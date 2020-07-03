18 культовых мест, в которых снимали наши любимые фильмы. Только мало кто это заметил

В мире киноиндустрии есть культовые площадки, которые то и дело используются для съемок. Это и старинные особняки, и местные достопримечательности, и даже рестораны или книжные магазины. Порой у зрителей при просмотре очередного фильма возникает ощущение дежавю. Возможно, и у вас такое бывало.

Редакция AdMe.ru выяснила, какие места для съемок используются в Голливуде чаще всего.

1. Bow Bridge — мост в Центральном парке Нью-Йорка — часто становится декорацией романтических сцен

2. Экстерьер замка Алник (Alnwick), Великобритания, использовали для съемок Хогвартса. Кроме того, он появился в «Аббатстве Даунтон» и некоторых других фильмах и сериалах

3. Знаменитый дом Бейтсов из «Психо» 1960 года засветился в сериале «Мотель Бейтса» 2013 года. Домик мелькал и в других картинах, например «Прозвища Смит и Джонс» и «Капитаны и короли»

4. Leonie Pray House находится в штате Калифорния и считается образцом тюдоровского стиля в архитектуре. Дом также можно заметить в фильмах «Ох уж эта наука!» и «Беверли-Хиллз, 90210»

5. Дебют этого здания состоялся в 1986 году, когда на экраны вышел фильм «Феррис Бьюллер берет выходной». После дом неоднократно появлялся в других картинах

6. Одно из самых известных кафе в мире — Quality Cafe — использовалось в съемках множества кинокартин. В 2014 году заведение, к сожалению, прекратило существование

Обратите внимание: на первых двух кадрах персонажи располагаются одинаково, и интерьер практически не изменился (а ведь прошло 7 лет), а на кадрах 2–4 видны одни и те же кружки.

7. Хэтфилд-хаус — старинная английская усадьба, образчик стилей Тюдоров и Якова I. Эти частные владения местной аристократии активно сдаются съемочным группам

8. И это тоже Хэтфилд-хаус. Галерея, которую вы видите ниже, в длину достигает 51,8 м

9. Одинаковый ракурс в одном и том же здании выбрали создатели фильмов «Бэтмен» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2». Библиотека находится также в Хэтфилд-хаусе

10. Пожарная часть № 23 (Лос-Анджелес) появлялась в десятке фильмов, но запомнилась зрителям во многом благодаря культовым «Охотникам за привидениями»

11. Скалы в парке Vasquez Rocks создавали антураж более чем 70 голливудских фильмов

12. Сады в Рокфеллеровском центре (Нью-Йорк) стали местом съемок многих фильмов с супергероями

13. Greystone Mansion — шикарный 55-комнатный особняк в Беверли-Хиллз. Очень востребован в качестве съемочной площадки

14. Поместье Parkwood Estate когда-то было частной резиденцией, а сейчас имеет статус национального исторического места. В фильмах появляется регулярно

15. Еще одно разрекламированное киноиндустрией заведение общепита — The Smokehouse. Герои многих фильмов заходили сюда пообедать. Ресторан, кстати, до сих пор работает

16. Пожалуй, самый известный книжный магазин в мире — The Last Bookstore. Находится он в Лос-Анджелесе и периодически играет роль съемочной площадки. В основном для триллеров

17. Du-par’s — очень старый американский ресторан (работает с 1938 года). В кино был замечен несколько раз

Дизайн зала, конечно, очень изменился, ведь между съемками прошло целых 13 лет.

18. Долина монументов (Monument Valley), или Долина памятников, часто становится фоном для съемок кино с околозападной тематикой. Находится в штате Аризона