18 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее», которые изменят ваше представление о трилогии

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«Назад в будущее» — по-настоящему культовая франшиза. Темная лошадка, в которую не верила большая часть голливудских киноделов, смогла собрать кассу в $ 200 млн и обзавестись преданными фанатами по всему миру. Всемирно известный ученый-астрофизик Карл Саган назвал его лучшим фильмом о путешествиях во времени, а 21 октября и вовсе стал общемировым днем этой картины.

AdMe.ru не скрывает своей безграничной любви к приключениям Марти и Дока и поэтому дает вам шанс узнать о них массу новых подробностей. А в конце вас ждет бонус — одна из свежих фотографий почти полного актерского состава и неожиданный кандидат на роль Марти.

По словам продюсера и сценариста фильма Боба Гейла, сценарий ленты «Назад в будущее» отклонялся всеми крупными студиями более 40 раз. Причина одна — никто не верил в кассовый успех «милого фильма о путешествиях во времени». Никто, кроме Стивена Спилберга и компании Universal.

Сид Шайнберг, руководитель Universal, давал зеленый свет фильму, только если авторы внесут следующие изменения в сценарий: мать Марти должны звать Лорейн (имя жены Шайнберга) а не Мэг, как в первоначальном сценарии. Еще у Дока должна быть собака вместо планируемого шимпанзе. Но главное требование касалось названия. Шайнберг считал, что слово «будущее» в названии сулит кассовый провал. Поэтому он предложил назвать картину «Космический пришелец с Плутона» . Если с первыми двумя требованиями авторы согласились, то в борьбу за название пришлось вступить уже Стивену Спилбергу. Он отправил Шайнбергу ответ со словами «спасибо, Сид, за удачную шутку — мы очень смеялись».

. Если с первыми двумя требованиями авторы согласились, то в борьбу за название пришлось вступить уже Стивену Спилбергу. Он отправил Шайнбергу ответ со словами «спасибо, Сид, за удачную шутку — мы очень смеялись». Роль Марти изначально хотели отдать Майклу Дж. Фоксу, но ему сняться не позволял график. Вторым претендентом был актер Эрик Штольц, с которым и началась работа над фильмом. Однако спустя 5 недель съемок было принято решение заменить Штольца, поскольку он был чрезмерно драматичен. Эта замена обошлась студии в $ 3 млн (в 80-х это были огромные деньги), а Фокса удалось вернуть благодаря соглашению с другой студией.

Конечная версия фильма (вверху) и кадры с Эриком Штольцем (внизу).

Первоначально машиной для перемещения во времени должен был стать... холодильник. А финальная сцена с получением энергии от молнии и часов стала заменой запланированному атомному взрыву. По сценарию, спасаясь от взрыва, Марти должен был укрыться в холодильнике. Однако сцену посчитали слишком дорогой и переписали. Но не забыли. Ее успешно воплотил Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

Отказ от холодильника имел и другую причину — Роберт Земекис, режиссер картины, боялся, что «юные путешественники во времени» начнут копировать поведение Марти и закрываться в холодильниках от родителей.

Боб Гейл в одном из интервью раскрыл тайну знакомства Марти и Дока. Марти однажды залез к Доку в лабораторию, чтобы выяснить, почему его называют сумасшедшим, но был очарован техникой, что находилась внутри. Прозорливый Док увидел горящие глаза юноши и предложил ему работу на полставки.

В начале фильма есть намек на драматический финал у часовни. На одних из многочисленных часов в комнате Дока можно заметить маленькую фигурку, висящую на стрелке.

В конце фильма (слева) и в начале (справа).

Культовая сцена с игрой Марти на гитаре могла быть вырезана. Она носила сугубо комедийный характер и просаживала сюжет, но во время тестовых просмотров картины очень уж пришлась зрителям по душе, поэтому ее решили оставить.

Томас Ф. Уилсон (Бифф) так устал от одинаковых вопросов о фильме, что завел карточки с ответами на самые часто задаваемые вопросы и раздавал их фанатам.

Актер Криспин Гловер (отец Марти) не вернулся во второй части фильма. Ходят слухи, что он запросил крупную сумму за игру в продолжении, но сам актер сказал, что его не устроила концовка. Из-за его отказа роль отца Марти была существенно урезана, а в те моменты, когда героя все-таки показывали, в кадре был актер в маске Гловера. За это Гловер отсудил у студии практически ту сумму, которую запрашивал за роль, а Гильдия сценаристов с тех пор запрещает использовать лицо любого актера без его согласия.

Док Браун дает взятку полицейскому из-за отсутствия разрешения на погодные эксперименты.

Вторая часть фильма предсказала появление следующих изобретений: умные часы, умные очки, планшеты, безналичная оплата такси, плоские телевизоры и умные дома.

Знаменитые кроссовки Nike с самозашнуровывающимися шнурками все-таки появились. Правда, стоят они запредельных денег, но есть надежда, что однажды выйдет дешевая, массовая версия.

В одной из сцен второго фильма можно увидеть вывеску «Челюсти 19», режиссер Макс Спилберг«. Макс — сын Стивена Спилберга.

В ленте «Назад в будущее — 2» состоялся кинодебют Элайджи Вуда.

В сцене из третьей части, где Марти хотят повесить, Майкл Дж. Фокс действительно чуть было не задохнулся.

Когда Марти и Док в 1885 году разговаривают с проводником поезда о том, как быстро может ехать локомотив, на заднем плане можно увидеть часы из той самой башни из первой части.

Роберт Земекис сказал, что, пока он жив, не допустит съемок продолжения трилогии.

Рубашка Дока из второй части стала его банданой в третьей.

Бонус: как выглядят актеры сейчас и кто еще мог сыграть Марти МакФлая

Актеры фильма на фестивале Comic-Con 2018.

А на роль Марти кастинг проходил еще и Джонни Депп.