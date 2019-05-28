16 неожиданных звездных пар, о существовании которых вы наверняка не знали

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Актерам, музыкантам и другим знаменитостям сложно хранить секреты, ведь папарацци подстерегают на каждом шагу. Поэтому перипетии их личной жизни очень часто становятся достоянием общественности. Однако некоторым звездным парам все же удалось сохранить свои отношения в тайне, и сегодня мало кто сможет вспомнить, что эти люди вообще когда-то были вместе.

Мы в AdMe.ru решили освежить память и посмотреть на знаменитостей, которые когда-то встречались и даже жили вместе, но уже давно расстались. Некоторые пары, возможно, вас удивят, а финальный бонус наверняка заставит широко улыбнуться.

1. Райан Гослинг и Сандра Буллок

Своей нынешней популярностью Райан Гослинг обязан яркому образу, созданному в фильме «Ла-Ла Ленд». Однако его карьера началась задолго до этой картины. С Сандрой Буллок актер познакомился в 2002 году на съемках фильма «Отсчет убийств», где актриса играла главную роль. Сандра была старше на 20 лет, но разница в возрасте не помешала паре пробыть вместе около 2 лет.

2. Джессика Бил и Крис Эванс

Сейчас вряд ли кто-то может представить Джессику Бил с кем-то, кроме ее нынешнего супруга, Джастина Тимберлейка. Тем не менее она довольно долго, целых 5 лет, была в отношениях с Крисом Эвансом, и пара даже говорила о возможной свадьбе. Их пути разошлись после съемок в фильме «Лондон». По иронии судьбы влюбленные герои, которых сыграли актеры, в фильме также расстались.

3. Том Круз и Шер

Тому Крузу было 22, когда он впервые встретился с певицей Шер. Это произошло на свадьбе Мадонны и Шона Пена в Малибу в далекие 80-е. Шер была на 16 лет старше актера, однако их влюбленности это не помешало. В одном из интервью певица даже призналась, что отношения с ним вошли в пятерку самых ярких ее романов.

4. Мэтт Деймон и Вайнона Райдер

Вряд ли кто-то захочет спорить, что и Мэтт Деймон, и Вайнона Райдер — талантливые актеры с яркими, запоминающимися ролями. Однако не так много людей знает о том, что они были не просто коллегами, но и парой на протяжении нескольких лет. Впрочем, расставание не настроило их друг против друга. В одном из интервью Райдер сказала: «Мэтт не мог быть парнем лучше, чем он был. Мне очень повезло, что мы с ним в хороших отношениях».

5. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший

А вы знали, что Кэрри Брэдшоу и Железный Человек встречались? Ну на самом деле, конечно, роман был между Сарой Джессикой Паркер и Робертом Дауни — младшим. Их отношения продолжались с 1984-го по 1991 год. В своем недавнем интервью актриса призналась: «Это был первый мужчина, с которым я жила».

6. Эмили Блант и Майкл Бубле

Эмили Блант уже почти 10 лет замужем за Джоном Красински. Однако много лет назад актриса была влюблена в канадского певца Майкла Бубле. К сожалению, их история, похоже, закончилась не очень хорошо: Блант подозревала Бубле в изменах.

7. Камерон Диас и Джаред Лето

Камерон Диас и Джаред Лето не просто встречались в 1990-е — они были помолвлены вплоть до 2003 года, когда окончательно решили расстаться. Что ж, увы, брак не случился, однако на фото они очень органично смотрятся вместе, особенно с этим одинаковым цветом волос.

8. Бритни Спирс и Колин Фаррелл

Одной из самых популярных пар 90-х были Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. И мало кто из фанатов знает, что до этого главная поп-звезда того времени встречалась с Колином Фарреллом. Их отношения не продержались долго, однако много лет спустя актер поделился в одном из интервью, что Спирс была «замечательной женщиной».

9. Элизабет Тейлор и Колин Фаррелл

У Колина Фаррелла был еще один любопытный роман, о котором мало кто знает. Речь идет об отношениях с Элизабет Тейлор, которая была старше него на 40 лет. Легендарная актриса умерла в 79 лет. После этого Фаррелл решил довольно своеобразным образом почтить ее память, сказав в одном из интервью, что роман с ней — это последняя романтическая связь, которая у него была.

10. Джулия Робертс и Лиам Нисон

Джулии Робертс было 19, когда она очаровалась личностью и внешностью Лиама Нисона. Что, впрочем, неудивительно, учитывая харизму этого актера. Нисону было уже 30, однако их роман с Робертс продлился несколько лет. Затем пути актеров разошлись, но в итоге привели их обоих к славе.

11. Лив Тайлер и Хоакин Феникс

Лив Тайлер и Хоакин Феникс — талантливые актеры и любимцы публики. Какое-то время они определенно нравились не только фанатам, но и друг другу: актеры состояли в романтических отношениях. Много лет спустя Тайлер вспомнила об их романе в интервью журналу Elle на тему: «Как посетить вечеринку, организованную вашим бывшим». В нем актриса рассказала, как появилась на мероприятии, организованном Фениксом, и дала несколько советов о том, как лучше общаться после расставания.

12. Мадонна и Майкл Джексон

Представьте вместе двух величайших поп-звезд всех времен: такая пара была бы обречена либо на огромный успех, либо на полную катастрофу. Однако у Мадонны и Джексона все, похоже, сложилось не так уж плохо. Певица поделилась этим фото в Instagram, добавив, что это было «ее лучшее свидание». А в одном из интервью Джексон однажды признался: «Мадонна была влюблена в меня». Судя по всему, этим двоим было хорошо вместе, во всяком случае некоторое время точно.

13. Хелен Миррен и Лиам Нисон

Наверное, многие хотели бы, чтобы их любимые экранные пары оказались вместе в реальной жизни. Что ж, такое действительно иногда случается. Например, так было с Хелен Миррен и Лиамом Нисоном в начале их карьеры. В начале 80-х они вместе снимались в фильме «Эскалибур». Хелен Миррен рассказала, что они не просто встречались, но жили вместе и серьезно относились к своей романтической связи.

14. Вупи Голдберг и Тед Денсон

«Плохой архитектор» из сериала «В лучшем мире» в молодости встречался с Вупи Голдберг. Их роман начался, когда Денсон был еще женат. В итоге он развелся, но вскоре пара все равно распалась.

15. Ленни Кравиц и Николь Кидман

Известный музыкант и прекрасная актриса не просто ходили на свидания, но даже были помолвлены в 2003 году. Позже в одном из интервью Кравица спросили об их отношениях, и он так прокомментировал причину разрыва: «Иногда некоторые вещи просто перестают работать...» Забавный факт: много лет спустя Николь Кидман снялась вместе с дочерью Ленни Кравица Зои в сериале «Большая маленькая ложь».

16. Мила Кунис и Маколей Калкин

Сегодня Милу Кунис сложно представить с кем-то, кроме Эштана Кутчера. Однако до этого актриса довольно долго встречалась со звездой фильма «Один дома», и, похоже, они с Маколеем Калкиным неплохо проводили время. Пара стала появляться вместе в начале нулевых и просуществовала целых 8 лет.

Бонус: Лиам Нисон и Сьюзан Сарандон

Ходили слухи, что Сьюзан Сарандон и Лиам Нисон когда-то состояли в любовной связи. И хотя актриса отрицала эту информацию, в своем интервью она все же добавила: «Боже мой, этот человек ведь совершенен! Он красивый, обаятельный, в конце концов, он Лиам Нисон! Кто об этом не мечтает?» Возможно, эти двое и не были настоящей парой, однако, безусловно, очень хорошо смотрелись бы вместе.