17 знаменитостей, которые начинали с низкопробного кино

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Звездами мирового масштаба не становятся по волшебству. Путь на вершину Голливуда требует трудолюбия и терпения. И даже те, кому повезло родиться в семье известных актеров, начинали свою карьеру с нуля и хватались за любую возможность, чтобы попасть в мир кино. Как в случае с Анджелиной Джоли, например.

AdMe.ru обратился «к истокам» и выяснил, через какие испытания пришлось пройти нынешним кумирам миллионов: низкобюджетные фильмы ужасов, рекламные ролики, мыльные оперы и многое другое.

1. Марго Робби

Я вижу тебя (2009) / Волк с Уолл-стрит (2013)

Актриса начинала карьеру на родине, в Австралии, где снималась в малоизвестных сериалах и в таких низкопробных фильмах, как «Виджиланте» и «Я вижу тебя». Билет в большое кино Марго Робби получила благодаря роли в сериале «Пан Американ». Два года спустя, в 2013 году, мир увидел актрису в роли Наоми Лапалья в картине «Волк с Уолл-стрит», за которую она получила первый большой гонорар и обрела затем мировую известность.

2. Руни Мара

Таннер Холл (2009) / Девушка с татуировкой дракона (2011)

В карьере актрисы было многое: сериалы, скучные мелодрамы, комедии. Был и неудачный ремейк фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов», однако именно благодаря ему Руни Мара получила известность и была приглашена Дэвидом Финчером сняться в киноленте «Девушка с татуировкой дракона». За роль Лисбет Саландер актриса была номинирована на «Оскар».

3. Том Харди

Саймон: Английский легионер (2002) / Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

Впервые на экране Харди появился в сериале «Братья по оружию», который оказался весьма успешным. Следующей ступенью в карьере стал фильм Ридли Скотта «Черный ястреб», где актер исполнил эпизодическую роль. К сожалению, после хорошего старта начался спад. Талант англичанина мог раствориться во второсортных фэнтези и боевиках, если бы не роль в фильме 2007 года «Стюарт: Прошлая жизнь», где коллегой актера на съемочной площадке был не кто иной, как всеми любимый Шерлок — Бенедикт Камбербэтч.

4. Эмма Стоун

Мальчикам это нравится (2008) / Ла-Ла Ленд (2016)

Первой из наиболее известных и успешных картин для Эммы Стоун стал комедийный фильм ужасов «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Однако настоящим прорывом в карьере актрисы стала роль Олив Пендергаст в комедии «Отличница легкого поведения» — Стоун даже номинировали на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

5. Райан Рейнольдс

Король вечеринок (2001) / Дэдпул (2016)

Канадский актер начинал карьеру в 90-х. Долгое время он снимался в сериалах и только ближе к 2000-м стал исполнять роли в кино. Многие узнали Райана Рейнольдса после главной роли в комедии «Король вечеринок». Комедия, прямо скажем, не из лучших. За нею последовали такие сомнительные проекты, как «Блэйд: Троица» и ремейк фильма 1979 года «Ужас Амитивилля».

6. Кейт Бекинсейл

Фламандская доска (1994) / Другой мир (2003)

С 1991 года Кейт Бекинсейл снималась в сериалах и фильмах каждый год. Однако ни одна картина 90-х не сделала актрису популярной. Славу и признание Бекинсейл получила в 2001 году, после ролей в таких фильмах, как «Перл-Харбор» и «Интуиция». За ними последовали «Другой мир» и «Ван Хельсинг», которые хоть и не имели признания у критиков, но все же стали настоящим прорывом в карьере актрисы.

7. Хью Джекман

Эрскинвильские короли (1999) / Логан (2017)

Хью Джекман снимался в низкопробных австралийских фильмах до 2000 года, пока ему не выпал шанс исполнить роль Росомахи в фильме «Люди Икс». Очевидно, что роль антигероя стала для актера судьбоносной.

8. Анджелина Джоли

Киборг-2: Стеклянная тень (1993) / Мистер и миссис Смит (2005)

Отец актрисы Джон Войт был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль еще в далеком 1979 году. Но, несмотря на его популярность и связи в мире кино, Джоли решила строить карьеру с нуля. В 1993-м она исполнила роль девушки-робота в фильме «Киборг-2: Стеклянная тень». Потом снималась в короткометражках и музыкальных клипах, пока не появился шанс исполнить роль в фильме «Хакеры», на съемках которого Анджелина встретила своего первого мужа Джонни Ли Миллера.

10. Николь Кидман

Бандиты на велосипедах (1983) / Вершина озера (2013 — ...)

В 80-е Кидман снималась в фильмах, названия которых помнят только преданные фанаты. Исключением можно назвать сериал 1989 года «Бангкок Хилтон», который и открыл актрисе путь в большое кино.

11. Уиллем Дефо

Улицы в огне (1984) / Ван Гог. На пороге вечности (2018)

До всемирного признания после роли в фильме Оливера Стоуна «Взвод» Дефо снимался в короткометражках и низкопробных фильмах. Но прежде чем сыграть сержанта США в картине Стоуна, актер уже обрел некоторую популярность благодаря фильмам «Улицы в огне» и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе».

12. Мила Кунис

Пираньи (1995) / Черный лебедь (2010)

Актриса начинала карьеру со съемок в рекламных роликах, мыльных операх, малобюджетных комедиях и фильмах ужасов. Прорыв в творчестве Кунис произошел в 2008 году, после роли в комедии «В пролете», а последующие картины «Книга Илая» и «Черный лебедь» закрепили успех звезды.

13. Кристиан Бейл

Принц Ютландии (1994) / Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012)

Карьеру актера Бейл начал в 9 лет. Он снимался в сериалах, рекламных роликах, фильмах фэнтези. В картине «Принц Ютландии» по трагедии Шекспира «Гамлет» актер исполнил одну из первых серьезных ролей. Прежде чем стать звездой, Кристиан Бейл снимался в дешевых драмах, в том числе для ТВ. Прорывом в карьере британо-американского актера стала роль Патрика Бэйтмена в фильме «Американский психопат».

14. Джаред Лето

Крутые и чокнутые (1994) / Господин Никто (2009)

Джаред Лето начинал карьеру с сериалов. В 1994 году он сыграл с Алисией Сильверстоун в фильме для ТВ «Крутые и чокнутые» и до конца 90-х исполнял роли второго плана в неприметных фильмах. В 1999-м актер засветился сразу в двух популярных картинах — «Прерванная жизнь» и «Бойцовский клуб», а через год вышел «Реквием по мечте», который и превратил Лето в звезду мирового масштаба.

15. Сандра Буллок

Любовный напиток № 9 (1992) / Гравитация (2013)

Первую роль актриса исполнила в триллере 1987 года «Палачи» (IMDb — 3,0). 5 лет спустя Буллок сыграла в комедии «Любовный напиток № 9», которая, даже будучи второсортной лентой, завела механизм популярности. В 90-е актриса сыграла во многих известных фильмах, однако признание пришлось именно на нулевые — после роли в фильме «Мисс Конгениальность».

16. Крис Эванс

Недетское кино (2001) / Первый мститель: Другая война (2014)

Прежде чем стать Капитаном Америкой, которого знает весь мир, больше 10 лет Крис Эванс снимался в малобюджетных и, уж извините, не очень интересных фильмах. Нет, конечно, были такие ленты, как «Сотовый» и «Лондон», но для актера это были очередные, а не значимые роли. Если коротко, студия Marvel сделала Эванса звездой.

17. Эмбер Херд

Снадобье вурдалака (2004) / Аквамен (2018)

Сложно представить, но в далеком 2004-м Эмбер Херд варила «снадобье вурдалака» и о славе могла лишь мечтать. Однако после неудачного опыта в низкобюджетном фильме ужасов актриса поняла, что лучше исполнять маленькие роли в большом кино, чем главные роли в треш-фильмах. И судя по тому, каких высот добилась Херд, решение было правильным.