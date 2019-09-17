20 детей знаменитых родителей, которые редко появляются на публике
Многие отечественные знаменитости редко появляются на публике вместе со своими детьми, а другие, наоборот, активно таскают своих чад за собой на все светские мероприятия. Кто-то из звездных подростков решает пойти по стопам своих родителей и устроить музыкальную или актерскую карьеру, но большинство пытается избежать назойливого внимания со стороны журналистов и как можно реже появляться на людях.
Мы в AdMe.ru покопались в архивах и отыскали фотографии самых известных в нашей стране людей, а также их сыновей и дочерей.
1. Эвелин, дочь Евы Польны и Дениса Клявера
Девочке недавно исполнилось 14 лет, и сейчас она учится в 8-м классе Одинцовской лингвистической гимназии, участвует в различных олимпиадах и пока что не думает о звездной карьере.
2. Викторина, дочь Евгения Петросяна
Единственной дочери Петросяна от первого брака Викторине уже за 50, и она давно перебралась вместе с мужем в США, где занимается производством игрушек.
3. Анна-Мария, дочь Михаила Ефремова
19-летняя Анна-Мария совсем недавно окончила школу, и, судя по ее страничке в социальной сети, человек она очень творческий, как и ее знаменитый отец. Дочь Ефремова активно публикует собственные стихи и художественные работы.
4. Василий, сын Елены Малышевой
29-летний сын Малышевой по специальности юрист и сегодня владеет собственным бизнесом в США, который связан с программным обеспечением и гаджетами.
5. Артемий, сын Эвелины Хромченко
В этом году сыну знаменитой телеведущей исполнилось 23 года. Про него лишь известно, что он сейчас изучает химию и биологию в одном из столичных вузов.
6. Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко
17-летний отпрыск звездного дуэта долгое время жил в США, но недавно вернулся в Москву, чтобы поступить в один из крупных вузов столицы. Юноша прекрасно говорит на английском, изучает японский язык и увлекается индийской культурой.
7. Николай, сын Яны Рудковской и Виктора Батурина
Сыну Рудковской от первого брака уже 17 лет. Николай обучается в школе футбольного клуба «Торпедо» и играет в составе юношеской команды.
8. Анастасия, дочь Алексея Лысенкова
32-летняя дочь ведущего передачи «Сам себе режиссер» занимается актерской карьерой, играет в мюзиклах, а также участвовала в съемках фильма «Стиляги».
9. Виола, дочь Валерия Сюткина
Дочери известного певца недавно исполнилось 23 года. Несколько лет назад она окончила лицей в Швейцарии, а сегодня учится в Париже в филиале Бостонского университета.
10. Иван, сын Дмитрия Харатьяна
21-летний Иван сейчас учится на режиссерском факультете во ВГИКе. В детстве сын известного актера исполнил роль юного Ханса Кристиана Андерсена в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» и Ивана Подушкина в сериале «Джентльмен сыска Иван Подушкин».
11. Сергей, сын Аниты Цой
Сергею всего 27 лет, а у него уже два высших образования, одно из которых он получил в Великобритании. Сын Аниты является магистром в области финансов и экономики.
12. Артем, сын Оксаны Пушкиной
Про сына популярной телеведущей известно не очень много. Артему 31 год, он женат, а его работа связана с рынком IT-технологий.
13. Александр, сын Гарика Сукачева
Сын Сукачева пробовал себя сначала в актерском ремесле, а после больше заинтересовался режиссурой. Александр окончил Американский институт киноискусств и Киношколу Александра Митты. Сейчас сыну известного рок-музыканта 34 года, он активно занимается съемкой нескольких фильмов.
14. Андрей, сын Анны Михалковой
19-летний Андрей, как и его знаменитая родня, тоже решил посвятить свою жизнь актерскому ремеслу. Одну из первых ролей он получил в сериале «Чурросы».
15. Прохор, сын Сергея Селина
Сыну «Дукалиса» 32 года, он женат, является дипломированным финансистом и занимается собственным бизнесом.
16. Арина, дочь Валерия Меладзе
Арине 17 лет, она еще учится в школе, а также профессионально занимается бальными танцами и рисованием.
17. Марат, сын Сергея Шакурова
В этом году Марат перешел в 10-м класс и сегодня учится в престижной московской гимназии.
18. София, дочь Елены Воробей
Про дочь известной пародистки известно крайне мало, и на публике с мамой она появляется редко. Сейчас девочке 16 лет, она учится в 10-м классе.
19. Дария, дочь Александра Пескова
«Король пародии» с малых лет брал свою дочку на концерты. Сейчас Дарие 32 года, она работает ассистентом костюмера на выступлениях своего знаменитого отца.
20. Елизавета, дочь Дмитрия Пескова
К 21 году дочка пресс-секретаря президента в совершенстве освоила английский и французский, а также изучает турецкий, китайский и арабский. Она окончила школу-интернат в Нормандии, а сегодня учится в Парижской школе бизнеса.
Кто из детей отечественных знаменитостей больше всего похож на своего именитого родителя?