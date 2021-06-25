20 красавцев-персонажей советского кино, вспомнить которых одно удовольствие

За рубежом ежегодно составляют топы самых привлекательных актеров. Немудрено, ведь пленительная внешность исполнителей главных ролей может влиять на кассовые сборы фильмов. Но стоит обратиться к нашей советской киноклассике, как можно обнаружить целый парад красавцев, которые сегодня могли бы быть на обложках передовых модных журналов.