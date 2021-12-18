18 наших любимых знаменитостей, которых мы потеряли в 2021 году

Очередной год подходит к концу, и по традиции мы хотим отдать дань уважения людям, которых мы запомним благодаря их ярким ролям на большом экране, их вкладу в развитие музыки, телевидения, театра и заботе об окружающей среде. Мы любим, помним и всегда будем ценить тех, кто заставлял нас улыбаться, плакать, переживать, взрослеть и по-новому смотреть на мир.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить выдающихся актеров, режиссеров, юмористов, писателей, телеведущих, музыкантов и других знаменитостей, которых больше с нами нет.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский — 99 лет

Муж британской королевы принц Филипп не дожил всего 2 месяца до своего столетия. Герцог Эдинбургский был отличным летчиком, занимался яхтенным спортом, писал маслом. Он был покровителем около 800 благотворительных организаций. Несколько лет являлся президентом Международной федерации конного спорта и главой Всемирного фонда дикой природы.

Нина Ургант — 92 года

На счету Нины Ургант около 60 главных ролей в постановках «Ленкома» и Александринского театра. Актриса снялась более чем в 50 фильмах. Наиболее известной для нее стала роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал».

Игорь Кириллов — 89 лет

В 1957 году Кириллов начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре. Именно он сообщил телезрителям в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961-го — о первом космонавте Юрии Гагарине. Являлся диктором программы «Время» более 20 лет, вел развлекательные передачи «Голубой огонек» и «Песня года».

Жан-Поль Бельмондо — 88 лет

Славу к 26-летнему актеру пришла после исполнения роли беспечного негодяя в фильме «На последнем дыхании». В первых своих картинах он создал запоминающийся образ молодого бунтаря с широкой улыбкой и стал одним из любимых актеров европейской молодежи. Бельмондо за свою актерскую карьеру успел сняться в 95 фильмах и сыграть 40 ролей в театре.

Ларри Кинг — 87 лет

За свою карьеру Ларри Кинг провел более 50 тысяч интервью со спортсменами, артистами и другими знаменитостями. Передача, которую он вел, была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное шоу на телевидении с бессменным ведущим.

Василий Лановой — 87 лет

За долгие годы актерской карьеры Лановой снялся в более чем 80 фильмах, в числе которых «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Анна Каренина», «Война и мир» и сериал «Семнадцать мгновений весны». В театре имени Е. Б. Вахтангова, в котором актер проработал 64 года, Лановой успел сыграть более 60 ролей.

Андрей Мягков — 82 года

Первую роль в кино актер исполнил в 27 лет в кинокомедии «Похождения зубного врача». Много лет снимался в картинах Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж». Получил всенародную любовь прежде всего как комедийный актер, хотя сыграл большое количество крупных драматических ролей в театре «Современник».

Владимир Меньшов — 81 год

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и педагог. Владимир Меньшов сыграл более 70 ролей в кино- и телефильмах, срежиссировал около 10 картин, которые стали любимыми фильмами миллионов зрителей во всем мире. В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» был удостоен премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Владимир Коренев — 80 лет

После выхода фильма «Человек-амфибия», в котором 21-летний Владимир Коренев исполнил роль Ихтиандра, молодой актер стал знаменитым на всю страну. Коренев позже снялся еще в десятках фильмах, а также был ведущим артистом труппы Московского драматического театра имени К. С. Станиславского с 1961 года.

Сергей Соловьев — 77 лет

Знаменитый режиссер легендарных фильмов «Асса», «Сто дней после детства», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и десятка других, также выступал в роли сценариста, продюсера и актера во многих картинах. Несколько лет был членом жюри Венецианского кинофестиваля, а также занимался театральными постановщиками, был профессором ВГИКа и писателем.

Марк Рудинштейн — 75 лет

Кинопродюсер, актер и кинокритик. Создатель и продюсер главного национального кинофестиваля «Кинотавр», организатор кинопремии «Золотой овен». Среди наиболее известных актерских киноработ Рудинштейна: «Приходи на меня посмотреть», «Курортный роман», сериалы «Кухня» и «Молодежка».

Нина Русланова — 75 лет

Актриса сыграла почти полторы сотни ролей в кино. В 22 года впервые пришла на съемочную площадку фильма «Короткие встречи», где играла вместе с Владимиром Высоцким. За эту картину актриса получила премию «Ника» — за лучшую женскую роль. Она также блистала на сцене театров Вахтангова и Маяковского и приняла участие в нескольких десятках постановок.

Виктор Коклюшкин — 75 лет

Литературную деятельность Виктор начал в 24 года, публикуя юмористические рассказы во многих газетах и журналах. В 80-х начал писать тексты для звезд эстрады. Его монологи и рассказы исполняли многие артисты: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко. Он автор 13 книг рассказов, повестей, романов и пьес.

Мэрион Рэмси — 73 года

В кино дебютировала в 28 лет. Популярность актрисе принесла роль робкого полицейского с громким голосом Лаверн Хукс в серии комедийных фильмов «Полицейская академия». Мэрион также сыграла в популярном сериалe 1990-х годов «Беверли-Хиллз 90210». Стала известна не только как актриса, но и как певица и композитор.

Александр Градский — 72 года

Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор и один из основоположников русского рока. Престижный журнал Billboard в 1974 году объявил Градского «Звездой года» — «за выдающийся вклад в мировую музыку». Градский был автором музыки более чем к 40 фильмам, автором десятков песен, а также нескольких рок-опер и рок-балетов.

Борис Грачевский — 71 год

Кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш», который Грачевский основал в 1974 году. Он написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также исполнил несколько актерских ролей.

Валерий Гаркалин — 67 лет

Характерный комедийный актер Валерий Гаркалин стал всенародным любимцем в 41 лет благодаря комедии «Ширли-мырли», в которой он сыграл братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова. В разные годы Гаркалин был ведущим актером в Театре сатиры и в Московском театре имени А. С. Пушкина.

Уилли Гарсон — 57 лет

Актер за свою карьеру успел сняться в более чем 50 фильмах. Популярность к актеру пришла благодаря роли Стенфорда Блетча в сериале «Секс в большом городе». Гарсон также исполнял небольшие эпизодические роли в культовых сериалах 90-х годов «Твин Пикс», «Друзья», «Секретные материалы» и «Квантовый скачок».