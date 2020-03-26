18 нескучных фильмов с гарантированным хеппи-эндом

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Иногда нам просто необходимо знать наверняка, что все будет в порядке, и если у вас сейчас именно такой период, то список фильмов, в которых все заканчивается хорошо, вам точно пригодится. И пусть герои сталкиваются с испытаниями и вынуждены делать непростой выбор, но мы-то знаем: в конце концов все будут счастливы.

AdMe.ru не стал включать в статью фильмы, где зрители до последнего не должны догадываться о том, каким будет финал. В нашем списке комедии, мелодрамы и семейные фильмы, где прежде всего важна не интрига, а отличное настроение и приятное послевкусие после просмотра. Наслаждайтесь.

1. Путь домой (2019)

У собаки Беллы были дом и хозяин — добрый парень Лукас, который когда-то забрал ее, бездомного щенка, к себе домой. Обстоятельства разлучили их, и теперь Белла должна пройти через множество испытаний, чтобы вернуться туда, где ее любят. По дороге домой она встречает врагов и друзей, принося последним и утешение, и радость. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

2. Романтики 303 (2018)

24-летняя Юле через всю Европу едет к своему жениху в Португалию. В ее распоряжении целый дом на колесах, и на одной из заправок Юле соглашается подбросить до Кельна такого же, как она, студента Яна. Он хочет добраться до Испании, чтобы найти там своего биологического отца. В дороге попутчики начинают общаться и так сближаются, что, хоть обоих и ждет собственная жизнь, расставаться им уже не хочется. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

3. Книжный клуб (2018)

4 почтенные дамы дружат полжизни и частенько устраивают заседания «книжного клуба», чтобы обсудить прочитанные книги. Однажды им в руки попадает возмутительный бестселлер Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого». После этого жизнь 60-летних интеллектуалок кардинально меняется: они понимают, что зря считали себя слишком старыми для любовных приключений, и пускаются во все тяжкие, чтобы еще раз доказать: любви все возрасты покорны. Рейтинг IMDb — 6,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

4. 100 вещей и ничего лишнего (2018)

Друзья и бизнес-партнеры Тони и Пауль придумали виртуального голосового помощника по имени Нана, который умеет распознавать эмоции владельца и склонять его к ненужным покупкам. Создатели Наны и сами зависимы от вещей: они просто обожают шмотки и гаджеты. Но однажды Тони и Пауль поспорили, кто дольше продержится без самого необходимого, и остались без банковских карт, мебели, техники и даже одежды. По условиям пари, брать со склада можно только 1 вещь в сутки. Дело осложняется знакомством друзей с девушкой, которая нравится обоим. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

5. Семья по-быстрому (2018)

Элли и Пит были счастливы в браке и до поры до времени не задумывались о детях. Но, перешагнув 40-летний рубеж, они решаются на усыновление ребенка. Неожиданно для себя вместо пухлого малыша они выбирают проблемную 15-летнюю девочку-подростка, у которой к тому же имеются младшие брат и сестра. Их тоже приходится забрать. Дети — настоящие специалисты по тому, чтобы устроить веселенькую жизнь кому угодно, так что новоиспеченных родителей ждут непростые испытания, а зрителей — душевная комедия для всей семьи. Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

6. Как прогулять школу с пользой (2017)

Сирота Поль живет в приюте в Париже. Неожиданно его забирает на воспитание добросердечная Селестина, которая живет вместе с мужем в живописной сельской глубинке и работает прислугой у богатого графа. Мальчику предстоит подружиться с местным браконьером Тотошем, столкнуться с несправедливым миром взрослых, а также узнать тайну собственного происхождения. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

7. Мало, много, слепо (2015)

Мрачноватому и нелюдимому составителю головоломок для работы нужна абсолютная тишина. Но на его беду в соседнюю квартиру переезжает пианистка вместе со своим огромным роялем. Она готовится к конкурсу и целыми днями репетирует, а стены в доме такие тонкие, что слышен каждый звук. Соседи, еще ни разу не встретившись, начинают ненавидеть друг друга. Но бывает, что ненависть перерастает в любовь. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

8. Семейство Белье (2014)

16-летняя Паула — единственная слышащая в семье глухих. Она связывает родных с миром, помогая им в общении и работе на ферме. У девушки прекрасный голос, и однажды учитель музыки вдохновляет Паулу принять участие в вокальном конкурсе, который проводится на радио в Париже. Но для этого она должна покинуть свою семью. Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

9. В моих мечтах (2014)

Жизнь Натали посвящена только одной цели: удержать на плаву ресторан, доставшийся ей по наследству. Красавчик Ник, успешный архитектор, переживает разрыв с любимой девушкой и только отмахивается от попыток матери познакомить его с кем-нибудь еще. Казалось бы, между ними нет ничего общего, но однажды они оба бросают монетку в фонтан желаний и попадают в один и тот же сон. Они влюбляются, но стоит им прикоснуться друг к другу, как каждый просыпается в своей постели. Магия действует всего 7 дней, и у Ника и Натали остается все меньше времени, чтобы найти друг друга в реальной жизни. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

10. Остинленд (2013)

Джейн живет в американской глубинке, ей за 30, она одинока и все еще ищет свой идеал. Всех встреченных мужчин она сравнивает с мистером Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» — и не в их пользу. В один прекрасный момент она снимает все свои сбережения и отправляется в Англию, в отель «Остинленд», где с помощью специально нанятых актеров и старинных костюмов можно окунуться в Викторианскую эпоху и пожить жизнью персонажей из любимых книг. Реальность оказывается далека от фантазий, и когда Джейн встречает мужчину своей мечты, ей сложно разобраться в том, где игра, а где настоящие чувства. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

11. Любовь без пересадок (2013)

Антуан, успешный адвокат, летит по делам в Париж и случайно оказывается на соседних сиденьях с бывшей подругой Джули. Впереди несколько часов полета, за которые парочка успевает вспомнить прошлое, помириться, поссориться и понять, что их чувства все веще живы. Вот только Джули выходит замуж за другого и к тому же утверждает, что беременна. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

12. Замуж на 2 дня (2012)

На семью Изабель наложено проклятье: все первые браки женщин их рода заканчиваются разводом. Но девушка решает обмануть судьбу: прежде чем выйти замуж за своего возлюбленного, она хочет найти какого-нибудь парня, чтобы выйти за него замуж, через пару дней развестись и уж во втором браке жить долго и счастливо. И этот план удался бы Изабель, если бы она не влюбилась в новоиспеченного мужа. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

13. Параллельные миры (2012)

Когда-то давно 2 планеты притянулись друг к другу, и теперь это 2 враждующих мира: нижний, где люди бедствуют и с трудом добывают свой кусок хлеба, и верхний, в котором царит богатство и процветание. Жителям обеих планет запрещено общаться, но девушка из верхнего мира и юноша из нижнего влюбляются друг в друга. Чтобы быть вместе, они должны преодолеть не только обстоятельства, но и законы физики. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

14. Выкрутасы (2011)

Скромный учитель Вячеслав Колотилов из провинциального города Пальчики написал роман и приехал покорять Москву. Но его путь к славе прерывает красавица Надя, сбив незадачливого писателя на своем автомобиле. Вспыхнувшая любовь заставляет Надю бросить своего жениха Даню. Дело у новой парочки доходит до свадьбы, но попасть к алтарю Колотилову мешает депутат Трехголович, перепутав того с тренером детской футбольной команды и отобрав паспорт. Теперь Колотилов вынужден вести команду к победе, а невесте по телефону рассказывать небылицы о «непреодолимых обстоятельствах», которые мешают ему приехать на собственное торжество. Тем временем расстроенную невесту осаждает бывший жених, готовый на любые выкрутасы, чтобы вернуть возлюбленную. Рейтинг IMDb — 6,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

15. Мисс Петтигрю живет одним днем (2008)

30-е годы прошлого столетия, Европа на пороге войны, в Лондоне упивается вечеринками артистическая богема, а гувернантку Гвинивер Петтигрю в очередной раз увольняют с работы. Отчаявшись от безденежья, она путем небольшого обмана устраивается прислугой к легкомысленной Делисии ла Фосс, которая грезит о звездной карьере и разрывается между 3 мужчинами. Мгновенно преобразившись из типичного «синего чулка» в элегантную даму, мисс Петтюгрю умудряется не только устроить жизнь своей хозяйки, но и изменить свою собственную. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

16. Как жениться и остаться холостым (2006)

Благополучную жизнь 43-летнего парфюмера Луи омрачают лишь требование его матери и 5 сестер поскорее жениться. Он убежденный холостяк и вовсе не намерен отказываться от прелестей свободной жизни. И тогда Луи нанимает женщину, которая будет изображать его невесту, а в нужный момент не явится к алтарю. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

17. Обыкновенная магия (2005)

Вторая мировая война. Ливи живет в Денвере вместе с отцом-священником и уделяет все время изучению археологии. Казалось бы, ее ждут блестящие перспективы, но в дело вмешивается любовь: она оказывается беременна от военного пилота вне брака и по настоянию отца уезжает в Колорадо, чтобы выйти замуж за простого фермера Рэя и скрыть позор. Приземленный и простоватый Рэй не чета образованной горожанке Ливи. И хотя девушка смиряется со своей участью, она продолжает писать письма на фронт возлюбленному. Но чем дольше она и Рэй живут вместе, тем больше у них оказывается общего. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

18. Два брата (2004)

В Индокитае 1930-х годов о гуманном отношении к животным и слыхом не слыхивали. Два брата-тигренка — Санга и Кумал — жили беззаботной жизнью, пока люди не разлучили их с матерью и друг с другом. Один стал домашним животным в богатом доме, второй был воспитан охотником. Двум братьям предстоит сойтись на ринге в смертельной схватке — так решили их жестокие хозяева. Но жизнь распорядилась иначе. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Какими фильмами со счастливым концом вы бы дополнили этот список?