16 советских актрис, которые с легкостью утерли бы нос западным кинодивам

Зарубежные актрисы не только радуют нас своим творчеством, но и являются объектом подражания для многих зрителей по всему миру. Они задают тренды и даже меняют стандарты красоты. Но у нас были и свои бьюти-иконы. Многие из них, честно признаться, ничуть не уступали своим западным коллегам.