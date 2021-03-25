20+ фото, которые покажут, что на самом деле творится за кадром известных фильмов и сериалов

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Чтобы порадовать зрителя конечным продуктом, съемочная команда на протяжении многих месяцев трудится не покладая рук. В ход идут всевозможные ухищрения и уловки. Дублеры, грим, компьютерная графика, зеленые экраны и костюмы с датчиками для захвата движений — все это лишь малая часть арсенала киноделов.

AdMe.ru заглянул в закулисье популярных фильмов и сериалов. Давайте посмотрим, как же создается та самая магия кино.

Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда на съемках ленты «Мэри Поппинс возвращается»

Чтобы изготовить грим для фильма «Скандал», с носа Шарлиз Терон пришлось снять слепок

Большинство сцен «127 часов» снимали прямо в настоящем каньоне

Галь Гадот снимает слепки для костюма Чудо-женщины

Все персонажи мультфильма «Потерянное звено» были слеплены из пластилина

Злодеи тоже отдыхают

И любят сэндвичи

Вот как проходила съемка концовки «Гравитации»

Гай Ричи поясняет задачу актерам «Аладдина»

Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс на съемках «Пассажиров»

Звезды «Джуманджи» Аквафина и Карен Гиллан снимают сцену погони по канатным мостам

Закулисье боевика «Терминатор». Над машиной витает Маккензи Дэвис

Для того чтобы перевоплотиться в Небулу, Карен Гиллан приходилось проводить в кресле гримера не один час

Оператору «Человека на Луне» было ой как нелегко

Корг на съемках выглядел совсем не таким, каким мы привыкли его видеть

Съемки сцен с вождением на примере фильма «Миссия невыполнима 7»

С помощью технологии хромакей можно вытворить все что угодно, даже превратить актера Шона Ганна в милого Реактивного Енота

На площадке «Бриджертонов» однозначно было весело. И немного холодно...

Но даже плохая погода не мешала актерам лакомиться мороженым

За кадром сериала «Темные начала»

Массовка «Пиратов Карибского моря» трудилась в любую погоду. А сохранить костюмы в чистоте помогали обычные бахилы

Ничего необычного, просто актрисы Джиллиан Андерсон и Оливия Колман дурачатся на съемках «Короны»

А вот как Джиллиан перевоплощалась в Маргарет Тэтчер. Актриса назвала снимки одой своим парикам

Крылья Малефисенты были добавлены на этапе постпродакшена, а на съемочной площадке выглядели так

А для создания эффекта полета использовали специальную конструкцию

«Первый мститель: Другая война»: Скарлетт Йоханссон, Сэмюэл Л. Джексон и игрушечный вертолет