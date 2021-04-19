19 фотографий со съемочных площадок, которые раскрывают всю магию кино

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Создание фильмов — поистине увлекательный процесс, вот только понаблюдать за ним суждено лишь избранным. А ведь каждому киноману наверняка любопытно, как снимали тот или иной популярный фильм. Особенно такой, в котором присутствует компьютерная графика, например «Человек-паук».

Мы в AdMe.ru обожаем кино и точно так же любим рассматривать кадры со съемочных площадок известных кинокартин. Вот очередная порция таких «закулисных» фото.

Мелисса Маккарти на съемках фильма «Сила грома» (2021)

Как на самом деле Мелисса Маккарти ехала на машине (в этом же фильме)

В «Пятом элементе» (1997) во время съемок сцены с летающим такси Брюс Уиллис находился на этой подвижной платформе

Том Хэнкс в фильме «Новости со всего света» (2020)

Мэттью Макконахи и режиссер Гай Ричи на съемках фильма «Джентльмены» (2019)

Вот что Майкл Шеннон швырял в сторону на съемках фильма «Человек из стали» (2013)

Генри Кавилл на съемках фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

А тут Генри Кавилл готовится к своей роли в «Ведьмаке» (2019)

Съемки финальной сцены фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

На съемках фильма Стивена Спилберга «Парк юрского периода» (1993) использовался тираннозавр с гидравлическим приводом

Режиссер Тейт Тейлор и Эмма Стоун готовятся к съемкам драмы «Прислуга» (2011)

Съемки фильма «Миссия невыполнима — 7» с Томом Крузом в главной роли. Премьера ожидается в мае 2022 года

Мел Гибсон руководит съемочным процессом фильма «Апокалипсис» (2006)

Бенедикт Камбербэтч в образе дракона Смауга на съемках фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)

Эмилия Кларк с малышом драконом Дрогоном, перерыв на съемках сериала «Игра престолов» (2011–2019)

Так снимали знаменитую сцену из фильма «Рокки» (1976)

Мел Гибсон в фильме «Храброе сердце» (1995) одновременно был и исполнителем главной роли, и режиссером

Стивен Спилберг стоит за кинокамерой на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984)

Вот как снималась одна из сцен сериала «Корона» (2016 — настоящее время)