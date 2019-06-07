17 известных русских актеров, которых вы вряд ли вспомните молодыми

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Чтобы прийти к успеху, зачастую нужно преодолеть сложный и извилистый путь. Это утверждение справедливо и в отношении кинематографа. Трудно стать известным и заслуженным актером, не снявшись в десятках картин и не сменив множество амплуа. Например, Федор Бондарчук сыграл юного царевича Годунова задолго до того, как обзавестись лысиной, а Алиса Фрейндлих впервые появилась на экране в образе гимназистки с длинной косой.