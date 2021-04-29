19 актеров, которые в любой непонятной ситуации готовы позубоскалить

Чувство юмора — одно из непременных требований к хорошему актеру. И как иначе, ведь им приходится посещать множество различных интервью, рекламируя грядущие премьеры, и, чтобы нам, зрителям, было интересно слушать об одном и том же, то и дело искрометно шутить.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни выпусков самых популярных ток-шоу, чтобы найти свои любимые моменты. Среди них и байки о съемочном процессе, и рассказы о встречах с поклонниками, и даже пикировки актеров с ведущими и между собой.

Билл Скарсгард учит Стивена Кольбера правильно улыбаться

Ведущий Стивен Кольбер спросил актера, великолепно сыгравшего в фильме «Оно» одного из самых жутких персонажей за всю историю кинематографа, что он делает для того, чтобы подготовиться к роли. На чем базировалось его видение Пеннивайза? — Я черпаю вдохновение из странных вещей. Я смотрю много документалок про животных. И когда я готовился к этой роли, я подумал: «Наверное, он немного гиена, немного медведь гризли». — А почему гризли? — Из-за губы. Ты видел, как рычит гризли и изо рта слюна капает? — Можешь научить меня этой улыбке? — Я могу показать, а ты попробуешь повторить.

Мэтт Деймон и снимок с фанатами

В гостях на «Шоу Грэма Нортона» Мэтт Деймон рассказывал о том, что поклонники его практически не донимают. И в доказательство приводил случай, когда он с женой Люси в дождливый день играли в парке с ребенком. И тут вдруг появилась парочка, которая шла по направлению к ним, держась за руки. Они посмотрели в сторону Мэтта с семьей, что-то сказали друг другу, достали фотоаппарат и направились к актеру. — Я сказал жене: «Начинается». Они подошли, и парень сказал: «Пожалуйста, фото, фото». «Да без проблем», — говорю я, подхожу к его супруге и приобнимаю ее. А он смотрит на меня таким взглядом, который понятен любому мужчине в мире: «Он обнимает мою жену!» И тут до меня доходит, что он хотел, чтобы я сфотографировал их вместе. Они просто искали, кто их щелкнет, и понятия не имели, кто я такой.

Мама Энсела Эльгорта и Брюс Уиллис

Джимми Фэллон спросил молодого актера, известного по фильмам «Дивергент» и «Малыш на драйве», о том, как он сводил свою маму на афтепати премии «Оскар». Энсел рассказал такую историю: — Ей понравилось, но она там никого не знала, и это было забавно. Ее знакомят с Брюсом Уиллисом, и она спрашивает: «Как вас зовут?» А он ей: «Я Брюс». — «А чем вы занимаетесь? Работаете здесь?» И он ей очень терпеливо: «Я актер», и она ему радостно так: «Ой, мой сын тоже актер! И как идут ваши дела?» «Довольно неплохо», — ответил ей Брюс.

Племянник Генри Кавилла и недоверчивая учительница

На своем шоу ведущий Грэм Нортон спросил актера: — Генри, у тебя нет детей, но есть племянник, и он попал в историю. — Да, в своей школе он известен тем, что любит присочинить. И как-то, когда он пришел на уроки в костюме Супермена, учительница спросила его: «Зачем ты надел это в школу?» А он ответил: «Потому что мой дядя — Супермен». И учительница с таким особенным выражением лица сказала ему: «Томас, говори правду». А он ей: «Нет, мой дядя действительно Супермен». А она ему: «Томас, тебя ждут неприятности». В конце дня сестра приезжает забрать его, и учительница говорит: «Послушайте, с меня хватит, поговорите с сыном. Теперь он врет одноклассникам, что его дядя — Супермен». И моя сестра ей отвечает: «Ах, сожалею, но это правда». Племянник упер руки в боки, сказал: «Ну я же говорил!», вылетел из школы и быстро запрыгнул в машину.

Дэвид Теннант и дистанционное обучение

В эфире программы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» актер рассказал, как непросто пришлось ему в то время, когда его дети учились онлайн. — Домашнее обучение — это просто ужас! Я не учитель, я не был рожден для того, чтобы учить детей, я не умею учить детей, и они это знают. Они видят страх в моих глазах. В свое время я что-то выучил, но последние 20 лет у меня же телефон под рукой.

Лиам Нисон и приватная обстановка

В эфире собственного шоу Грэм Нортон попросил Лиама Нисона рассказать о том, как возросло внимание поклонников после того, как к нему пришла известность. Актер с охотой поведал: — В общественном туалете, где я занят своим делом, бывает так, что кто-то смотрит на меня и начинает цитировать фразы из фильма. Я думаю: «Если я еще раз это услышу...», и тут они заканчивают, застегивают ширинку и протягивают руку с вопросом: «Как поживаешь?»

Роберт Дауни — младший и переезд

В эфире своего шоу Джимми Киммел спросил Роберта: — До меня дошли слухи (и умоляю, скажи, что это правда), что во время съемок «Железного Человека» в Атланте ты перевез туда мебель, чтобы тебя окружала домашняя обстановка. — Я ничего не перевозил, перевозила компания-перевозчик. Тут такое дело... Мы надолго уезжаем из дома, везем с собой детей и кошек. А вы знаете кошек — им нравится это кресло, они в нем дремлют, так что надо бы взять с собой это кресло. И мы подумали: да в самом деле, давай возьмем с собой весь дом!

Том Круз и друзья Аннабелль Уоллис

На своем шоу Грэм Нортон спросил партнершу Тома Круза по фильму «Мумия» Аннабелль Уоллис об одной из историй, произошедшей на съемках. — Мы были в центре Лондона, снимали сцены с погонями. Приехали все мои подружки, и я говорю: «Том, смотри, это мои друзья. Помашу им». Они мне в ответ: «Привет, Аннабелль». А Круз такой: «Смотри» — поворачивается в их сторону и тоже машет. А тут они такие: «Уааааа!» И Том говорит: «Аннабелль, теперь это мои друзья».

Том Холланд и борода

На шоу Грэма Нортона актер рассказал следующую историю: — Я снимался в одном фильме и должен был сыграть роль крутого парня. Режиссер попросил меня отрастить настолько длинную бороду, насколько получится. — Я думаю, у нас есть фото того количества растительности, которое тебе удалось вырастить, — сказал Грэм и продемонстрировал фото — Самое обидное, что я растил это 6 недель.

Райан Гослинг в гостях у Рассела Кроу

В эфире шоу Грэма Нортона Рассел рассказал о том, как перед проектом позвал Гослинга в гости, чтобы познакомиться поближе. — Я сказал, что было бы здорово устроить семейный ужин: я с женой, а Райан с девушкой. Райан согласился, мы выбрали дату, я предупредил жену, и больше мы об этом не говорили. В назначенный день я напомнил супруге, что мы ждем на ужин Райана с Евой. Она сказала, что помнит, и начала перечислять подруг, которых пригласила к нам поужинать. Перечислила почти всех и закончила список своей мамой. Я говорю ей: «Мы договаривались на ужин в семейном кругу». А она мне: «Да ладно, Райан не обратит на это внимания». Я говорю: «Ты пригласила дюжину подруг и маму — он заметит это!» В итоге, когда Райан пришел к нам на ужин в семейном кругу, за столом сидело человек 30.

Роуэн Аткинсон — вылитая копия мистера Бина

В гостях у Грэма Нортона актер, запомнившийся миллионам в образе нелепого инфантильного чудака, сказал, что люди часто смотрят на него, узнают, но никак не могут вспомнить, кто он такой. А также поведал такую историю: — Несколько лет назад я заехал в магазин запчастей. Стою с менеджерами по продажам. Один человек долго рассматривал меня, затем подошел и сказал: «Извините, вам говорили, что вы копия мистера Бина?» Отвечаю: «Вообще-то я он и есть, я актер, играющий мистера Бина». А он мне: «Ага, мечтать не вредно». И чем больше я пытался доказать, что я — это я, тем меньше он мне верил. По его мнению, самым забавным было то, насколько я похож на оригинал: «Сходство просто поразительное. Вы никогда не думали выступать на шоу двойников?» Я говорю: «Нет». — «А ведь могли бы состояние на этом сколотить».

Мэтт Леблан о съемках в «Друзьях»

Во время эфира «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном» актер рассказал о том, как проходил кастинг на роль Джоуи в сериале «Друзья». — На финальном прослушивании нас осталось двое: я и еще один парень. Я захожу (а у меня было краткое описание моего персонажа. и там было написано, что это переживающий непростой период итало-американский актер в Нью-Йорке), и вот я вхожу и вижу, что второй парень одет как ковбой. И я такой: «Что ж, один из нас явно не попал в образ». — Я задаю этот вопрос всем: ты забрал себе что-нибудь со съемок в качестве сувенира? — О, это довольно забавно. Я забрал себе до фига денег.

Уилл Смит в глухой деревне

На своем шоу Грэм Нортон спросил актера: — В каком самом отдаленном уголке света тебя узнавали? Было ли это в джунглях? В горах? Где? — Мы снимали в Мозамбике. И шли через какую-то глухую деревню. Там была женщина, которая стирала белье в реке, так как электричества в тех краях нет. Я прохожу, и вдруг она такая: «Большой Уилли! » (такое прозвище актер получил после выхода своего дебютного хип-хоп-альбома. — Прим. AdMe.ru). Как? Да тебе-то откуда меня знать? Хелен Миррен: — А может, на ее языке это значило что-то другое? Типа: «Какого лешего ты здесь ходишь?»

Омар Си и Том Хэнкс в Венеции

В программе «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» актер рассказал о случае, произошедшем во время съемок фильма «Инферно»: — В первый день на площадке у меня была сцена с Томом Хэнксом. Я очень нервничал, ведь мне нужно было сделать трюк на яхте. Я сосредоточился, я говорил себе: «Осторожнее, не сделай ему больно!» Кто захочет навредить Тому Хэнксу? Ведь он же сокровище! Я собрал все силы, мы отсняли материал, все прошло идеально, вообще без проблем. Я расслабился и сделал шаг назад, прямо в воду. Плюхнулся в Большой канал. 2 минуты назад я был крут, а потом случилось это. Хэнкс потом весь день шутил: «Люди, не забывайте, в Венеции есть вода».

Эмили Блант и очень любезная медсестра

В гостях на «Шоу Грэма Нортона» Эмили Блант рассказала такую историю о медсестре, которая зашла в ее палату после родов: — Я родила дочь, и медсестра вошла и сказала, что она чертовски милая. Отвечаю ей: «Да вы наверняка говорите такое каждой!» А она: «Нет, если вижу, что малыш страшненький, то говорю: „О, у вас ребенок!“».

Розамунд Пайк и британские традиции

В интервью Элен Дедженерес спросила актрису о том, как она снималась в фильме «Аферистка»: — В этой картине так много непростых сцен, и одна из них та, где твоя героиня выбирается из затонувшей машины. Как в этом сниматься? Просто когда я смотрю на такие сцены в кино, то думаю: «Нет, быть актером — это не так уж и весело». Какая была вода? Холодная? — Эту сцену мы снимали в Лондоне, в специально оборудованном аквариуме. И так как это же Англия, то ровно в 4 часа дня ко мне в бассейн подплывал поднос с печеньем и чашечкой чая. Так что в этом испытании меня поджидал момент небольшого утешения. Это было так по-британски и так мило.

Джерард Батлер на свадьбе

Батлер, шотландец по происхождению, поделился на шоу Грэма Нортона такой историей: — На свадьбу своей сестры в Шотландии я надел килт. А там есть, вы знаете, свои правила ношения килта. Мне пришлось выйти перед всеми, чтобы прочесть главу из книги. Члены семьи сидели первыми, все наклонились, чтобы прочесть стих, и мама начала делать так. Я думал, она показывает, чтобы я молился, и повторил ее жест, а она показывает его же еще активнее. И тут понимаю, что все смотрят не просто на меня, а на определенную часть меня, и делаю так:

Киану Ривз и его новое имя

На шоу Джимми Фэллона Киану рассказал историю из тех времен, когда он только начинал карьеру: — Мне 20 лет, я на своей первой машине приехал в Голливуд, и мое агентство, мой менеджер говорят: «Добро пожаловать! Рады тебя видеть, но мы хотим, чтобы ты поменял имя. Придумывай». И я пошел к океану, потому что это же серьезное дело! Это мое имя! — И ты начал кричать: «Какое мое имя?» Ты взял ракушку, швырнул ее в воду, а она к тебе возвращается с именем. — Чак Спадайна! И я сказал им об этом, а они: «Нет!» А я: «А чем плохо Чак Спадайна?» Короче, им не понравилось. — И ты опять поехал к океану... — Нет, теперь я поступил умнее: «Ну если вам это не нравится, тогда как насчет Темплтон Пейдж Тейлор?» Я представил, как они будут выбирать то или это. — Это отлично! Все, что им осталось сказать: «Да пусть будет Киану Ривз».

Крис Хемсворт и полет с детьми

В гостях на шоу Эллен Дедженерес у Хемсворта состоялся ироничный диалог с ведущей, который хорошо поймет каждый родитель. Крис рассказывал, как он с 3 детьми 30 часов летел из Австралии в Лондон. — Это было 30 часов ада. Они непрерывно капризничали и кричали. Будто бы по очереди, не давая отдохнуть ни нам, ни другим пассажирам. — Интересно, — сказала Эллен, — почему еще не придумали отдельный детский самолет? Куда детей можно было бы сдать как в садик. Чтобы он летел рядом с основным. — Да, чтобы ты мог сидеть и просто махать им из соседнего самолета. А они там такие в иллюминаторе: