14 знаменитостей, чье чувство юмора достойно отдельной награды
В погоне за уникальными кадрами со знаменитостями папарацци готовы на многое. Они могут часами сидеть в засаде возле дома селебрити или пробраться на закрытое мероприятие, чтобы сделать хотя бы одно фото. Но с появлением социальных сетей многое изменилось. Сегодня знаменитости и сами с удовольствием подшучивают над собой и, стоит отметить, делают это вполне успешно.
AdMe.ru предлагает убедиться в том, что и у звезд разной величины отменное чувство юмора, а нелепые ситуации теперь являются частью их успеха.
Вот таким образом Уилл Смит поздравил Хэлли Берри с днем рождения
Но и актриса не осталась в долгу
Так себе умение
Это были 80-е... Все одевались, как могли
Бену Аффлеку нужно было сесть посередине
«Я пришел сюда с тупым».
Определенно очень хитрый план: стать знаменитым актером, чтобы потом получать завтраки и обеды абсолютно бесплатно
«Лиам Нисон ест здесь бесплатно».
То чувство, когда не ты фотографируешься с действующим президентом США, а он фотографируется с тобой
Крис Пратт радует фанатов фотографиями с Дженнифер Лоуренс
Звезда «Ривердэйла» Коул Спроус создал инстаграм-аккаунт, где публикует фото людей, которые пытаются незаметно его сфотографировать
Вот так Ким Кардашьян поздравила свою дочь с днем рождения
Ох уж эти проблемы знаменитостей
Дочь Синди Кроуфорд прокомментировала фотографию своей мамы в инстаграме
А иногда со знаменитостями случаются вот такие конфузы
Ну а количеству нелепых ситуаций, случившихся на публике, Дженнифер Лоуренс позавидуют даже профессиональные комики
Актриса упала на сцене во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году
А здесь Дженнифер Лоуренс не устояла на ногах на красной ковровой дорожке в честь все той же премии «Оскар», но уже в 2014 году
К слову, о своих конфузах Дженнифер Лоуренс рассказывает с улыбкой, шутя, что она падала в каждом городе мира.
Расскажите, как часто случаются с вами нелепые ситуации и как вы реагируете на них?
Фото на превью dmitrymalikov / twitter