, кто-то из дизайнеров решил подогнать под стандарты голливудской красоты, но, кажется, чуть переусердствовал.

4. Случайный муж

Дизайнера плаката к этому фильму, видимо, что-то сильно отвлекало от работы. В первом варианте афиши он, похоже, не знал, как устроена правая рука Умы Турман, а именно в том месте, где у актрисы должен располагаться локоть.

А на этом плакате проблема с руками была не только у дизайнера, но и у Колина Ферта. Получилась она непропорционально короткой, да и запястье актера выглядит чересчур широким.

5. Миссия Дарвина

Взгляните внимательно на отражение морской свинки. Как-то странно: если она повернута к окну спиной, то почему же в стекле мы видим ее фронтальную сторону?

6. Человек-паук — 2

Скорее всего, с анатомией человека дизайнер данного плаката был не знаком. Трудно представить, как Кирстен Данст смогла бы физически обнять Человека-паука, только если бы ее рука не была резиновой и не имела способность растягиваться.

7. Новый Человек-паук. Высокое напряжение

Дизайнера, сделавшего предыдущую афишу, наверное, пригласили поучаствовать и в создании плаката для нового фильма о супергерое. В продолжение традиций предыдущего постера у актрисы Эммы Стоун получилась невероятно длинная правая рука, которая здесь выглядит очень неестественно.

8. Все путем

Рука, держащая камеру, выглядит так, будто она принадлежит кому-то за кадром, а не Роберту Де Ниро, иначе невозможно представить, как на экране фотоаппарата удалось бы запечатлеть именно такой ракурс. И почему Кейт Бекинсейл не смотрит в объектив, если они делают селфи?

9. Горец: Конец игры

Дизайнер этого плаката точно не был перфекционистом, если решил разместить меч просто поверх руки Кристофера Ламберта, будто рукоятку удерживает некая волшебная сила.

10. Сердце дракона: Начало

Присмотритесь к этому плакату внимательно и посчитайте количество пальцев на руках, которые держат меч. Кажется, дизайнер случайно стер один палец, оставив только костяшку.

11. Опасный Бангкок

Похоже, у Николаса Кейджа что-то должно было лежать в руке, но дизайнер забыл эту вещь добавить, иначе к чему актеру было так сгибать пальцы? Хотя, возможно, в его руке и находилось что-то мистическое, пока дизайнера не попросили от этого лишнего предмета избавиться.

12. Змеиный полет

Если внимательно проследить за витками, то можно заметить, что одна часть змеи куда-то бесследно пропала.

13. 16 кварталов

Плакат для криминального триллера режиссера Ричарда Доннера ничем не примечателен, за исключением одного: на нем изображен Брюс Уиллис без усов, которые его персонаж носит на протяжении всего фильма. А еще можно заметить, как из пистолета вылетает пуля, хотя главный герой даже не держит палец на спусковом крючке.

14. Короли улиц

Киану Ривз, как можно увидеть на этой афише, тоже умеет стрелять из пистолета лишь с помощью силы мысли, ведь ему даже не нужно нажимать на курок, чтобы выпустить пулю из ствола.

15. Годзилла-2: Король монстров

Из-за этой афиши в сети разгорелся даже небольшой скандал. Зрители недоумевали, как Годзилла держится на плаву в открытой воде. На чем ящер стоит?

16. Совместная поездка

Почему-то дизайнер решил разместить главных героев фильма на плакате таким образом, чтобы Айс Кьюб смотрел прямиком на лоб Кевина Харта. Хотя в жизни рост актеров отличается всего на 10 см, глядя на эту афишу, создается впечатление, что разница в росте актеров гораздо существеннее.

17. Прибытие

Сначала кажется, что афиша выглядит совершенно нормально для фильма о пришельцах. Вот только в Гонконге, который изображен на плакате, никогда не было телебашни «Восточная жемчужина», потому что на самом деле она располагается в Шанхае.

Эта версия афиши вызвала такой шум в Гонконге, что пришлось ее срочно переделывать. В исправленной версии постера дизайнеры решили разместить корабль пришельцев в центре Шанхая.

18. Я есть гнев

Что-то странное сотворил дизайнер на этом плакате с головой Джона Траволты, сделав ее совершенно непропорциональной по отношению к телу.

19. Повар на колесах

На этой афише мастерство дизайнера заметно невооруженным глазом. Руки Скарлетт Йоханссон, кажется, имеют другой оттенок кожи, чем ее голова. Фотография Софии Вергары выглядит так, будто была снята на красной ковровой дорожке, а затем вставлена в этот плакат, не говоря уже о том, что голова актрисы кажется слишком крупной по отношению к остальной части тела.

20. Молодость Уитни Браун

Хочется посмотреть на выражение лица дизайнера этого постера, когда он увидит, что в реальной жизни огромную лошадь на заднем сиденье Mini Cooper вряд ли возможно было бы уместить.

21. Особо опасен

На первый взгляд может показаться, что с этой афишей все в полном порядке. Но присмотритесь внимательно к левой руке Анджелины Джоли: ее плечо выходит прямо из подбородка, а предплечье невероятно длинное и непропорциональное.

22. Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая

Ошибка на этом плакате будет очевидной только для истинного поклонника «Звездных войн». На афише Люк Скайуокер и Дарт Вейдер сражаются на световых мечах, которые им не принадлежат. Дизайнер этого постера просто случайно перепутал местами оружие главных героев.

23. Няня

По какому-то странному стечению обстоятельств дизайнер этого постера решил, что у актрисы должно быть две правых руки.

24. Милые обманщицы

Не только афиши фильмов страдают от невнимательных дизайнеров, достается еще и плакатам к популярным сериалам. Например, здесь куда-то таинственным образом исчезла левая нога актрисы.