20 фильмов для интровертов и тех, кто хочет их понять

Эти фильмы завораживают и погружают в свою атмосферу до самого конца, ведь фокус направлен не на внешний, а на внутренний мир. Если вы интроверт, они не оставят вас равнодушными. Полезны фильмы будут и для экстравертов: они помогут понять, что творится в голове у витающего в облаках друга.

AdMe.ru собрал самые запоминающиеся фильмы, после которых реальность видится под другим углом.

1. Хорошо быть тихоней (The Perks of Being a Wallflower), 2012

Чарли — мальчик-интроверт, который погружается в депрессию после трагических событий в жизни. Он начинает писать письма незнакомому человеку, делится в них своими переживаниями. Начинает учиться дружить и любить, продолжая копаться в себе и своих воспоминаниях. Слоган фильма: «Будь фильтром, а не губкой!»

2. Станционный смотритель (The Station Agent), 2003

Финбар Макбрайд вынужден быть не таким, как все. Он карлик, живущий в изоляции, ведь у окружающих он вызывает либо смех, либо жалость. Но происходящие события заставляют его иначе взглянуть на жизнь. Слоган фильма: «Одиночество лучше, когда у тебя есть кто-то, с кем можно его разделить».

3. Наука сна (La Science Des Rêves), 2006

Главный герой — застенчивый Стефан, мир которого переворачивается после встречи с новой соседкой и ее подругой Зоэ. Переворачивается настолько, что иногда отличить реальность от сна становится сложно. Слоган фильма: «Закрой свои глаза и открой сердце».

4. Страна приливов (Tideland), 2005

10-летняя девочка убегает от реальности, в которой ее мать и отец — наркоманы, в свой альтернативный мир фантазий. Граница между правдой и вымыслом стирается, когда она теряет сначала маму, а затем и отца. Слоган фильма: «С белочками эта земля не так пустынна».

5. Субмарина (Submarine), 2010

Главный герой — романтик и сентиментальный мечтатель Оливер. Фильм посвящен типичной подростковой неопределенности и первой любви. Он переносит зрителя в мир юношеских переживаний, фантазий и чувств, в мир хаотичных мыслей и действий. Слоган фильма: «Комедия, которая не позволяет принципам встать на пути прогресса».

6. Королевство полной луны (Moonrise Kingdom), 2012

Сэм и Сьюзи — пара влюбленных подростков, которые убегают от взрослых. Они сталкиваются с детской жестокостью и первыми трепетными чувствами. Два одиночества объединяются на фоне чарующих пейзажей, закатов и туманов. Слоган фильма: «Удивительная история детей и взрослых в бурные дни лета 1965 года».

7. Это очень забавная история (It’s Kind of a Funny Story), 2010

16-летний Крэйг переживает депрессию по обычным для подростка причинам: неразделенная любовь, учеба. Но в голове парня эти трудности кажутся слишком серьезными и приводят к мыслям о суициде. Крэйг решает обратиться за помощью в клинику, где его взгляды на происходящее меняют новые друзья. Слоган фильма: «Иногда то, что у тебя в голове, не так безумно, как ты думаешь».

8. Домашняя работа (The Art of Getting By), 2011

Джордж - запутавшийся в себе подросток. Он талантлив, но интерес к искусству и учебе пропал. Разобраться в мыслях, мотивации и найти смысл в происходящем ему поможет новая знакомая. Слоган фильма: "Самый трудный урок - любовь".

9. Леди Бёрд (Lady Bird), 2017

Кристина — обычная девушка с мечтами покинуть родной город и быть не такой, как все. В картине нет сцен со стрельбой или чудесным спасением, это отрезок из жизни, в котором собраны переживания, чувства, страхи и сомнения. Поиск пути, поиск себя — вот о чем этот фильм. Слоган фильма: «Время взлетать».

10. Звездочки на земле (Taare Zameen Par), 2007

Фильм о талантливом, но не понятном родителями и окружающими мальчике. За то, что он слишком отличается от остальных детей, родители отправляют его в школу-интернат, где внутренний гнев на себя и одиночество могли бы уничтожить ребенка. Но ему повезло: на пути мальчика встречается временный педагог, который не подавляет его, а направляет. Слоган фильма: «Каждый ребенок уникален».

11. Душа тишины (The Quiet), 2005

Драма с элементами триллера о том, что иногда хочется просто исчезнуть, стать невидимым, не слышать и не говорить. Главной героине Дот это почти удается, но она вынуждена теперь хранить чужие тайны, а главное, у нее есть своя. Слоган фильма: «Не пора ли всем услышать твои секреты?»

12. Дорога, дорога домой (The Way Way Back), 2013

Дункан — парень, увязнувший в комплексах, обидах и сомнениях. Начало фильма — дорога, на которой перед зрителями предстает одинокий и разочарованный молодой человек. Конец — дорога, где тот же парень сумел раскрыться и справился с неуверенностью. Но главное то, что было между этими двумя дорогами. Слоган фильма: «Мы все через это прошли».

13. Десятидюймовый герой (Ten Inch Hero), 2006

Добрый фильм об обычных людях со своими проблемами и тараканами. Он пропитан юмором, любовью и теплом. Атмосферная и временами наивная картина напоминает уставшим от ежедневного бега зрителям, что каждый сам творит свое счастье. Слоган фильма: «Остановись, съешь сэндвич и влюбись».

14. Ларс и настоящая девушка (Lars and the Real Girl), 2007

Ларс — добрый, ранимый и искренний мужчина, но слишком замкнутый, ему не знакомы обычные человеческие чувства, поэтому любить и заботиться Ларс начинает о... кукле для взрослых. Такая игра свойственна детям (они кормят и укладывают спать пупсов), но у главного героя такого детства не было. Для него это не игра и не странность, а жизнь, и в нее включается весь город и его семья. Слоган фильма: «Поиск настоящей любви начинается за пределами коробки».

15. Адам (Adam), 2009

Адам страдает одной из форм аутизма — синдромом Аспергера, и это делает его отличным от всех, но именно это привлекает в нем Бет. В фильме проводится параллель с книгой «Маленький принц», и именно Адам выступает в роли принца. Не Бет, а он показывает ей многогранность мира. Слоган фильма: «История о двух незнакомцах один страннее другого».

16. Порочные игры (Stoker), 2012

Часто в фильмах про интровертов в качестве главных героев выступают подростки, которые с успехом проходят путь взросления. В «Порочных играх» события развиваются несколько иначе: Индия (главная героиня) выбирает другой путь. Она раскрывает свою темную сторону благодаря новому знакомому. Слоган фильма: «Не беспокой семью».

17. Наполеон Динамит (Napoleon Dynamite), 2004

Наполеон — странный, предоставленный самому себе парень. Вместе со своим новым другом он принимает решение (нетипичное для изгоев) победить в школьных выборах. Фильм цепляет с самых первых секунд и удивляет отсутствием штампов. Слоган фильма: «Та же планета... Другой чертов мир».

18. Страна садов (Garden State), 2003

Эндрю — неудовлетворенный своей жизнью актер в депрессии. Он возвращается в свой родной город, чтобы побывать на похоронах матери. Но здесь он находит избавление от стресса, от проблем прошлого, а главное — Эндрю переоценивает жизнь и меняет отношение ко многим вещам. Слоган фильма: «Куда приведет вас ваше воображение?»

19. Он был тихоней (He Was a Quiet Man), 2007

Еще одна история о замкнутом и тихом человеке без хеппи-энда. Боб одинок, ему отвратительна его работа, его окружение, и у него есть револьвер, каждая из 6 пуль имеет свою цель. Слоган фильма: «Он казался таким милым парнем. Он был довольно замкнутым».

20. В диких условиях (Into the Wild), 2007

Алекс отправляется автостопом на Аляску, ему чужд материальный мир, он ищет чего-то большего. На его пути, конечно же, встречаются трудности, которые меняют его, и люди, которые влияют на его жизнь. Слоган фильма: «В сердце и в душу».

А какие фильмы вы порекомендуете посмотреть интровертам?