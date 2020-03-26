18 нескучных фильмов с гарантированным хеппи-эндом
Иногда нам просто необходимо знать наверняка, что все будет в порядке, и если у вас сейчас именно такой период, то список фильмов, в которых все заканчивается хорошо, вам точно пригодится. И пусть герои сталкиваются с испытаниями и вынуждены делать непростой выбор, но мы-то знаем: в конце концов все будут счастливы.
AdMe.ru не стал включать в статью фильмы, где зрители до последнего не должны догадываться о том, каким будет финал. В нашем списке комедии, мелодрамы и семейные фильмы, где прежде всего важна не интрига, а отличное настроение и приятное послевкусие после просмотра. Наслаждайтесь.
1. Путь домой (2019)
У собаки Беллы были дом и хозяин — добрый парень Лукас, который когда-то забрал ее, бездомного щенка, к себе домой. Обстоятельства разлучили их, и теперь Белла должна пройти через множество испытаний, чтобы вернуться туда, где ее любят. По дороге домой она встречает врагов и друзей, принося последним и утешение, и радость.
2. Романтики 303 (2018)
24-летняя Юле через всю Европу едет к своему жениху в Португалию. В ее распоряжении целый дом на колесах, и на одной из заправок Юле соглашается подбросить до Кельна такого же, как она, студента Яна. Он хочет добраться до Испании, чтобы найти там своего биологического отца. В дороге попутчики начинают общаться и так сближаются, что, хоть обоих и ждет собственная жизнь, расставаться им уже не хочется.
3. Книжный клуб (2018)
4 почтенные дамы дружат полжизни и частенько устраивают заседания «книжного клуба», чтобы обсудить прочитанные книги. Однажды им в руки попадает возмутительный бестселлер Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого». После этого жизнь 60-летних интеллектуалок кардинально меняется: они понимают, что зря считали себя слишком старыми для любовных приключений, и пускаются во все тяжкие, чтобы еще раз доказать: любви все возрасты покорны.
4. 100 вещей и ничего лишнего (2018)
Друзья и бизнес-партнеры Тони и Пауль придумали виртуального голосового помощника по имени Нана, который умеет распознавать эмоции владельца и склонять его к ненужным покупкам. Создатели Наны и сами зависимы от вещей: они просто обожают шмотки и гаджеты. Но однажды Тони и Пауль поспорили, кто дольше продержится без самого необходимого, и остались без банковских карт, мебели, техники и даже одежды. По условиям пари, брать со склада можно только 1 вещь в сутки. Дело осложняется знакомством друзей с девушкой, которая нравится обоим.
5. Семья по-быстрому (2018)
Элли и Пит были счастливы в браке и до поры до времени не задумывались о детях. Но, перешагнув 40-летний рубеж, они решаются на усыновление ребенка. Неожиданно для себя вместо пухлого малыша они выбирают проблемную 15-летнюю девочку-подростка, у которой к тому же имеются младшие брат и сестра. Их тоже приходится забрать. Дети — настоящие специалисты по тому, чтобы устроить веселенькую жизнь кому угодно, так что новоиспеченных родителей ждут непростые испытания, а зрителей — душевная комедия для всей семьи.
6. Как прогулять школу с пользой (2017)
Сирота Поль живет в приюте в Париже. Неожиданно его забирает на воспитание добросердечная Селестина, которая живет вместе с мужем в живописной сельской глубинке и работает прислугой у богатого графа. Мальчику предстоит подружиться с местным браконьером Тотошем, столкнуться с несправедливым миром взрослых, а также узнать тайну собственного происхождения.
7. Мало, много, слепо (2015)
Мрачноватому и нелюдимому составителю головоломок для работы нужна абсолютная тишина. Но на его беду в соседнюю квартиру переезжает пианистка вместе со своим огромным роялем. Она готовится к конкурсу и целыми днями репетирует, а стены в доме такие тонкие, что слышен каждый звук. Соседи, еще ни разу не встретившись, начинают ненавидеть друг друга. Но бывает, что ненависть перерастает в любовь.
8. Семейство Белье (2014)
16-летняя Паула — единственная слышащая в семье глухих. Она связывает родных с миром, помогая им в общении и работе на ферме. У девушки прекрасный голос, и однажды учитель музыки вдохновляет Паулу принять участие в вокальном конкурсе, который проводится на радио в Париже. Но для этого она должна покинуть свою семью.
9. В моих мечтах (2014)
Жизнь Натали посвящена только одной цели: удержать на плаву ресторан, доставшийся ей по наследству. Красавчик Ник, успешный архитектор, переживает разрыв с любимой девушкой и только отмахивается от попыток матери познакомить его с кем-нибудь еще. Казалось бы, между ними нет ничего общего, но однажды они оба бросают монетку в фонтан желаний и попадают в один и тот же сон. Они влюбляются, но стоит им прикоснуться друг к другу, как каждый просыпается в своей постели. Магия действует всего 7 дней, и у Ника и Натали остается все меньше времени, чтобы найти друг друга в реальной жизни.
10. Остинленд (2013)
Джейн живет в американской глубинке, ей за 30, она одинока и все еще ищет свой идеал. Всех встреченных мужчин она сравнивает с мистером Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» — и не в их пользу. В один прекрасный момент она снимает все свои сбережения и отправляется в Англию, в отель «Остинленд», где с помощью специально нанятых актеров и старинных костюмов можно окунуться в Викторианскую эпоху и пожить жизнью персонажей из любимых книг. Реальность оказывается далека от фантазий, и когда Джейн встречает мужчину своей мечты, ей сложно разобраться в том, где игра, а где настоящие чувства.
11. Любовь без пересадок (2013)
Антуан, успешный адвокат, летит по делам в Париж и случайно оказывается на соседних сиденьях с бывшей подругой Джули. Впереди несколько часов полета, за которые парочка успевает вспомнить прошлое, помириться, поссориться и понять, что их чувства все веще живы. Вот только Джули выходит замуж за другого и к тому же утверждает, что беременна.
12. Замуж на 2 дня (2012)
На семью Изабель наложено проклятье: все первые браки женщин их рода заканчиваются разводом. Но девушка решает обмануть судьбу: прежде чем выйти замуж за своего возлюбленного, она хочет найти какого-нибудь парня, чтобы выйти за него замуж, через пару дней развестись и уж во втором браке жить долго и счастливо. И этот план удался бы Изабель, если бы она не влюбилась в новоиспеченного мужа.
13. Параллельные миры (2012)
Когда-то давно 2 планеты притянулись друг к другу, и теперь это 2 враждующих мира: нижний, где люди бедствуют и с трудом добывают свой кусок хлеба, и верхний, в котором царит богатство и процветание. Жителям обеих планет запрещено общаться, но девушка из верхнего мира и юноша из нижнего влюбляются друг в друга. Чтобы быть вместе, они должны преодолеть не только обстоятельства, но и законы физики.
14. Выкрутасы (2011)
Скромный учитель Вячеслав Колотилов из провинциального города Пальчики написал роман и приехал покорять Москву. Но его путь к славе прерывает красавица Надя, сбив незадачливого писателя на своем автомобиле. Вспыхнувшая любовь заставляет Надю бросить своего жениха Даню. Дело у новой парочки доходит до свадьбы, но попасть к алтарю Колотилову мешает депутат Трехголович, перепутав того с тренером детской футбольной команды и отобрав паспорт. Теперь Колотилов вынужден вести команду к победе, а невесте по телефону рассказывать небылицы о «непреодолимых обстоятельствах», которые мешают ему приехать на собственное торжество. Тем временем расстроенную невесту осаждает бывший жених, готовый на любые выкрутасы, чтобы вернуть возлюбленную.
15. Мисс Петтигрю живет одним днем (2008)
30-е годы прошлого столетия, Европа на пороге войны, в Лондоне упивается вечеринками артистическая богема, а гувернантку Гвинивер Петтигрю в очередной раз увольняют с работы. Отчаявшись от безденежья, она путем небольшого обмана устраивается прислугой к легкомысленной Делисии ла Фосс, которая грезит о звездной карьере и разрывается между 3 мужчинами. Мгновенно преобразившись из типичного «синего чулка» в элегантную даму, мисс Петтюгрю умудряется не только устроить жизнь своей хозяйки, но и изменить свою собственную.
16. Как жениться и остаться холостым (2006)
Благополучную жизнь 43-летнего парфюмера Луи омрачают лишь требование его матери и 5 сестер поскорее жениться. Он убежденный холостяк и вовсе не намерен отказываться от прелестей свободной жизни. И тогда Луи нанимает женщину, которая будет изображать его невесту, а в нужный момент не явится к алтарю.
17. Обыкновенная магия (2005)
Вторая мировая война. Ливи живет в Денвере вместе с отцом-священником и уделяет все время изучению археологии. Казалось бы, ее ждут блестящие перспективы, но в дело вмешивается любовь: она оказывается беременна от военного пилота вне брака и по настоянию отца уезжает в Колорадо, чтобы выйти замуж за простого фермера Рэя и скрыть позор. Приземленный и простоватый Рэй не чета образованной горожанке Ливи. И хотя девушка смиряется со своей участью, она продолжает писать письма на фронт возлюбленному. Но чем дольше она и Рэй живут вместе, тем больше у них оказывается общего.
18. Два брата (2004)
В Индокитае 1930-х годов о гуманном отношении к животным и слыхом не слыхивали. Два брата-тигренка — Санга и Кумал — жили беззаботной жизнью, пока люди не разлучили их с матерью и друг с другом. Один стал домашним животным в богатом доме, второй был воспитан охотником. Двум братьям предстоит сойтись на ринге в смертельной схватке — так решили их жестокие хозяева. Но жизнь распорядилась иначе.
Какими фильмами со счастливым концом вы бы дополнили этот список?
Фото на превью Выкрутасы / Базелевс