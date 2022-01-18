20+ фото крупным планом, которые покажут, как изменились главные сердцееды последних лет

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С 1985 года американский журнал People традиционно определяет самого горячего мужчину года среди знаменитостей. За всю историю конкурса это звание получили 36 человек, причем некоторые из них были признаны главными красавцами несколько раз. Например, так повезло Джонни Деппу и Джорджу Клуни.

Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть, как за последний десяток лет изменились популярные красавчики, и, надо сказать, многим годы лишь прибавили обаяния и шарма. Сразу оговоримся, что в нашу подборку вошли отнюдь не все горячие звезды, а лишь те, кто удостаивался этого почетного титула с 1999 по 2021 годы.

Ричард Гир (57 и 70 лет)

Брэд Питт (45 и 57 лет)

Пирс Броснан (55 и 66 лет)

Бен Аффлек (37 и 49 лет)

Джуд Лоу (37 и 47 лет)

Мэттью Макконахи (39 лет и 52 года)

Джордж Клуни (46 и 60 лет)

Мэтт Деймон (38 и 50 лет)

Хью Джекман (41 год и 52 года)

Джонни Депп (46 и 58 лет)

Райан Рейнольдс (33 года и 45 лет)

Брэдли Купер (33 года и 46 лет)

Ченнинг Тейтум (29 лет и 41 год)

Адам Левин (32 и 42 года)

Крис Хемсворт (27 и 37 лет)

Дэвид Бекхэм (33 года и 46 лет)

Дуэйн Джонсон (35 и 49 лет)

Блейк Шелтон (34 и 43 года)

Идрис Эльба (36 и 49 лет)

Джон Ледженд (31 год и 42 года)

Майкл Бакари Джордан (26 лет и 34 года)

Пол Радд (41 год и 52 года)