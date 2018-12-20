14 знаменитостей, чье чувство юмора достойно отдельной награды

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В погоне за уникальными кадрами со знаменитостями папарацци готовы на многое. Они могут часами сидеть в засаде возле дома селебрити или пробраться на закрытое мероприятие, чтобы сделать хотя бы одно фото. Но с появлением социальных сетей многое изменилось. Сегодня знаменитости и сами с удовольствием подшучивают над собой и, стоит отметить, делают это вполне успешно.

AdMe.ru предлагает убедиться в том, что и у звезд разной величины отменное чувство юмора, а нелепые ситуации теперь являются частью их успеха.

Вот таким образом Уилл Смит поздравил Хэлли Берри с днем рождения

Но и актриса не осталась в долгу

Так себе умение

Это были 80-е... Все одевались, как могли

Бену Аффлеку нужно было сесть посередине

«Я пришел сюда с тупым».

Определенно очень хитрый план: стать знаменитым актером, чтобы потом получать завтраки и обеды абсолютно бесплатно

«Лиам Нисон ест здесь бесплатно».

То чувство, когда не ты фотографируешься с действующим президентом США, а он фотографируется с тобой

Крис Пратт радует фанатов фотографиями с Дженнифер Лоуренс

Звезда «Ривердэйла» Коул Спроус создал инстаграм-аккаунт, где публикует фото людей, которые пытаются незаметно его сфотографировать

Вот так Ким Кардашьян поздравила свою дочь с днем рождения

Ох уж эти проблемы знаменитостей

Дочь Синди Кроуфорд прокомментировала фотографию своей мамы в инстаграме

А иногда со знаменитостями случаются вот такие конфузы

Ну а количеству нелепых ситуаций, случившихся на публике, Дженнифер Лоуренс позавидуют даже профессиональные комики

Актриса упала на сцене во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году

А здесь Дженнифер Лоуренс не устояла на ногах на красной ковровой дорожке в честь все той же премии «Оскар», но уже в 2014 году

К слову, о своих конфузах Дженнифер Лоуренс рассказывает с улыбкой, шутя, что она падала в каждом городе мира.

Расскажите, как часто случаются с вами нелепые ситуации и как вы реагируете на них?