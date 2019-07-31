14 фильмов и сериалов, в которых мало кто заподозрил бы столько спецэффектов

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Без визуальных эффектов большинство фильмов, которые за последние годы стали хитами, просто не появились бы на свет. Актеры могут играть животных и супергеров совершенно без грима. Например, Марка Руффало не гримируют под Халка, Хью Джекману необязательно сниматься с настоящим клинком, даже герои «Аватара» — это обычные актеры со специальными датчиками на лицах.

AdMe.ru демонстрирует детали закадрового процесса и наложения спецэффектов в известных фильмах. После этих подробностей кинокартины воспринимаются совсем иначе.

Мстители

Джон Уик 2

Звездные войны: Последние джедаи

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Алита: Боевой ангел

Лига справедливости

Капитан Марвел

Дамбо

Аквамен

Росомаха

Тор: Рагнарёк

Аватар

Игра престолов

Бамблби

А вас может впечатлить фильм, вовсе лишенный спецэффектов?

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