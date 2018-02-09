20 лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения

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Netflix — это крутая компания, которая снимает, выпускает и выкладывает в сеть одни из самых интересных фильмов и сериалов. Главное достоинство компании, которое оценили все зрители, — это то, что в день премьеры Netflix выкладывают сразу все серии подряд. Поэтому можно завернуться в плед, взять кружку горячего какао и приготовиться к многочасовому просмотру фильмов. AdMe.ru выбрал для вас сериалы производства Netflix, которые понравятся даже неискушенному зрителю.

5 лучших сериалов, которые оценили зрители

Черное зеркало Black Mirror, 2011 — настоящее время

За последние 10 лет технологии прочно вошли в нашу жизнь. Нам проще рассказать о проблеме на фейсбуке, чем доверить секрет близкому человеку. Вот и в мире «Черного зеркала» люди не могут жить без технологий, которые приносят им вред и страдания. Интересный сериал, который показывает негативные последствия стремления человека к совершенству.

Карточный домик House of Cards, 2013 — настоящее время

Главный герой Фрэнсис Андервуд является одним из самых влиятельных конгрессменов. Он умен, расчетлив и амбициозен. В обмен на обещание сделать его госсекретарем он помогает Гарретту Уокеру стать президентом. Но после выборов Фрэнсис получает отказ. Взбешенный предательством, он продумывает план возмездия, осуществить который помогает верная жена Клэр. Интеллектуальный сериал, который позволяет зрителям не только наблюдать, но и активно додумывать то, что скрыто.

Забытые Богом Godless, 2017

Зловещий бандит Фрэнк Гриффин вместе с бандой головорезов терроризирует Дикий Запад. Он опустошает города и убивает людей, и нет на него никакой управы. Однажды приемного сына Фрэнка замучила совесть, и он решает покинуть банду, похитив при этом всю добычу. Бандиты не собираются отпускать его просто так и пытаются найти. Поиски приводят их в город Ла Белль, в котором, по странным обстоятельствам, обитают одни женщины.



Отличный сериал, который понравится не только любителям вестернов, но и тем, кто просто «проходил мимо».

13 причин почему 13 Reasons Why, 2017 — настоящее время

Однажды школьник Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами от девушки Ханны, которая покончила с собой. В своих записях Ханна рассказала 13 причин, которые толкнули ее на это, и Клэй — одна из них. Тяжелый сериал, который заставляет задуматься о жизни и взглянуть на нее с других ракурсов.

Нарко Narcos, 2015 — настоящее время

Это сериал о Пабло Эскобаре, которого боялось правительство, почитал народ и ненавидели полицейские. Он построил огромную могущественную империю по поставке наркотиков в США. Повествование в сериале ведется от лица сотрудников наркоконтроля, которые показывают, на что способны люди, жаждущие власти. Драматичный сериал, основанный на реальных событиях.

5 сериалов, которые понравятся женщинам

Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black, 2013 — настоящее время

Главная героиня сериала Пайпер Чепмен любит свою жизнь и разные приятные мелочи, будь то душ по утрам или красивый завтрак. Но из-за ошибок молодости уже спустя много лет Пайпер оказывается в тюрьме, где должна провести долгие 15 месяцев. Теперь ей придется не только жить, но и выживать среди нового окружения.



Сериал о любви, выживании и демонах, которые сидят глубоко внутри каждого человека.

Корона The Crown, 2016 — настоящее время

Сериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II и об истории Великобритании, увиденной ее глазами. Здесь есть все — от условий, в которых жила главная героиня в детстве, до ситуаций, которые происходят по сегодняшний день. Сериал получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.

Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt, 2015 — настоящее время

Это сериал о Кимми Шмидт — девушке, которая провела последние 15 лет в бункере религиозного фанатика. После освобождения она решает изменить свою жизнь и переезжает в Нью-Йорк, стараясь наверстать упущенное. Она осваивает технологии, приобретает знания, заводит друзей и налаживает личную жизнь. Легкая комедия, которую стоит посмотреть после тяжелого рабочего дня.

Мастер не на все руки Master of None, 2015 — настоящее время

Главный герой Дев снимается в рекламе и фильмах, которые не приносят ему достаточно денег, встречается с девушкой, с которой, возможно, у них нет совместного будущего, и проводит время с друзьями, которые еще не успели обзавестись семьями. Он попадает в разные абсурдные ситуации, но близкие люди и чувство юмора помогают ему справиться с жизненными проблемами. Легкий сериал, в котором каждый может найти себя.

Любовь Love, 2016 — настоящее время

Главные герои Микки и Гас не похожи на положительных персонажей. Гас — ботаник и неудачник, который только мечтает, а не воплощает идеи в жизнь. Микки — легкомысленная девушка с вредными привычками, которая часто попадает в неловкие ситуации. Судьба сталкивает их вместе, но прошлые неудачи в любви встают преградами на пути. Смогут ли они быть вместе? Интересный сериал, от которого сложно оторваться.

5 сериалов для тех, кому не хватает в жизни мистики и чудес

Очень странные дела Stranger Things, 2016 — настоящее время

В 80-е годы в тихом провинциальном городке загадочным образом пропадает мальчик по имени Уилл. Родные и друзья полны решимости выяснить, что же с ним случилось. Особенно лучший друг Уилла — Майк. Он начинает собственное расследование и уверен, что близок к разгадке. Но ребята даже не подозревают, с чем им предстоит столкнуться. Мистический сериал, который захватит все ваше внимание.

Восьмое чувство Sense8, 2015–2018

Это сериал о 8 героях, которые живут в разных городах и странах, разговаривают на разных языках и принадлежат к разным культурам. Но все они связаны ментально. Они могут чувствовать эмоции друг друга, помогать и перенимать чужие навыки. Кроме этого, за ними охотятся люди, которые считают их угрозой для всего мира, и теперь герои должны найти способ, чтобы выжить. Яркий и жизненный сериал, от которого невозможно оторваться.

Джессика Джонс Jessica Jones, 2015 — настоящее время

Джессика Джонс — единственный работник частного детективного агентства, она променяла свою карьеру супергероя на дешевую квартиру. Но прошлое все равно накрывает ее ледяной волной, когда в городе появляется злодей, который может управлять волей людей. Динамичный сериал, который держит в напряжении до последней серии.

Сорвиголова Daredevil, 2015 — настоящее время

Главный герой Мэтт Мердок ослеп в детстве в результате несчастного случая, но благодаря этому остальные чувства усилились в десятки раз. Повзрослев, парень решил посвятить свою жизнь защите людей и борьбе с преступностью. Поэтому днем он успешный адвокат, а ночью — Сорвиголова, мститель в маске. Атмосферный сериал, в котором все серии смотрятся на одном дыхании.

Люк Кейдж Luke Cage, 2016 — настоящее время

После неудачного эксперимента главный герой Люк Кейдж сбегает из тюрьмы и пытается начать жизнь заново. Он работает на нескольких работах, чтобы сводить концы с концами, и старается не применять суперсилу. Но однажды преступники убивают единственного человека, который верил в Люка и поддерживал его, и тогда парень решает выйти из тени и восстановить правосудие. Он не надевает маску и не скрывает своего имени, поэтому все знают, кто он такой и где его искать.



Интересный сериал, в котором есть место не только дракам и стрелялкам, но и драме.

5 сериалов, которые затягивают с первой серии

Холистическое детективное агентство Дирка Джентли Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, 2016–2017

Тодд жил обычной жизнью. Работал швейцаром в отеле, получал небольшую зарплату и помогал сестре. Но в один день весь его мир рухнул. Тодда уволили с работы, хозяин квартиры стал ему угрожать, его даже начали подозревать в убийстве. Но когда он уже начал опускать руки, в его жизни появляется неутомимый оптимист Дирк Джентли, который заявляет, что Тодд — важная часть расследования. Интересный и захватывающий сериал, где каждая серия — это маленький шедевр.

ОА The OA, 2016 — настоящее время

Главная героиня сериала возвращается домой спустя 7 лет после исчезновения. Что с ней произошло, никто не знает, да и сама девушка не говорит. Основная интрига — чудесное прозрение, ведь до исчезновения девушка была слепой. Великолепная драма, которая смотрится на одном дыхании.

Лиллехаммер Lilyhammer, 2012–2014

Фрэнк, немолодой мафиози, сдает своего босса федералам и, боясь расправы коллег, переезжает в норвежский Лиллехаммер. Попав в толерантный мир, главный герой не собирается подстраиваться под общество, а, наоборот, подстраивает мир под себя и создает подпольную империю. Вот тут и начинаются комичные ситуации, которые разрешаются по чудесному стечению обстоятельств. Легкий комедийный сериал, который поднимет настроение после напряженного дня.

Родословная Bloodline, 2015–2017

Семейство Рэйбёрнов — благополучная и дружная семья, их любят и уважают все соседи. Но это только на первый взгляд. Все меняется с приездом младшего брата Дэнни, который решил отомстить родственникам за унижения, перенесенные в детстве. Сериал начинается с развязки, и в течение всех серий мы узнаем, почему же так все произошло и не могло произойти иначе.

Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events, 2017 — настоящее время

После несчастного случая трое сирот — Вайолет, Клаус и Солнышко — попадают на попечительство ужасного графа Олафа, которого совершенно не волнуют дети, а только их деньги. Ребята пытаются рассказать окружающим правду, но им никто не верит. Из-за непонимания взрослых они попадают в разные приключения и стараются всеми силами разгадать тайну гибели родителей.



Потрясающая сказка, которая понравится как детям, так и взрослым.