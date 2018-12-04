17 актеров, которые все еще не получили «Оскара», и, кажется, мы знаем почему

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До важнейшего события в мире кино, ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», еще больше 2 месяцев, но кинокритики уже начали составлять списки первых претендентов. Конечно, получить заветную награду мечтают практически все звезды Голливуда. При этом есть несколько особенно «удачливых» актеров, которые год за годом номинируются на «Оскар», но в итоге с наградой уходит кто-то другой. Нам стало интересно, почему складывается такая несправедливая ситуация.

Мы в AdMe.ru попытались найти ответ на этот вопрос. На наш взгляд, тут есть ряд причин. Конечно, мы не претендуем на истину в последней инстанции, это всего лишь наши наблюдения и предположения. Во-первых, это связано с самими актерами. Кто-то стал заложником одного образа, кто-то просто отказывается, что называется, работать на награду, то есть посещать соответствующие мероприятия и раздавать интервью, а кому-то просто систематически не везет. Во-вторых, в последнее время наблюдается уверенная тенденция к снижению популярности церемонии у киноманов. За прошлый год «Оскар» потерял 29 % аудитории, в основном это молодые платежеспособные люди в возрасте от 18 до 34 лет. То есть церемония все больше превращается в некий междусобойчик академиков, которые выбирают лучшие фильмы и актеров, основываясь не на популярности у зрителей, а по конъюнктурным соображениям. Дополнительным штрихом к происходящему служит тот факт, что ежегодно американские издания публикуют материалы, в которых говорится, что многие члены Академии либо совсем не смотрят фильмы-номинанты, либо смотрят невнимательно и без понимания контекста. Мы собрали 17 талантливых актеров и актрис, которые много раз номинировались, но по разным причинам ни разу не получили главную награду Американской киноакадемии.

1. Эми Адамс

Эми Адамс была номинирована на «Оскар» целых 5 раз, в том числе за фильмы «Сомнение», «Мастер» и «Афера по-американски». В 2016 году она блестяще сыграла в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева «Прибытие», но кинокритики никак не отметили Адамс за эту роль, чем вызвали шквал негодования в свой адрес от поклонников актрисы. Возможно, причина ее невезения кроется в том, что Эми Адамс начала покорять Голливуд достаточно поздно — в 25 лет. В эти годы многие звезды уже имеют несколько номинаций на «Оскар», поскольку в Голливуде принято начинать карьеру в раннем возрасте. Так что у актрисы еще все впереди.

2. Брэдли Купер

Актер номинировался на «Оскар» 3 года подряд. Первый раз — в 2013 году за главную мужскую роль в фильме «Мой парень — псих», но статуэтка ушла Дэниелу Дэй-Льюису за картину «Линкольн». На следующий год Брэдли был номинирован как актер второго плана за «Аферу по-американски», но в итоге «Оскар» получил Джаред Лето. В третий раз Брэдли Купер номинировался на «Оскар» за роль в «Снайпере», но его обошел Эдди Редмэйн, сыгравший Стивена Хокинга. В ситуации с Купером кажется, что его звездный час просто еще не настал. Однако в этом году актер сделал все, чтобы уйти с церемонии с наградой. Его проект «Звезда родилась» имеет максимальные шансы на успех: здесь он и режиссер, и продюсер, и сценарист, и актер. Так что будем надеяться, что в этом году Брэдли Куперу улыбнется удача и он получит заветную статуэтку.

3. Сирша Ронан

Несмотря на юный возраст (ей 24 года), Сирша Ронан — уже трижды претендовала на самую престижную кинонаграду. Впервые она номинировалась на «Оскар» в возрасте 13 лет за роль в фильме «Искупление». Потом попала в число номинантов с ролью в картине «Бруклин», а в прошлом году чуть было не завоевала награду за главную роль в фильме «Леди Берд». Сирша Ронан — как раз пример того, что покорять олимп нужно с раннего возраста. Тем не менее юный возраст уже несколько раз сыграл с нею злую шутку, ведь актриса была номинирована на «Оскар» в одном ряду с такими «тяжеловесами», как 60-летняя Фрэнсис Макдорманд и 68-летняя Мерил Стрип. Но Ронан не расстраивается и заявила, что соревновательного настроя в прошлом году у нее не было и для нее победой стал сам факт номинации. Кстати, в этом году Сирша вполне может получить награду за роль Марии Стюарт в фильме «Две королевы».

4. Хоакин Феникс

Хоакин Феникс может похвастать тремя номинациями: за роль второго плана в «Гладиаторе» и за две главные в проектах «Переступить черту» и «Мастер». Странно, что за свои блестящие работы в фильмах «Она» и «Врожденный порок» он так и не был номинирован киноакадемиками. Ходят слухи, что актер просто не намерен работать на награду: посещать нужные мероприятия и раздавать бесконечные интервью.

5. Хелена Бонэм Картер

Муза и звезда фильмов Тима Бертона претендовала на «Оскар» дважды. Первый раз — в 1998 году в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Крылья голубки». Во второй раз — уже в 2011 году за лучшую женскую роль второго плана в биографической драме «Король говорит!». Увы, оба раза удача прошла мимо актрисы. Примечательно, что блестящая роль психопатки Марлы из «Бойцовского клуба» не была отмечена высокими наградами. Актрисе не везет не только с «Оскаром»: у нее 7 номинаций на премию «Золотой глобус» и ни одной победы. Возможно, дело в том, что образ Хелены Бонэм Картер слишком эпатажен для консервативных членов академии?

6. Джонни Депп

В многолетней карьере Джонни Деппа насчитываются 3 номинации на «Оскар». В 2004-м он претендовал на звание лучшего актера за роль в «Пиратах Карибского моря», но уступил Шону Пенну с фильмом «Таинственная река». В следующем году он снова чуть было не получил статуэтку за картину «Волшебная страна», но опять проиграл. А в 2008-м номинировался на «Оскар» за главную роль в мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и на этот раз уступил Дэниелу Дэй-Льюису. По большому счету, Депп честно признается, что не заинтересован в получении наград. После выпуска фильма «Черная месса», получившего положительные отзывы европейских и американских критиков, сыгравший главную роль Джонни дал интервью, в котором заявил, что лично ему «Оскар» не нужен. По словам актера, он играет в кино совсем не ради наград, а ради всенародной любви.

7. Шэрон Стоун

За свою карьеру Шэрон Стоун снялась более чем в 40 картинах, но всеобщую известность получила, конечно, после великолепной роли в «Основном инстинкте». Кстати, за этот фильм она даже не была номинирована на «Оскар». Вообще Стоун была отмечена киноакадемией всего лишь однажды — за роль в фильме «Казино», но тогда приз ушел Сьюзан Сарандон. Увы, но звездная карьера Стоун тоже началась слишком поздно — в 34 года. До этого она подрабатывала моделью и довольствовалась второсортными ролями в низкобюджетных боевиках. Не снискав любви американских кинокритиков, Стоун решила переключиться на Европу — считается, что именно она сделала Каннский кинофестиваль одним их самых популярных и авторитетных кинособытий в мире, которое ничуть не уступает «Оскару». В 90-е Шэрон Стоун стала ведущей и вдохновительницей благотворительного вечера в рамках кинофестиваля.

8. Билл Мюррей

Первую и единственную номинацию на «Оскар» любимец миллионов получил в 2004 году как лучший актер в фильме «Трудности перевода». Тогда он проиграл Шону Пенну. Удивительно, но, несмотря на участие в таких культовых фильмах, как «День сурка» и «Охотники за привидениями», Билл Мюррей так и не был отмечен кинокритиками. В одном из интервью актер признался, что в какой-то момент он просто принял решение не участвовать в гонке за наградами. Мюррей сравнил жажду получения «Оскара» с вирусом и посчитал, что эта погоня оказывает губительное воздействие на образ мышления победителя. По его словам, актеров охватывает «постоскаровский синдром», они перестают сниматься в фильмах, у которых нет оскаровского потенциала, и часто принимают неверные решения.

9. Киану Ривз

В это сложно поверить, но у Киану Ривза нет ни одной номинации на «Оскар». Настоящую известность он получил в начале нулевых, когда вышла трилогия «Матрица». Тогда Ривз стал одним из самых популярных и желанных актеров. Позже он снялся во множестве культовых картин: «Адвокат дьявола», «Сладкий ноябрь», «Опасные связи» и многих других. Проекты с участием Киану Ривза собирали множество наград, но к «Оскару» актера так и не приблизили. Отсутствие «Оскара» у Ривза можно объяснить тем, что среди киноакадемиков он приобрел репутацию не слишком разборчивого актера, который зачастую снимается в сомнительных проектах вроде фильмов «Кто там» или «Профессионал».

10. Том Круз

Том Круз получил свою первую номинацию в категории «Лучший актер» еще в 1990 году за роль в картине «Рожденный 4 июля», но проиграл Дэниелу Дэй-Льюису. Во второй раз Круз претендовал на статуэтку спустя 7 лет, когда сыграл в «Джерри Магуайере», но в итоге с «Оскаром» ушел Джеффри Раш. Третий раз актер боролся за награду уже как актер второго плана в ленте «Магнолия». Ситуацию с Крузом можно объяснить теорией «континуума Питта-Хэнкса». Согласно ей, в Голливуде есть 2 типа актеров: одни похожи на Брэда Питта, а другие — на Тома Хэнкса. Актеры первого типа могут годами показывать отличные актерские работы, но так и не получить за это награду. В то же время актеры типа «Хэнкс» легко могут завоевать приз за свою первую успешную работу. Как говорится, с наукой не поспоришь. Остается надеяться, что у Круза все впереди, ведь Леонардо Ди Каприо ждал своего часа более 20 лет.

11. Джессика Честейн

Успех пришел к Честейн после выхода фильма «Прислуга», и она была сразу же выдвинута на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Увы, тогда статуэтка прошла мимо нее. В следующем году Джессика была вновь номинирована — уже как лучшая актриса за игру в картине «Цель номер один», но уступила Дженнифер Лоуренс. Джессика Честейн тоже довольно поздно обратила на себя внимание киноведов, она несколько лет пыталась пробиться в кино, и только в 33 года ей это удалось. Кроме того, по словам самой актрисы, в начале карьеры ей говорили, что она «несовременная и слишком рыжая». К счастью, сейчас ее карьера находится на пике, поэтому у Честейн есть все шансы на успех.

12. Уилл Смит

Удивительно, но в коллекции Уилла Смита вообще мало серьезных наград. Между тем ему отлично удаются роли в абсолютно разных жанрах. Свою первую номинацию на «Оскар» он получил еще в 2002 году как лучший актер за байопик «Али», но уступил Дензелу Вашингтону. Через 5 лет Смит номинировался за роль в драме «В погоне за счастьем», где он сыграл вместе с сыном Джейденом, но также не был удостоен награды. В последнее время отношения Смита с киноакадемиками, мягко говоря, не самые лучшие. В 2016 году Уилл Смит и его жена, актриса Джада Пинкетт-Смит, обвинили организаторов премии в расизме и решили бойкотировать церемонию.

13. Мишель Уильямс

Уильямс претендовала на «Оскар» целых 4 раза. Дважды она боролась за звание лучшей актрисы в фильмах «Валентинка» и «7 дней и ночей с Мэрилин»: ради этой роли актриса поправилась на 10 кг. И 2 раза пытала счастье как лучшая актриса второго плана — за работу в «Горбатой горе» и фильме «Манчестер у моря». В прошлом году за работу в ленте «Все деньги мира» Уильямс даже не была номинирована. Как это ни печально, но последние работы Уильямс не нравятся кинокритикам. В какой-то момент актриса отказалась от своего амплуа глубокой и серьезной драматической актрисы и переключилась на более простые проекты — комедию «Красотка на всю голову» и комикс «Веном».

14. Кира Найтли

В свои 33 года Найтли успела сыграть множество ролей и была дважды номинирована на «Оскар». В первый раз — в 2006 году за роль в экранизации романа «Гордость и предубеждение». Во второй раз — уже в 2015 году за работу в исторической драме «Игра в имитацию». Несмотря на разноплановые роли и положительные отзывы критиков, актрисе с «Оскаром» не везет. Может быть, все дело в том, что после рождения ребенка Найтли снимается нечасто, так что ее лучшие роли и награды еще впереди.

15. Роберт Дауни — младший

Еще одна обидная несправедливость. Роберт Дауни — младший получил свою первую номинацию на «Оскар» еще в 1993 году как лучший актер в фильме «Чаплин». Тогда он проиграл Аль Пачино. Второй раз — и пока последний — Дауни-младший имел шансы получить награду в 2009 году за роль второго плана в «Солдатах неудачи». Впрочем, тогда у других претендентов просто не было шансов на успех, поскольку «Оскар» уже посмертно получил Хит Леджер за незабываемого Джокера в «Темном рыцаре». Сейчас Дауни-младший, увы, воспринимается как Тони Старк. Это классический пример того, как хороший актер стал заложником определенного образа на экране. Правда, недавно Роберт признался, что больше не планирует играть Железного человека, поскольку не хочет выглядеть нелепо в образе супергероя в свои 53 года.

16. Гленн Клоуз

Гленн Клоуз известна широкой аудитории благодаря роли Круэллы Де Виль в фильме про далматинов. Но мало кто знает, что за свою 36-летнюю кинокарьеру Клоуз выдвигалась на «Оскар» рекордные 6 раз. Причем первые 5 попыток были еще в 1980-х. Последний раз актриса была номинирована в 2012 году за роль официанта Альберта Ноббса в фильме «Таинственный Альберт Ноббс». Вероятно, актрисе просто фатально не везло с соперницами, ведь она в разные годы проигрывала таким серьезным актрисам, как Джессика Лэнг, Шер и Мерил Стрип. Мы очень надеемся, что в этом году награда все-таки достанется Гленн Клоуз за главную роль в драме «Жена».

17. Брэд Питт

Еще один заложник теории Питта-Хэнкса. Актер, отсутствие «Оскара» у которого вызывает лишь удивление и недоумение. Первая номинация Питта была в 1996 году за роль второго плана в картине «12 обезьян». Вторая — в 2009 году за роль в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», но актеру вновь не повезло. В третий раз в 2012 году Брэд Питт был выдвинут на соискание «Оскара» дважды: в номинациях «Лучший фильм» за продюсирование и «Лучшая мужская роль» за роль в картине «Человек, который изменил все». В итоге в 2014-м долгожданная статуэтка все-таки ушла к Питту, но он завоевал ее не в качестве актера, а как продюсер драмы «12 лет рабства».