18 партнеров по фильмам, которые стали друзьями после совместных кинокартин. А также те, кому это не удалось

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Каждому зрителю искренне хочется верить, что экранные друзья и в жизни сохраняют самые теплые отношения. Но для актеров это только работа. И далеко не всегда коллеги по съемкам могут стать близкими людьми.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться, какие же отношения на самом деле связывают известных партнеров в знаменитых фильмах.

Для начала те, кому удалось стать настоящими друзьями за время совместной работы.

Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и Криста Миллер

Глядя на этих ребят, начинаешь верить в настоящую дружбу. Они были вместе на съемках суперпопулярного сериала «Клиника» и остались близкими людьми вне съемочной площадки. В инстаграме Зака Браффа с завидной регулярностью появляются совместные фото приятелей из самых разных мест.

Софи Тернер и Мэйси Уильямс

Экранные сестры Старк, похоже, неплохо проводят время вместе, когда камеры уже выключены. Подтверждением тому являются многочисленные фото Мэйси и Софи на их страничках в соцсетях. И хотя в последнее время совместных снимков стало меньше, уверены, что дружба этих талантливых девушек все такая же крепкая.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Дружба Питта и Клуни началась на съемках «Одиннадцати друзей Оушена». Однако приятельские отношения несколько остыли, когда Питт решил развестись с Дженнифер Энистон и жениться на Анджелине Джоли. Клуни всегда считал, что Джоли совсем не пара для его друга. Сейчас актеры снова очень близки. Поговаривают, что Джордж даже пытается способствовать воссоединению Питта и Энистон.

Дрю Бэрримор и Камерон Диас

Говорят, что Дрю и Камерон познакомились еще до «Ангелов Чарли», столкнувшись в кафе. Сейчас актрисы являются лучшими подругами, которые проводят много свободного времени вместе и называют друг друга не иначе как «сестра».

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Дружба между Моникой и Рэйчел уже давно стала легендой. Экранные соседки по комнате неразлучны уже более 20 лет. Во всех самых сложных моментах жизни Энистон и Кокс горячо поддерживали друг друга. Не секрет, что после развода подруги с Брэдом Питтом Кортни перестала даже здороваться с изменником и всячески игнорировала его на всех светских мероприятиях.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

На съемках «Титаника» между Кейт и Лео не возникло романтических отношений. Зато это было «начало прекрасной дружбы». Даже спустя 20 лет у актеров близкие отношения, они поддерживают друг друга в любых ситуациях.

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон

Не все знают, что партнеры в невероятно крутом сериале «Настоящий детектив» — хорошие друзья в реальной жизни. Макконахи и Харрельсон познакомились почти 20 лет назад на съемках фильма «Эд из телевизора». А когда им обоим предложили роли в «Настоящем детективе», ни один из них просто не мог упустить этот шанс.

Норман Ридус и Джеффри Дин Морган

«Броманс» этих двух харизматичных актеров начался на съемках суперпопулярного шоу «Ходячие мертвецы». И пусть Дэрил Диксон и Ниган находятся не в самых теплых отношениях, но вне съемочной площадки Морган и Ридус — большие друзья. И неудивительно, ведь их объединяет общая страсть — мотоциклы.

А вот этим актерам не удалось сохранить даже видимость хороших отношений вне съемочной площадки.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл

В сериале «Секс в большом городе» Саманта и Кэрри — самые близкие подруги. Однако все обстоит с точностью до наоборот в реальной жизни. Актрисы никогда не были особо дружны. Но отношения на съемочной площадке резко ухудшились после того, как Ким Кэттролл узнала, что гонорар Сары Джессики Паркер в несколько раз выше, чем у остальных героинь. Так что экранная дружба актрис — это только игра.

Шайа Лабаф и Том Харди

Оказавшись вместе на съемках фильма «Самый пьяный округ в мире», эти два актера сразу же невзлюбили друг друга. Остряк Харди постоянно задевал Лабафа своими шутками. Шайа копил обиду, а однажды не выдержал и набросился на Тома с кулаками. После этого актеры совсем перестали общаться, а Харди отзывался о своем обидчике не иначе как о «странном и опасном человеке».

Билл Мюррей и Люси Лью

Вся съемочная группа «Ангелов Чарли» знала о весьма недружелюбных отношениях между Биллом Мюрреем и Люси Лью. Поговаривают, что однажды Мюррей прервал репетицию монолога актрисы и сказал следующее: «Я понимаю, почему здесь вы. У вас есть талант, — обратился он Дрю Бэрримор и Камерон Диас, после чего повернулся к Люси. — Но что ты, черт побери, делаешь в кино? Ты же не умеешь играть!» Очевидцы утверждают, что после этого членам съемочной площадки пришлось держать Люси, которая хотела ударить старину Мюррея.

Тери Хэтчер и другие «отчаянные домохозяйки»

Когда сериал идет так долго, как «Отчаянные домохозяйки», вся съемочная группа становится одной большой дружной семьей. Так оно и было. Кроме того, что все актеры не любили заносчивую Тери Хэтчер, которая всеми силами старалась показать, что именно она главная актриса в этом проекте. Дошло до того, что на вечеринке по случаю окончания шоу Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Ванесса Уильямс и Марсия Кросс решили преподнести всей съемочной группе подарки. Каждый получил памятную карточку, которая была подписана только этими четырьмя актрисами. Так они всем показали, что Хэтчер не их компания.

Стана Катич и Натан Филлион

Обаятельный писатель Касл из одноименного сериала оказался совсем не таким милашкой в жизни. Все дело в его скандальном характере и «звездных» замашках. Но его партнерше по сериалу «Касл» доставалось больше всего. Из-за постоянных нападок Филлиона Стану Катич часто видели плачущей у себя в гримерке. Несмотря на скверный характер Натана, сериал продержался в эфире 8 сезонов.

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

Сложно представить, что отношения актеров одного из самых романтичных фильмов всех времен были крайне недружелюбными. Патрик Суэйзи никогда не скрывал, что партнерша его изрядно раздражала. А спустя годы после выхода ленты актер выпустил мемуары, где описал Дженнифер Грей как крайне непрофессиональную актрису, которая регулярно срывала съемки.