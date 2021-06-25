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20 красавцев-персонажей советского кино, вспомнить которых одно удовольствие

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За рубежом ежегодно составляют топы самых привлекательных актеров. Немудрено, ведь пленительная внешность исполнителей главных ролей может влиять на кассовые сборы фильмов. Но стоит обратиться к нашей советской киноклассике, как можно обнаружить целый парад красавцев, которые сегодня могли бы быть на обложках передовых модных журналов.

Мы в AdMe.ru пересмотрели наши любимые советские фильмы и выбрали 20 персонажей, от которых трудно оторвать взгляд.

Олег Видов — Игорь Максимов («Стоянка поезда — две минуты»)

Борис Быстров — Аладдин («Волшебная лампа Аладдина»)

Юрий Сенкевич — принц Антуан («Русалочка»)

Михаил Кузнецов — Федор Басманов («Иван Грозный»)

Олег Даль — Cолдат («Старая, старая сказка»)

Юрий Соломин — Павел Кольцов («Адъютант его превосходительства»)

Александр Белявский — Юрий Цымбалюк («Спасите наши души»)

Владимир Талашко — Сергей Скворцов («В бой идут одни „старики“»)

Вячеслав Тихонов — Леонид Голубев («Сердце бьется вновь...»)

Андрей Ростоцкий — Николай Турбин («Дни Турбиных»)

Геннадий Корольков — Федор Морозов («Тени исчезают в полдень»)

Евгений Самойлов — Алексей Лебедев («Светлый путь»)

Сергей Столяров — Иван Мартынов («Цирк»)

Игорь Кеблушек — Мистер Икс («Принцесса цирка»)

Петерис Гаудиньш — Артур Скруве («Мастер»)

Валентин Смирнитский — Сергей («Двое»)

Сергей Мартынов — Виктор Михайлов («Ларец Марии Медичи»)

Олег Стриженов — Вадим Говоруха-Отрок («Сорок первый»)

Игорь Старыгин — Андрей Старцов («Города и годы»)

Василий Лановой — отдыхающий на пляже («Полосатый рейс»)

А кого из вышеперечисленных вы считаете настоящим красавцем?

Фото на превью Волшебная лампа Аладдина / Киностудия им. М. Горького, Иван Грозный / Студия Алма-Ата, Принцесса цирка / Мосфильм
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