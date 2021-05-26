16 знаменитых женщин, которые с годами из серых мышек превратились в сердцеедок

Когда мы смотрим на голливудских красавиц, невольно сравниваем себя с ними. Трудно догадаться, как эти актрисы выглядели в начале своей карьеры. Было время, когда Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун и Пенелопу Крус мы вряд ли выделили бы из толпы.