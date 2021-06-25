20 красавцев-персонажей советского кино, вспомнить которых одно удовольствие
За рубежом ежегодно составляют топы самых привлекательных актеров. Немудрено, ведь пленительная внешность исполнителей главных ролей может влиять на кассовые сборы фильмов. Но стоит обратиться к нашей советской киноклассике, как можно обнаружить целый парад красавцев, которые сегодня могли бы быть на обложках передовых модных журналов.
Мы в AdMe.ru пересмотрели наши любимые советские фильмы и выбрали 20 персонажей, от которых трудно оторвать взгляд.
Олег Видов — Игорь Максимов («Стоянка поезда — две минуты»)
Борис Быстров — Аладдин («Волшебная лампа Аладдина»)
Юрий Сенкевич — принц Антуан («Русалочка»)
Михаил Кузнецов — Федор Басманов («Иван Грозный»)
Олег Даль — Cолдат («Старая, старая сказка»)
Юрий Соломин — Павел Кольцов («Адъютант его превосходительства»)
Александр Белявский — Юрий Цымбалюк («Спасите наши души»)
Владимир Талашко — Сергей Скворцов («В бой идут одни „старики“»)
Вячеслав Тихонов — Леонид Голубев («Сердце бьется вновь...»)
Андрей Ростоцкий — Николай Турбин («Дни Турбиных»)
Геннадий Корольков — Федор Морозов («Тени исчезают в полдень»)
Евгений Самойлов — Алексей Лебедев («Светлый путь»)
Сергей Столяров — Иван Мартынов («Цирк»)
Игорь Кеблушек — Мистер Икс («Принцесса цирка»)
Петерис Гаудиньш — Артур Скруве («Мастер»)
Валентин Смирнитский — Сергей («Двое»)
Сергей Мартынов — Виктор Михайлов («Ларец Марии Медичи»)
Олег Стриженов — Вадим Говоруха-Отрок («Сорок первый»)
Игорь Старыгин — Андрей Старцов («Города и годы»)
Василий Лановой — отдыхающий на пляже («Полосатый рейс»)
А кого из вышеперечисленных вы считаете настоящим красавцем?
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