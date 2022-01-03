16 советских актрис, которые с легкостью утерли бы нос западным кинодивам
Зарубежные актрисы не только радуют нас своим творчеством, но и являются объектом подражания для многих зрителей по всему миру. Они задают тренды и даже меняют стандарты красоты. Но у нас были и свои бьюти-иконы. Многие из них, честно признаться, ничуть не уступали своим западным коллегам.
Мы в AdMe.ru сравнили всемирно известных кинодив и главных советских звезд. И еще раз убедились в том, что у истинной красоты нет границ.
Мерил Стрип и Лариса Удовиченко
Софи Лорен и Любовь Полищук
Эль Фэннинг и Наталия Белохвостикова
Алисия Викандер и Людмила Гурченко
Сирша Ронан и Анастасия Вертинская
Дженнифер Лоуренс и Лариса Луппиан
Софи Тернер и Барбара Брыльска
Натали Портман и Ариадна Шенгелая
Руни Мара и Наталья Гвоздикова
Николь Кидман и Александра Яковлева
Алексис Бледел и Наталья Фатеева
Энн Хэтэуэй и Анна Самохина
Нина Добрев и Татьяна Самойлова
Мишель Пфайффер и Нонна Терентьева
Пенелопа Крус и Светлана Тома
Эмма Стоун и Светлана Светличная
На ваш взгляд, какие советские артистки могли бы посоревноваться с зарубежными звездами, если бы им выпала подобная возможность?
Поделиться этой статьёй