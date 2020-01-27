18 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее», которые изменят ваше представление о трилогии
«Назад в будущее» — по-настоящему культовая франшиза. Темная лошадка, в которую не верила большая часть голливудских киноделов, смогла собрать кассу в $ 200 млн и обзавестись преданными фанатами по всему миру. Всемирно известный ученый-астрофизик Карл Саган назвал его лучшим фильмом о путешествиях во времени, а 21 октября и вовсе стал общемировым днем этой картины.
AdMe.ru не скрывает своей безграничной любви к приключениям Марти и Дока и поэтому дает вам шанс узнать о них массу новых подробностей. А в конце вас ждет бонус — одна из свежих фотографий почти полного актерского состава и неожиданный кандидат на роль Марти.
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По словам продюсера и сценариста фильма Боба Гейла, сценарий ленты «Назад в будущее» отклонялся всеми крупными студиями более 40 раз. Причина одна — никто не верил в кассовый успех «милого фильма о путешествиях во времени». Никто, кроме Стивена Спилберга и компании Universal.
- Сид Шайнберг, руководитель Universal, давал зеленый свет фильму, только если авторы внесут следующие изменения в сценарий: мать Марти должны звать Лорейн (имя жены Шайнберга) а не Мэг, как в первоначальном сценарии. Еще у Дока должна быть собака вместо планируемого шимпанзе. Но главное требование касалось названия. Шайнберг считал, что слово «будущее» в названии сулит кассовый провал. Поэтому он предложил назвать картину «Космический пришелец с Плутона». Если с первыми двумя требованиями авторы согласились, то в борьбу за название пришлось вступить уже Стивену Спилбергу. Он отправил Шайнбергу ответ со словами «спасибо, Сид, за удачную шутку — мы очень смеялись».
- Роль Марти изначально хотели отдать Майклу Дж. Фоксу, но ему сняться не позволял график. Вторым претендентом был актер Эрик Штольц, с которым и началась работа над фильмом. Однако спустя 5 недель съемок было принято решение заменить Штольца, поскольку он был чрезмерно драматичен. Эта замена обошлась студии в $ 3 млн (в 80-х это были огромные деньги), а Фокса удалось вернуть благодаря соглашению с другой студией.
Конечная версия фильма (вверху) и кадры с Эриком Штольцем (внизу).
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Первоначально машиной для перемещения во времени должен был стать... холодильник. А финальная сцена с получением энергии от молнии и часов стала заменой запланированному атомному взрыву. По сценарию, спасаясь от взрыва, Марти должен был укрыться в холодильнике. Однако сцену посчитали слишком дорогой и переписали. Но не забыли. Ее успешно воплотил Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
- Отказ от холодильника имел и другую причину — Роберт Земекис, режиссер картины, боялся, что «юные путешественники во времени» начнут копировать поведение Марти и закрываться в холодильниках от родителей.
- Боб Гейл в одном из интервью раскрыл тайну знакомства Марти и Дока. Марти однажды залез к Доку в лабораторию, чтобы выяснить, почему его называют сумасшедшим, но был очарован техникой, что находилась внутри. Прозорливый Док увидел горящие глаза юноши и предложил ему работу на полставки.
- В начале фильма есть намек на драматический финал у часовни. На одних из многочисленных часов в комнате Дока можно заметить маленькую фигурку, висящую на стрелке.
В конце фильма (слева) и в начале (справа).
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Культовая сцена с игрой Марти на гитаре могла быть вырезана. Она носила сугубо комедийный характер и просаживала сюжет, но во время тестовых просмотров картины очень уж пришлась зрителям по душе, поэтому ее решили оставить.
- Томас Ф. Уилсон (Бифф) так устал от одинаковых вопросов о фильме, что завел карточки с ответами на самые часто задаваемые вопросы и раздавал их фанатам.
- Актер Криспин Гловер (отец Марти) не вернулся во второй части фильма. Ходят слухи, что он запросил крупную сумму за игру в продолжении, но сам актер сказал, что его не устроила концовка. Из-за его отказа роль отца Марти была существенно урезана, а в те моменты, когда героя все-таки показывали, в кадре был актер в маске Гловера. За это Гловер отсудил у студии практически ту сумму, которую запрашивал за роль, а Гильдия сценаристов с тех пор запрещает использовать лицо любого актера без его согласия.
Док Браун дает взятку полицейскому из-за отсутствия разрешения на погодные эксперименты.
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Вторая часть фильма предсказала появление следующих изобретений: умные часы, умные очки, планшеты, безналичная оплата такси, плоские телевизоры и умные дома.
- Знаменитые кроссовки Nike с самозашнуровывающимися шнурками все-таки появились. Правда, стоят они запредельных денег, но есть надежда, что однажды выйдет дешевая, массовая версия.
- В одной из сцен второго фильма можно увидеть вывеску «Челюсти 19», режиссер Макс Спилберг«. Макс — сын Стивена Спилберга.
- В ленте «Назад в будущее — 2» состоялся кинодебют Элайджи Вуда.
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В сцене из третьей части, где Марти хотят повесить, Майкл Дж. Фокс действительно чуть было не задохнулся.
- Когда Марти и Док в 1885 году разговаривают с проводником поезда о том, как быстро может ехать локомотив, на заднем плане можно увидеть часы из той самой башни из первой части.
- Роберт Земекис сказал, что, пока он жив, не допустит съемок продолжения трилогии.
- Рубашка Дока из второй части стала его банданой в третьей.
© Back to the Future Part III / Universal Pictures © Back to the Future Part III / Universal Pictures
Бонус: как выглядят актеры сейчас и кто еще мог сыграть Марти МакФлая
Актеры фильма на фестивале Comic-Con 2018.
А на роль Марти кастинг проходил еще и Джонни Депп.
А за что вы любите «Назад в будущее»?