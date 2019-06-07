17 известных русских актеров, которых вы вряд ли вспомните молодыми
Чтобы прийти к успеху, зачастую нужно преодолеть сложный и извилистый путь. Это утверждение справедливо и в отношении кинематографа. Трудно стать известным и заслуженным актером, не снявшись в десятках картин и не сменив множество амплуа. Например, Федор Бондарчук сыграл юного царевича Годунова задолго до того, как обзавестись лысиной, а Алиса Фрейндлих впервые появилась на экране в образе гимназистки с длинной косой.
Мы AdMe.ru узнали, как выглядели в начале карьеры отечественные актеры, которых мало кто видел юными.
1. Никита Михалков
2. Владимир Гостюхин
3. Алексей Маклаков
4. Федор Добронравов
5. Федор Бондарчук
6. Александр Балуев
7. Иван Охлобыстин
9. Людмила Артемьева
10. Александр Калягин
11. Татьяна Васильева
12. Сергей Гармаш
13. Сергей Селин
14. Гоша Куценко
15. Сергей Безруков
16. Алиса Фрейндлих
17. Леонид Якубович
А каких русских актеров, которые долго шли к славе, знаете вы?