16 пасхалок, которые фанаты Disney нашли в своих любимых мультфильмах

Есть фильмы, которые можно смотреть бесконечное количество раз, — и они всегда доставляют удовольствие. Диснеевские мультики — яркий тому пример. Мы любим их с раннего детства, а, повзрослев, стали обращать внимание на детали, и они сложнее, чем кажутся на первый взгляд.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться орлиному взору некоторых зрителей. Благодаря ним мы составили подборку из 16 фактов, которые, возможно, вы не заметили при первом просмотре.

1. «Водоем с разноцветной водой в „Энканто“ вдохновлен реальным местом в Колумбии — рекой Каньо-Кристалес. Ее обычно называют „Рекой пяти цветов“ или „Жидкой радугой“, и она известна яркими оттенками воды»

2. «В мультфильме „Лило и Стич“ (2002) можно увидеть открытку из „Всемирного центра отдыха Уолта Диснея“»

3. «В мультфильме „Мулан“ (1998) героиня часто прикасается к своим волосам. Так делала актриса Минг-На Вен, которая ее озвучивала. Аниматоры это подметили и наделили Мулан той же привычкой»

4. «В мультфильме „Душа“ (2020) статуя в Зале воспоминаний напоминает знаменитую скульптуру Уолта Диснея и Микки-Мауса, которая находится в Диснейленде»

5. «В „Тайне Коко“ (2017) собака Мигеля, Данте, названа в честь лошади его кумира Эрнесто де ла Круза в одном из его знаменитых фильмов»

6. «В „Энканто“ (2021), когда Агустин играет на пианино, можно услышать начало „En Barranquilla Me Quedo“, известной сальсы колумбийского музыканта Джо Арройо»

7. «В „Рататуе“ (2007) Колетт ездит на мотоцикле марки Calahan. Это отсылка к Шэрон Калахан, которая выступила художником по свету»

8. «Я нашел Гуфи и Микки в „Русалочке“ (1989)»

9. «Согласно комментарию к DVD, Чича из „Похождений императора“ (2000) — первая беременная женщина, появившаяся в анимационном фильме Диснея»

10. «В „Суперсемейке“ (2004) есть сцена, в которой появляются Фрэнк Томас и Олли Джонстон — два легендарных аниматора, они работали над мультфильмом „Белоснежка и семь гномов“ в 1937 году»

11. «Я нашел мячик из „Истории игрушек“ в „Луке“ (2021)»

12. «В „Пиноккио“ (1940) у Фигаро есть небольшой ящик с песком рядом с его кроватью, который виден только в одной сцене»

13. «В „Холодном сердце“ (2013) можно увидеть настоящие скандинавские руны»

«Сотрудники студии Disney консультировались с Джексоном Кроуфордом, ведущим международным экспертом по древнескандинавскому языку. Он внес несколько незначительных изменений в сюжет и обучил актера Роберта Пайна, который озвучивал епископа в сцене коронации, правильно произносить речь на норвежском языке».

14. «В „Энканто“ (2021) в песне „We Don’t Talk About Bruno“ зонтики окрашены в цвета колумбийского флага. Желтые зонтики немного больше, так как желтая полоса на флаге шире остальных»

15. «В „Городе героев“ (2014) в сцене, где Хиро и Бэймакс находятся в полицейском участке, на столе сержанта есть фотографии Эстер, офицера по контролю за животными, и Вольта, пса из мультфильма „Вольт“ (2008)»

16. «В „Головоломке“ (2015) лица на игральных картах короля и королевы, показанных в „Стране воображения“ Райли, соответствуют лицам ее мамы и папы. А у валета — лицо Райли, и вместо J первая буква ее имени — R»