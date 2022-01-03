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16 советских актрис, которые с легкостью утерли бы нос западным кинодивам

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Зарубежные актрисы не только радуют нас своим творчеством, но и являются объектом подражания для многих зрителей по всему миру. Они задают тренды и даже меняют стандарты красоты. Но у нас были и свои бьюти-иконы. Многие из них, честно признаться, ничуть не уступали своим западным коллегам.

Мы в AdMe.ru сравнили всемирно известных кинодив и главных советских звезд. И еще раз убедились в том, что у истинной красоты нет границ.

Мерил Стрип и Лариса Удовиченко

Софи Лорен и Любовь Полищук

Эль Фэннинг и Наталия Белохвостикова

Алисия Викандер и Людмила Гурченко

Сирша Ронан и Анастасия Вертинская

Дженнифер Лоуренс и Лариса Луппиан

Софи Тернер и Барбара Брыльска

Натали Портман и Ариадна Шенгелая

Руни Мара и Наталья Гвоздикова

Николь Кидман и Александра Яковлева

Алексис Бледел и Наталья Фатеева

Энн Хэтэуэй и Анна Самохина

Нина Добрев и Татьяна Самойлова

Мишель Пфайффер и Нонна Терентьева

Пенелопа Крус и Светлана Тома

Эмма Стоун и Светлана Светличная

На ваш взгляд, какие советские артистки могли бы посоревноваться с зарубежными звездами, если бы им выпала подобная возможность?

Фото на превью Young Ho / Sipa USA / East News, Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм
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