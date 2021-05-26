16 знаменитых женщин, которые с годами из серых мышек превратились в сердцеедок
Когда мы смотрим на голливудских красавиц, невольно сравниваем себя с ними. Трудно догадаться, как эти актрисы выглядели в начале своей карьеры. Было время, когда Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун и Пенелопу Крус мы вряд ли выделили бы из толпы.
Мы в AdMe.ru отыскали редкие фотографии роскошных кинодив, сделанные во времена, когда они выглядели как обычные девушки из соседнего подъезда.
Кейт Бланшетт
Гвинет Пэлтроу
Джулия Робертс
Риз Уизерспун
Сандра Буллок
Джулианна Мур
Пенелопа Крус
Сигурни Уивер
Хилари Суэнк
Энн Хэтэуэй
Сара Джессика Паркер
Леди Гага
Дженнифер Энистон
Элизабет Херли
Кейт Бекинсэйл
Шэрон Стоун
А перемены чьей внешности изумили вас больше всего?
Фото на превью Uncovered / The European Script Fund, Grosby Group / East News
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