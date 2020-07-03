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18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил

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В мире киноиндустрии есть культовые площадки, которые то и дело используются для съемок. Это и старинные особняки, и местные достопримечательности, и даже рестораны или книжные магазины. Порой у зрителей при просмотре очередного фильма возникает ощущение дежавю. Возможно, и у вас такое бывало.

Редакция AdMe.ru выяснила, какие места для съемок используются в Голливуде чаще всего.

1. Bow Bridge — мост в Центральном парке Нью-Йорка — часто становится декорацией романтических сцен

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Doctor Who / BBC Studios, © Autumn In New York / Lakeshore Entertainment, © Spider-Man 3 / Columbia Pictures

2. Экстерьер замка Алник (Alnwick), Великобритания, использовали для съемок Хогвартса. Кроме того, он появился в «Аббатстве Даунтон» и некоторых других фильмах и сериалах

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Downton Abbey / Carnival Films, © Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros.

3. Знаменитый дом Бейтсов из «Психо» 1960 года засветился в сериале «Мотель Бейтса» 2013 года. Домик мелькал и в других картинах, например «Прозвища Смит и Джонс» и «Капитаны и короли»

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Psycho / Paramount Pictures, © Bates Motel / A&E

4. Leonie Pray House находится в штате Калифорния и считается образцом тюдоровского стиля в архитектуре. Дом также можно заметить в фильмах «Ох уж эта наука!» и «Беверли-Хиллз, 90210»

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Not Another Teen Movie / Columbia Pictures, © Donnie Darko / Pandora Cinema

5. Дебют этого здания состоялся в 1986 году, когда на экраны вышел фильм «Феррис Бьюллер берет выходной». После дом неоднократно появлялся в других картинах

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Not Another Teen Movie / Columbia Pictures, © Red Dragon / Universal Pictures

6. Одно из самых известных кафе в мире — Quality Cafe — использовалось в съемках множества кинокартин. В 2014 году заведение, к сожалению, прекратило существование

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© 500 Days of Summer / SEARCHLIGHT PICTURES, © Old School / DreamWorks, © Training Day / Warner Bros., © Catch Me If You Can / DreamWorks

Обратите внимание: на первых двух кадрах персонажи располагаются одинаково, и интерьер практически не изменился (а ведь прошло 7 лет), а на кадрах 2–4 видны одни и те же кружки.

7. Хэтфилд-хаус — старинная английская усадьба, образчик стилей Тюдоров и Якова I. Эти частные владения местной аристократии активно сдаются съемочным группам

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Charlie and the Chocolate Factory / Warner Bros., © Batman Begins / Warner Bros.

8. И это тоже Хэтфилд-хаус. Галерея, которую вы видите ниже, в длину достигает 51,8 м

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Sherlock Holmes / Warner Bros., © Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life / Paramount Pictures

9. Одинаковый ракурс в одном и том же здании выбрали создатели фильмов «Бэтмен» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2». Библиотека находится также в Хэтфилд-хаусе

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life / Paramount Pictures, © Batman / Warner Bros.

10. Пожарная часть № 23 (Лос-Анджелес) появлялась в десятке фильмов, но запомнилась зрителям во многом благодаря культовым «Охотникам за привидениями»

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Ghostbusters / Columbia Pictures Industries, © The Mask / Warner Bros.

11. Скалы в парке Vasquez Rocks создавали антураж более чем 70 голливудских фильмов

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Westworld / Warner Bros., © Austin Powers: International Man of Mystery / Warner Bros.

12. Сады в Рокфеллеровском центре (Нью-Йорк) стали местом съемок многих фильмов с супергероями

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Daredevil / Marvel, © Spider-Man / Columbia Pictures Industries

13. Greystone Mansion — шикарный 55-комнатный особняк в Беверли-Хиллз. Очень востребован в качестве съемочной площадки

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© There Will Be Blood / Miramax Films, © The Big Lebowski / Working Title Films

14. Поместье Parkwood Estate когда-то было частной резиденцией, а сейчас имеет статус национального исторического места. В фильмах появляется регулярно

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Billy Madison / Universal Pictures, © X-Men / Marvel

15. Еще одно разрекламированное киноиндустрией заведение общепита — The Smokehouse. Герои многих фильмов заходили сюда пообедать. Ресторан, кстати, до сих пор работает

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© The Office / NBC Universal Media, © La La Land / Lionsgate, © Argo / GK Films

16. Пожалуй, самый известный книжный магазин в мире — The Last Bookstore. Находится он в Лос-Анджелесе и периодически играет роль съемочной площадки. В основном для триллеров

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Gone Girl / 20th Century Fox, © You / A+E Studios

17. Du-par’s — очень старый американский ресторан (работает с 1938 года). В кино был замечен несколько раз

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Valley Girl / Valley 9000 Productions, © Boogie Nights / Warner Bros.

Дизайн зала, конечно, очень изменился, ведь между съемками прошло целых 13 лет.

18. Долина монументов (Monument Valley), или Долина памятников, часто становится фоном для съемок кино с околозападной тематикой. Находится в штате Аризона

18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил
© Forrest Gump / Paramount Pictures, © Back to the Future Part III / Universal Pictures

А вам хотелось бы побывать там, где снимали кино? Где именно?

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