16 ляпов в любимых советских фильмах, которые мы не замечали годами

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Советские фильмы относятся к разряду тех, которые можно пересматривать бесконечное количество раз. Но хотя многие шедевры киноклассики времен СССР мы знаем практически наизусть, всегда находятся детали, которые не замечают даже самые внимательные зрители.

Мы в AdMe.ru с удовольствием поностальгировали, пересмотрев старинные отечественные комедии. А заодно обратили внимание на ошибки, о которых раньше даже не задумывались.

1. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Пытаясь вынуть шприц, Эдик плюет на руки... через марлевую повязку. Смотрится, мягко говоря, странно.

Саахов отправляется на романтическое свидание с четным количеством цветов.

2. Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Когда войско, убежденное в том, что царь ненастоящий, подняло бунт, в трапезной произошла драка. В стрельцов летела посуда и еда с богатого стола. Но после разгрома в помещении нет ни разбросанных кушаний, ни кухонной утвари, а также куда-то исчезли стулья.

3. Джентльмены удачи (1971)

Когда троица направлялась в театр, на Косом был платок с красными и зелеными узорами и с окантовкой такого же цвета. Но в тот момент, когда герои оказываются внутри, платок на герое уже совершенно другой.

4. Берегись автомобиля (1966)

В сцене беседы со следователем в пивном баре на Деточкине надета клетчатая рубашка. Когда герои выходят на улицу, рубашка становится однотонной.

5. Невероятные приключения итальянцев в России (1974)

От момента одной сцены в самолете до другой прошла примерно пара недель. Однако за этот короткий период герою удалось отрастить пышную бороду.

6. Гостья из будущего (1985)

На автобусе-телепорте красуется вывеска «Проспект мира», которая периодически куда-то исчезает.

7. Служебный роман (1977)

В сцене, где Анатолий Новосельцев несет статую коня, пиджак Людмилы Калугиной расстегнут. Но как только план меняется, он резко оказывается застегнутным на все пуговицы.

8. 12 стульев (1971)

Увидев побритого Кису Воробьянинова, дворник, которого играет Юрий Никулин, падает в обморок. Однако на лестнице лежит совсем другой актер, притом не в бежевом фартуке, а в черном жилете.

9. Здравствуйте, я ваша тетя! (1975)

С гримом героини Татьяны Васильевой происходят странные метаморфозы. Количество веснушек на ее лице в разных кадрах заметно меняется.

10. Формула любви (1984)

На первом кадре отчетливо видна прозрачная вода в фужере. Однако при смене плана она внезапно становится желтой.

11. Афоня (1975)

По сюжету Афоню дважды отчитывают на собраниях. Но хотя между этими событиями прошло несколько дней, состав присутствующих ничуть не изменился, более того, они даже сидят на тех же самых местах.

12. Трое в лодке, не считая собаки (1979)

Лодка, в которой плывут герои, все время меняется. Сначала она парусная, но затем мачта периодически пропадает.

13. Пес Барбос и необычный кросс (1961)

На крупном плане можно увидеть, что в воде отражается явно не тот человек, который сидит на берегу и рыбачит.

14. Золотой теленок (1968)

На борту автомобиля красуется надпись «Эх, прокачу!» и силуэт купидона. Но в одном из кадров и надпись, и рисунок внезапно пропадают.

15. О бедном гусаре замолвите слово (1980)

На крупном плане можно прочесть надпись в центре торта: «L’ amour regnet dans le monde». («Любовь правит миром» в переводе с французского). Во фразе допущена ошибка: вместо regnet должно быть regne.

16. Д'Артаньян и три мушкетера (1978)

Если присмотреться к подсвечникам на заднем плане, можно отчетливо увидеть электрические лампочки.

Какие несостыковки встречались вам в советских кинолентах?