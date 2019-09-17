20 детей знаменитых родителей, которые редко появляются на публике

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Многие отечественные знаменитости редко появляются на публике вместе со своими детьми, а другие, наоборот, активно таскают своих чад за собой на все светские мероприятия. Кто-то из звездных подростков решает пойти по стопам своих родителей и устроить музыкальную или актерскую карьеру, но большинство пытается избежать назойливого внимания со стороны журналистов и как можно реже появляться на людях.

Мы в AdMe.ru покопались в архивах и отыскали фотографии самых известных в нашей стране людей, а также их сыновей и дочерей.

1. Эвелин, дочь Евы Польны и Дениса Клявера

Девочке недавно исполнилось 14 лет, и сейчас она учится в 8-м классе Одинцовской лингвистической гимназии, участвует в различных олимпиадах и пока что не думает о звездной карьере.

2. Викторина, дочь Евгения Петросяна

Единственной дочери Петросяна от первого брака Викторине уже за 50, и она давно перебралась вместе с мужем в США, где занимается производством игрушек.

3. Анна-Мария, дочь Михаила Ефремова

19-летняя Анна-Мария совсем недавно окончила школу, и, судя по ее страничке в социальной сети, человек она очень творческий, как и ее знаменитый отец. Дочь Ефремова активно публикует собственные стихи и художественные работы.

4. Василий, сын Елены Малышевой

29-летний сын Малышевой по специальности юрист и сегодня владеет собственным бизнесом в США, который связан с программным обеспечением и гаджетами.

5. Артемий, сын Эвелины Хромченко

В этом году сыну знаменитой телеведущей исполнилось 23 года. Про него лишь известно, что он сейчас изучает химию и биологию в одном из столичных вузов.

6. Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко

17-летний отпрыск звездного дуэта долгое время жил в США, но недавно вернулся в Москву, чтобы поступить в один из крупных вузов столицы. Юноша прекрасно говорит на английском, изучает японский язык и увлекается индийской культурой.

7. Николай, сын Яны Рудковской и Виктора Батурина

Сыну Рудковской от первого брака уже 17 лет. Николай обучается в школе футбольного клуба «Торпедо» и играет в составе юношеской команды.

8. Анастасия, дочь Алексея Лысенкова

32-летняя дочь ведущего передачи «Сам себе режиссер» занимается актерской карьерой, играет в мюзиклах, а также участвовала в съемках фильма «Стиляги».

9. Виола, дочь Валерия Сюткина

Дочери известного певца недавно исполнилось 23 года. Несколько лет назад она окончила лицей в Швейцарии, а сегодня учится в Париже в филиале Бостонского университета.

10. Иван, сын Дмитрия Харатьяна

21-летний Иван сейчас учится на режиссерском факультете во ВГИКе. В детстве сын известного актера исполнил роль юного Ханса Кристиана Андерсена в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» и Ивана Подушкина в сериале «Джентльмен сыска Иван Подушкин».

11. Сергей, сын Аниты Цой

Сергею всего 27 лет, а у него уже два высших образования, одно из которых он получил в Великобритании. Сын Аниты является магистром в области финансов и экономики.

12. Артем, сын Оксаны Пушкиной

Про сына популярной телеведущей известно не очень много. Артему 31 год, он женат, а его работа связана с рынком IT-технологий.

13. Александр, сын Гарика Сукачева

Сын Сукачева пробовал себя сначала в актерском ремесле, а после больше заинтересовался режиссурой. Александр окончил Американский институт киноискусств и Киношколу Александра Митты. Сейчас сыну известного рок-музыканта 34 года, он активно занимается съемкой нескольких фильмов.

14. Андрей, сын Анны Михалковой

19-летний Андрей, как и его знаменитая родня, тоже решил посвятить свою жизнь актерскому ремеслу. Одну из первых ролей он получил в сериале «Чурросы».

15. Прохор, сын Сергея Селина

Сыну «Дукалиса» 32 года, он женат, является дипломированным финансистом и занимается собственным бизнесом.

16. Арина, дочь Валерия Меладзе

Арине 17 лет, она еще учится в школе, а также профессионально занимается бальными танцами и рисованием.

17. Марат, сын Сергея Шакурова

В этом году Марат перешел в 10-м класс и сегодня учится в престижной московской гимназии.

18. София, дочь Елены Воробей

Про дочь известной пародистки известно крайне мало, и на публике с мамой она появляется редко. Сейчас девочке 16 лет, она учится в 10-м классе.

19. Дария, дочь Александра Пескова

«Король пародии» с малых лет брал свою дочку на концерты. Сейчас Дарие 32 года, она работает ассистентом костюмера на выступлениях своего знаменитого отца.

20. Елизавета, дочь Дмитрия Пескова

К 21 году дочка пресс-секретаря президента в совершенстве освоила английский и французский, а также изучает турецкий, китайский и арабский. Она окончила школу-интернат в Нормандии, а сегодня учится в Парижской школе бизнеса.