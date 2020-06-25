20+ фото, которые раскроют вам секреты съемок отечественных фильмов, клипов и сериалов

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В сети гуляет много кадров, рассказывающих, как создаются зарубежные киноленты. Но ведь и съемки отечественных фильмов — не менее захватывающий процесс. Здесь есть место и напряженной работе, и дружеским шуткам во время редких минут отдыха. Хотя иногда актеров хочется просто обнять, согреть и накормить.

Давайте вместе с AdMe.ru одним глазком заглянем за кулисы кинопроизводства. А из бонуса к этой статье вы узнаете, как Максим Матвеев умудрился превратиться в волка.

Александр Ревва и Михаил Галустян во время съемок клипа «Она решила сдаться»

«Громкая связь»: вот так снимали сцену в придорожном кафе

Сергей Бурунов о сериале «Полицейский с Рублевки»: «Несмотря на вечные шутки про отношения Яковлев — Измайлов, в жизни я уважаю и люблю Сашу Петрова»

Пауза на съемках фильма «Дикари». Гошу Куценко укусила в руку оса: «Все ждут, когда опухоль сойдет. Сижу стишки про осу придумываю»

«Зулейха открывает глаза»: главные герои немного замерзли

«Отель Элеон» и оператор-водолаз

«Ничего необычного. Просто артист Юра Борисов спит в танке» (на съемках фильма «Т-34»)

«Бабушка легкого поведения — 2»: Александра Павловна Фишман vs. Александр Ревва

А вот что происходило за кадром фильма «Лед-2»

Съемочная группа сериала «Домашний арест» никогда не теряла оптимизма...

...даже если приходилось работать в непростых условиях

«Екатерина»: камера в дворцовых интерьерах смотрится, мягко говоря, необычно

Перерыв на съемках сериала «Шифр»: актеры вернулись из 50-х годов в наши дни, где есть мобильные телефоны

«Операция „Валькирия“»: признаваться в своих чувствах приходилось под строгим руководством режиссера

«Бабушка легкого поведения — 2»: актеры даже во время перерыва не выходили из образа

«Ну здравствуй, Оксана Соколова»: в кадре актеры ругались, а в жизни — дружили

Телесериал «Жуки»: гримерка в походных условиях

К месту съемок на Камчатке герои «Вторжения» добирались не в космической капсуле, а на обыкновенном вертолете

Пока бригада настраивает аппаратуру, герои фильма «Холоп» повторяют текст

Тарелка, которую разбили на удачу перед съемками фильма «Отель „Белград“»

Кажется, продолжение фильма «Последний богатырь» таит немало сюрпризов

«Кухня. Последняя битва»: задний план потом на компьютере дорисуют

Перерыв на обед на съемках очередных «Елок»

«О чем говорят мужчины — 3»: когда погода вносит свои коррективы

...а потом выглядывает солнышко

«Одноклассницы»: чтобы снять героев в дороге, требуется много аппаратуры. Очень много

Бонус: Максим Матвеев и персонаж, которого он озвучивал в мультфильме «Волки и овцы. Ход свиньей»