18 партнеров по фильмам, которые стали друзьями после совместных кинокартин. А также те, кому это не удалось
Каждому зрителю искренне хочется верить, что экранные друзья и в жизни сохраняют самые теплые отношения. Но для актеров это только работа. И далеко не всегда коллеги по съемкам могут стать близкими людьми.
Мы в AdMe.ru постарались разобраться, какие же отношения на самом деле связывают известных партнеров в знаменитых фильмах.
Для начала те, кому удалось стать настоящими друзьями за время совместной работы.
Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и Криста Миллер
Глядя на этих ребят, начинаешь верить в настоящую дружбу. Они были вместе на съемках суперпопулярного сериала «Клиника» и остались близкими людьми вне съемочной площадки. В инстаграме Зака Браффа с завидной регулярностью появляются совместные фото приятелей из самых разных мест.
Софи Тернер и Мэйси Уильямс
Экранные сестры Старк, похоже, неплохо проводят время вместе, когда камеры уже выключены. Подтверждением тому являются многочисленные фото Мэйси и Софи на их страничках в соцсетях. И хотя в последнее время совместных снимков стало меньше, уверены, что дружба этих талантливых девушек все такая же крепкая.
Брэд Питт и Джордж Клуни
Дружба Питта и Клуни началась на съемках «Одиннадцати друзей Оушена». Однако приятельские отношения несколько остыли, когда Питт решил развестись с Дженнифер Энистон и жениться на Анджелине Джоли. Клуни всегда считал, что Джоли совсем не пара для его друга. Сейчас актеры снова очень близки. Поговаривают, что Джордж даже пытается способствовать воссоединению Питта и Энистон.
Дрю Бэрримор и Камерон Диас
Говорят, что Дрю и Камерон познакомились еще до «Ангелов Чарли», столкнувшись в кафе. Сейчас актрисы являются лучшими подругами, которые проводят много свободного времени вместе и называют друг друга не иначе как «сестра».
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Дружба между Моникой и Рэйчел уже давно стала легендой. Экранные соседки по комнате неразлучны уже более 20 лет. Во всех самых сложных моментах жизни Энистон и Кокс горячо поддерживали друг друга. Не секрет, что после развода подруги с Брэдом Питтом Кортни перестала даже здороваться с изменником и всячески игнорировала его на всех светских мероприятиях.
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо
На съемках «Титаника» между Кейт и Лео не возникло романтических отношений. Зато это было «начало прекрасной дружбы». Даже спустя 20 лет у актеров близкие отношения, они поддерживают друг друга в любых ситуациях.
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон
Не все знают, что партнеры в невероятно крутом сериале «Настоящий детектив» — хорошие друзья в реальной жизни. Макконахи и Харрельсон познакомились почти 20 лет назад на съемках фильма «Эд из телевизора». А когда им обоим предложили роли в «Настоящем детективе», ни один из них просто не мог упустить этот шанс.
Норман Ридус и Джеффри Дин Морган
«Броманс» этих двух харизматичных актеров начался на съемках суперпопулярного шоу «Ходячие мертвецы». И пусть Дэрил Диксон и Ниган находятся не в самых теплых отношениях, но вне съемочной площадки Морган и Ридус — большие друзья. И неудивительно, ведь их объединяет общая страсть — мотоциклы.
А вот этим актерам не удалось сохранить даже видимость хороших отношений вне съемочной площадки.
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл
В сериале «Секс в большом городе» Саманта и Кэрри — самые близкие подруги. Однако все обстоит с точностью до наоборот в реальной жизни. Актрисы никогда не были особо дружны. Но отношения на съемочной площадке резко ухудшились после того, как Ким Кэттролл узнала, что гонорар Сары Джессики Паркер в несколько раз выше, чем у остальных героинь. Так что экранная дружба актрис — это только игра.
Шайа Лабаф и Том Харди
Оказавшись вместе на съемках фильма «Самый пьяный округ в мире», эти два актера сразу же невзлюбили друг друга. Остряк Харди постоянно задевал Лабафа своими шутками. Шайа копил обиду, а однажды не выдержал и набросился на Тома с кулаками. После этого актеры совсем перестали общаться, а Харди отзывался о своем обидчике не иначе как о «странном и опасном человеке».
Билл Мюррей и Люси Лью
Вся съемочная группа «Ангелов Чарли» знала о весьма недружелюбных отношениях между Биллом Мюрреем и Люси Лью. Поговаривают, что однажды Мюррей прервал репетицию монолога актрисы и сказал следующее: «Я понимаю, почему здесь вы. У вас есть талант, — обратился он Дрю Бэрримор и Камерон Диас, после чего повернулся к Люси. — Но что ты, черт побери, делаешь в кино? Ты же не умеешь играть!» Очевидцы утверждают, что после этого членам съемочной площадки пришлось держать Люси, которая хотела ударить старину Мюррея.
Тери Хэтчер и другие «отчаянные домохозяйки»
Когда сериал идет так долго, как «Отчаянные домохозяйки», вся съемочная группа становится одной большой дружной семьей. Так оно и было. Кроме того, что все актеры не любили заносчивую Тери Хэтчер, которая всеми силами старалась показать, что именно она главная актриса в этом проекте. Дошло до того, что на вечеринке по случаю окончания шоу Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Ванесса Уильямс и Марсия Кросс решили преподнести всей съемочной группе подарки. Каждый получил памятную карточку, которая была подписана только этими четырьмя актрисами. Так они всем показали, что Хэтчер не их компания.
Стана Катич и Натан Филлион
Обаятельный писатель Касл из одноименного сериала оказался совсем не таким милашкой в жизни. Все дело в его скандальном характере и «звездных» замашках. Но его партнерше по сериалу «Касл» доставалось больше всего. Из-за постоянных нападок Филлиона Стану Катич часто видели плачущей у себя в гримерке. Несмотря на скверный характер Натана, сериал продержался в эфире 8 сезонов.
Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей
Сложно представить, что отношения актеров одного из самых романтичных фильмов всех времен были крайне недружелюбными. Патрик Суэйзи никогда не скрывал, что партнерша его изрядно раздражала. А спустя годы после выхода ленты актер выпустил мемуары, где описал Дженнифер Грей как крайне непрофессиональную актрису, которая регулярно срывала съемки.
Но несмотря на взаимную симпатию или абсолютное неприятие, эти знаменитые актеры — настоящие профессионалы, которые сделали отличные фильмы. Думаем, некоторые кинокартины уже пора пересмотреть!
Фото на превью eastnews, Invision for the Television Academy/Fotolink/East news