20+ кадров, которые позволяют заглянуть за кулисы современного кино и увидеть то, о чем молчат режиссеры

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Джордж Лукас в одном из интервью признался, что ждал более 20 лет, пока кинематографические технологии разовьются достаточно, чтобы снять «Звездные войны» так, как он задумывал еще во время учебы в киношколе. И все же ему пришлось чуть ли не самому создавать студию и разрабатывать программы для обработки видео, чтобы фантастика получилась реальной. У сегодняшних режиссеров такой проблемы нет: зеленый экран, сверхскоростные камеры и мощные компьютеры позволяют реализовать практически любой каприз постановщиков. Вот только что останется от картины, если убрать все визуальные эффекты?

Мы в AdMe.ru задались этим вопросом, пересмотрели несколько десятков фотографий и роликов, снятых, что называется, за кадром. И теперь готовы показать вам, что скрывает за собой компьютерная обработка. Если вы еще не видели эти фильмы, будьте осторожны: спойлеры.

Картонка вместо всемогущего злодея

Если бы в фильме «Мстители: Финал» актеры смотрели в глаза Джошу Бролину, в финальной версии картины герои упирались бы взглядом куда-то в грудь Таносу. Ведь по сценарию он настоящий великан. Так что артисту приходилось носить за спиной шест с закрепленным на нем картонным бюстом своего альтер эго.

К тому же, наверное, нелегко правдоподобно играть, когда тот, кого ты должен ненавидеть в кадре, бегает по съемочной площадке в сером трико, да еще и лучезарно улыбается время от времени. Вот и Элизабет Олсон, изображающая убитую горем Алую Ведьму, за кадром радостно смеется, наблюдая за, пожалуй, одной из самых драматичных сцен «Войны бесконечности».

Нельзя не улыбнуться, глядя на куклу, которой иногда на съемочной площадке «Мстителей» и «Стражей Галактики» обозначали енота Ракету. Хотя роль эта принадлежит Шону Ганну.

Ни одного кадра в гриме

Как и персонаж Джоша Бролина, в «Мстителях» герой Марка Руффало, Халк, конечно же, полностью смоделирован на компьютере. Это очевидно, а вот что из этого следует, догадывается не каждый. Марка Руффало в роли зеленого великана перед выходом на съемочную площадку никогда не гримировали.

На лицо актера лишь наносили несколько точек для захвата мимики. Ну и, конечно же, Марк Руффало каждый раз надевал комбинезон со специальными метками.

Исчезающие суперкостюмы

В последнем фильме «Мстители: Финал» постановщики решили не ограничиваться отрисовкой фантастических персонажей. Виртуальными стали даже костюмы героев. По сценарию в какой-то момент команда защитников человечества облачается в специальные скафандры для путешествий во времени. Оказалось, что их проще полностью нарисовать, чем сшить.

Суперсила героев и спецэффектов

Хотя некоторые утверждают, что Тоби Магуайр мог выполнять все паучьи трюки без спецэффектов, мы прекрасно понимаем, что ни он, ни Том Холланд, исполняющий роль Питера Паркера в новой серии фильмов про Паука, не умеют приклеиваться к вертикальным поверхностям. Им помогают заботливые руки персонала съемочной площадки. В прямом смысле слова. А полет, как и 10–15 лет назад, изображают при помощи тросов, тут пока ничего более удачного не придумали.

For those who are keen, for behind the scenes, here’s me, in green, on a green screen. Da dum da dum de Dee....n. #hisdarkmaterials #serafinapekkala #bts #witchywitchface pic.twitter.com/t7EagPOFeb — Ruta Gedmintas (@Ruta_Gedmintas) December 16, 2019

И стоит только повернуть кадр на 90 градусов, как начинается магия.

Машина времени по-голливудски

Куда более сложную работу проделали постановщики фильма «Мстители: Финал» с лицами персонажей. Крису Эвансу сначала наложили грим, затем нанесли сверху специальные метки, а после обработали изображение на компьютере. Результат — постаревший Капитан Америка. Актер хотел, чтобы эта сцена выглядела еще более естественной, на что получил ответ, что в таком случае продолжительность фильма возрастет до 394 200 часов. В сиквеле «Стражей Галактики» провернули обратное. Курт Рассел с помощью спецэффектов помолодел на 30 лет.

Создатель фильма «Ирландец» Мартин Скорсезе как-то заявил, что фильмы «Марвел» — это вообще не кино, а всего лишь аудиовизуальные развлечения. Видимо, в подтверждение слов режиссер и выпустил свой пока что самый дорогой и длинный, 3,5 часа, фильм. Огромный хронометраж позволил постановщикам в том числе показать весь жизненный путь своего героя. Так что Роберт Де Ниро в кадре сначала помолодел, а потом и постарел.

Когда одной актерской игры уже недостаточно

The day @MarkRuffalo realised that for years he'd actually been working with @mcgregor_ewan pic.twitter.com/STNnAQrlj2 — Paul Bettany (@Paul_Bettany) April 26, 2019

Будь вы хоть трижды номинантом на «Оскар», а стать равномерно красным, как герой Пола Бэттани в «Мстителях», вы никак не сможете. Или, скажем, округлить глаза так, как главная героиня фильма «Боевой ангел Алита». Как и положено персонажам манги, на которой основана лента, она невероятно большеглаза. Естественно, сделать такое можно было только с помощью спецэффектов.

Как и нарисовать цветы, которые внезапно начинают расти прямо на лицах героев фильма «Новички».

А вот как создавался образ «Призрачного гонщика». Николаса Кейджа даже на съемочной площадке уже трудно было узнать.

Виртуальная тренажерка — полная трансформация тела за секунду

В фильме «Первый мститель» роль Стива Роджерса до трансформации на самом деле играли два актера. Крис Эванс отвечал за голову персонажа, а Леандер Дини — за тело. Примечательно, что даже худой Дини был выше ростом и крупнее, чем задумывался персонаж, так что уменьшать приходилось и его тоже. А чтобы сцены выглядели максимально достоверно, каждую снимали по 3 раза: с Эвансом, с Дини и вообще без актеров. Куда меньше работы было у постановщиков «Призрака в доспехах». Почти весь фильм Скарлетт Йоханссон проходила в бежевом трико.

За исключением сцен, где она получала повреждения. Эти места закрашивали зеленым.

А вот Анджелину Джоли на съемках продолжения «Малефисенты» по нескольку часов гримировала целая бригада. Актриса призналась, что в гриме и костюме выглядела настолько устрашающе, что не на шутку пугала детей на площадке.

Для роли в фильме «Томб Райдер: Лара Крофт» Алисия Викандер набрала 6 кг мышечной массы. И все же такие прыжки, какие демонстрировала ее героиня в кадре, без помощи спецэффектов сделать было невозможно.

Если студия для пространства фильма стала тесновата

Вся вселенная «Звездных войн» во время съемок оригинальной трилогии практически умещалась у Джорджа Лукаса в гараже. Спустя 40 лет после создания одной из первых космоопер режиссеры ленты «Мстители: Война бесконечности» подняли планку, соорудив гигантские студии, но даже их порой не хватает. На помощь приходят зеленый экран и беговые дорожки.

Бюджет картины «Мстители: Финал» — $ 356 млн. А вот фильм «Валериан и город тысячи планет» обошелся Люку Бессону в $ 197 млн, что делает его самым дорогим европейским фильмом. И львиную долю этих средств направили как раз на компьютерную обработку.

Ни одна из подводных сцен «Аквамена» на самом деле не была снята под водой. Актеры парили на подвесных лонжах, волосы им дорисовывали. Зато сами океанские просторы были смоделированы, что называется, в натуре.

Бонус: почти все автомобильные рекламные ролики сделаны с помощью компьютерной графики. Во время съемок используют машину под названием «черный дрозд»

А какие фильмы больше нравятся вам: со спецэффектами или без? Какой фильм смотрелся бы лучше без компьютерной обработки?