14 фильмов и сериалов, в которых мало кто заподозрил бы столько спецэффектов

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Без визуальных эффектов большинство фильмов, которые за последние годы стали хитами, просто не появились бы на свет. Актеры могут играть животных и супергеров совершенно без грима. Например, Марка Руффало не гримируют под Халка, Хью Джекману необязательно сниматься с настоящим клинком, даже герои «Аватара» — это обычные актеры со специальными датчиками на лицах.