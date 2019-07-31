14 фильмов и сериалов, в которых мало кто заподозрил бы столько спецэффектов
Без визуальных эффектов большинство фильмов, которые за последние годы стали хитами, просто не появились бы на свет. Актеры могут играть животных и супергеров совершенно без грима. Например, Марка Руффало не гримируют под Халка, Хью Джекману необязательно сниматься с настоящим клинком, даже герои «Аватара» — это обычные актеры со специальными датчиками на лицах.
AdMe.ru демонстрирует детали закадрового процесса и наложения спецэффектов в известных фильмах. После этих подробностей кинокартины воспринимаются совсем иначе.
Мстители
Джон Уик 2
Звездные войны: Последние джедаи
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Алита: Боевой ангел
Лига справедливости
Капитан Марвел
Дамбо
Аквамен
Росомаха
Тор: Рагнарёк
Аватар
Игра престолов
Бамблби
А вас может впечатлить фильм, вовсе лишенный спецэффектов?
Фото на превью Thor: Ragnarok / Marvel Studios, Movies.effects / Instagram