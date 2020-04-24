16 кинолент, которым присудили победу в номинации «Худший фильм» (А нам за них обидно)

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Вот уже 40 лет «Золотая малина» — пластмассовая ягода, покрытая золотой краской из пульверизатора, — вручается за худшую актерскую работу, сценарий, режиссуру и, конечно, фильм года. 500 анонимов из 12 стран голосуют по почте, так что все максимально честно — настоящее народное мнение. При этом среди фильмов-номинантов нет откровенно бездарной халтуры, поэтому премию часто вручают вполне годному кино, которое просто недооценили. Кстати, мнение жюри «Золотой малины» не всегда совпадает с мнением редакции — многие из этих фильмов мы на самом деле считаем классными.

Мы в AdMe.ru очарованы самоиронией тех, кто с достоинством принимает вознаграждение за сомнительные достижения в кинематографе, и вспоминаем фильмы, которые стали номинантами и лауреатами «анти-Оскара». А в бонусе расскажем, кто получил награду за восстановление репутации.

«Кошки»

Юбилейная, 40-я по счету церемония состоялась 16 марта в Лос-Анджелесе, в этот раз она стала антитриумфом для мюзикла «Кошки». Фильму, целиком состоящему из одних музыкальных номеров, вручили 6 статуэток. Режиссер Том Хупер провал своей последней работы комментирует с юмором: «„Кошки“ стали самой популярной темой в мире, по крайней мере, на несколько часов».

Несмотря ни на что, музыка Эндрю Ллойд Уэббера чудо как хороша. Кажется, интерпретация «Кошек» вызывала смущение даже у съемочной группы. От первого кадра, показывающего очень фальшивую луну, до жутких «человекошек» — визуальные эффекты пугают. В фильме все же есть что-то элегантное. Вывести сценическую постановку на экран нелегко. © Egorche23 / kinopoisk

«Холмс & Ватсон»

Просто не верится, но история о 2 самых популярных сыщиках в мире может стать провалом года, если фильм будет чрезмерно эксцентричным. Даже парочка отличных комиков в главной роли не смогли его спасти, зато после съемок Уилл Феррелл и Джон Си Райли стали считать себя экспертами в области шляп и усов. Фильм был номинирован на 6 антипремий «Золотая малина» 2019 года, из которых получил 4, включая «приз» за худший фильм. Необходимо понимать, что картина рассчитана не на массовую аудиторию, а на ценителей абсурдного, гротескного юмора. Это веселое хулиганство — безбашенное, но и беззлобное издевательство над культовыми героями массовой культуры. © TVaddict / kinopoisk

«Спасатели Малибу»

Как говорили Джо и Чендлер в сериале «Друзья», «этим девушкам в красных купальниках необязательно что-то делать, пусть они просто бегут». Мы с ними согласны, а жюри почему-то нет. Компанию среди номинантов на «Золотую малину» ленте составили «Трансформеры: Последний рыцарь», «На 50 оттенков темнее», «Мумия» и анимация под названием «Эмоджи-фильм». Несмотря на всю нелепость и абсурдность ситуаций, в которых оказываются герои фильма, они выглядят, по крайней мере, адекватно, что не может не радовать. Недавно наткнулась на статью, где говорилось, что в неудачных сборах виновата нацеленность фильма на молодежь, большая часть которой даже не знает одноименного сериала. Этот факт заставляет меня чувствовать себя старой, поскольку я этот сериал помню. © Марина Нечаева / kinopoisk

«Эмоджи-фильм»

Идея фильма о том, что в каждом телефоне есть городок Текстополис, который населяют смайлы, не пришлась зрителям по душе. Итог — 4 номинации на «Золотую малину» и победа в каждой, включая главную «награду» — «Худший фильм года». В рамках детского произведения высмеивается то многое, с чем мы можем столкнуться в бездонном интернете, начиная от спама и заканчивая троллями. И взрослому будет чему улыбнуться. Вот только беда: ну не выдерживает мультфильм своей магической притягательности, сокрытой внутри него. © Roman Swatcher / kinopoisk

«Боги Египта»

Даже красавчик Николай Костер-Вальдау, известный как Джейме Ланнистер, не сделал фильм хитом. Компанию на 37-й церемонии ленте составили «День независимости: Возрождение», «Образцовый самец № 2» и «Дедушка легкого поведения».

На критику режиссер ответил так: «Мне никогда не дарили хороших рецензий. Критики лишь пытаются соответствовать общественным настроениям. Как этого добиться? Полазить в интернете, почитать мнения коллег и блогеров, а затем написать аналогичное. Я аплодирую любому зрителю, у которого есть свое мнение о том, плохим вышел фильм или хорошим». Все же Гор очень похож на Ланнистера, который такой же гордый, сильный и считает себя непобедимым до того момента, пока не упал. В общем, получился хороший фильм, у которого есть как плюсы, так и минусы. Но все-таки количество плюсов явно берет вверх, и, несмотря на весь объем мифологии, которая была в распоряжении создателей, им удалось создать целостную картину. © KnightOfTheDarkness / kinopoisk

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Совсем чуть-чуть фильм «Бэтмен против Супермена» уступил картине «Америка Хиллари: Тайная история демократической партии», но оставим политику политикам и обсудим «Бэтмена». Странно, что Зак Снайдер в роли режиссера, Бен Аффлек, Лоуренс Фишбёрн и Галь Гадот в роли очаровательной Чудо-женщины не спасли положения. Зрители в кино все же шли — за первые же выходные в мировом прокате лента собрала $ 422,5 млн. Ложка дегтя — 7 номинаций на «Золотую малину» и победа в одной из них — «Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел». Хочется задать вопрос сценаристу: парень, а ты вообще знаком с таким понятием, как логика или причинно-следственная связь? Хорошее начало, нарастающее чувство тревоги, бесконечные разговоры, в которых запутаться проще, чем в лабиринте Минотавра. И, как следствие, я немного прикорнул. © Ewan_McEverton / kinopoisk

«Фантастическая четверка» и «50 оттенков серого»

Мелодрама о любви студентки Анастейши Стил и миллиардера «с тараканами» Кристиана Грея собрала сразу 5 номинаций и была признана худшим фильмом. Однако «награду» пришлось поделить с лентой «Фантастическая четверка» — фильм про друзей-астронавтов, что попали под действие неизвестных лучей и приобрели суперспособности, почему-то тоже признали самым плохим. А вот зрителям обе ленты понравились. 50 оттенков фейспалма. Почти весь фильм просидела с приросшей к лицу рукой — аналогичная реакция была и на книгу. А уж тот факт, что этот, с вашего позволения, бестселлер обогнал по продажам франшизу о Гарри Поттере, вообще аки гром среди ясного неба. Мне просто непонятно: как? © l_amethyst_l / kinopoisk

«Фантастическая четверка». Люди со сверхспособностями. Что может быть лучше? Мечтай — не хочу. Если вы любитель «интеллектуального кино», то сразу предупреждаю, что глубокий смысл искать не надо, его здесь просто нет. Хороший актерский состав, огромное количество спецэффектов и незамысловатый сюжет — вот и есть основные черты всех фантастических боевиков. Как говорится, «хлеба и зрелищ». © Viardo / kinopoisk

«Черепашки-ниндзя»

Как-то совершенно неожиданно на 35 церемонии в список номинантов на премию затесался фильм про «не жалких букашек — суперниндзя-черепашек» и почти отхватил «награду», но уступил комедии «Спасти Рождество». Ждал ли я этот фильм? Да, безусловно! Ожидал ли я от него фурора «Темного рыцаря» или «Мстителей»? Нет! Я шел в кино лишь для того, чтобы увидеть, как изменились черепахи, как они выросли, как похорошели. Я радовался, когда понял, что 4 веселых и беззаботных поедателей пиццы все те же, что и раньше. Фильм создан в лучших традициях классического мультсериала 90-х. © GreenTree17 / kinopoisk

«Одноклассники-2»

Продолжение фильма о приключениях бывших одноклассников вообще-то получилось довольно забавным, но не для всех, ведь лента вместе с такими хитами, как «После нашей эры» и «Одинокий рейнджер», попала в номинанты на «Золотую малину». «Одноклассники-2» были заявлены аж в 9 номинациях, а победу уступили только «Муви 43». Не стоит оценивать «Одноклассники-2» столь строго. Этот фильм не претендует на какую-то изысканность или утонченность в плане юмора. Это простой, легкий фильм, не всегда смешной, но порой достаточно забавный. «Одноклассники-2» рекомендуется для просмотра в хорошей компании, желающей просто приятно провести время. © Евгений Холудинцев / kinopoisk

«Муви 43»

Ленту с Хью Джекманом, Кейт Уинслет, Наоми Уоттс, Хэлли Берри, Ричардом Гиром и Хлоей Грейс Морец критики и зрители единодушно признали несмотрибельным фильмом с участием звезд первого эшелона. Один из режиссеров — Питер Фаррелли — заранее был готов к такому сценарию: «Участие в фильме похоже на рок-концерт, мы делаем действительно необычную вещь. Возможно, лента не получит хороших отзывов». Первой мыслью после того, как я посмотрел фильм, была «Вы что, издеваетесь?» Он по праву забирает приз «Главное разочарование года». © KaZzz15 / kinopoisk

Одни критикуют, другие восхищаются, равнодушным не остался никто. Горячие споры сделали «Муви 43» одной из самых громких премьер. Это горючая смесь, абсолютно чокнутый и безбашенный фильм. При этом он вызывает больше положительных эмоций, чем отрицательных. © Madam Simza / kinopoisk

«Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»

Заключительный фильм по роману Стефани Майер был номинирован на 11 антипремий «Золотая малина», из которых получил 7, главная среди которых — «Худший фильм». Тейлор Лотнер получил «награду» в номинации «Худшая мужская роль второго плана», а Кристен Стюарт — «Худшая женская роль». Оборотень бросает плотоядно-нежные взгляды на дочь вампиров, а главные герои вяло думают о будущем. В общем, каждый занят своим делом. Проходит год, появляются надежды, что армия Аро все-таки выяснит, где находится север, и дойдет до пункта назначения. Из фильма вышла отличная трешовая комедия. Чего стоят одни только попытки вампирского семейства вспомнить, могут они дышать или нет. Явно видна положительная динамика Стюарт — теперь она умеет не только к месту и не к месту открывать рот, но и периодически поджимать губы, что призвано иллюстрировать любые отрицательные эмоции. © Rigosha / kinopoisk

«Такие разные близнецы»

Адам Сэндлер доказал, что умеет шутить, сняв «Билли Мэдисона» и «Одноклассников», но от провала не застрахован никто, включая маститых комиков. По сюжету к Джеку на День благодарения нагрянула в гости его сестра-близняшка Джилл — и обе роли Адам решил сыграть сам. Наиграл сразу на 10 «золотых малин», а сам лично удостоился 2 антипремий — за худшее исполнение мужской и женской ролей. За эту постановку продюсеры фильма выложили Адаму Сэндлеру 20 млн американских! Да у нас всенародный «Язь — рыба моей мечты» должен стать после таких цифр миллиардером, еще и честно отработавшим на славу свои 26 секунд видеоролика. © Alessandro Desperado / kinopoisk

«Повелитель стихий»

Лента, снятая по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», первая из запланированной трилогии, с треском провалилась, более того, на нее обрушился шквал критики. Главная претензия звучала так: почему в фильме европейские, а не азиатские актеры? Режиссер пытался объяснить, что подбирал актеров с учетом расового разнообразия, но его доводы никого не убедили. Фильм получил 5 антипремий «Золотая малина», в том числе как худший фильм. Прочитала сегодня рецензии и ужаснулась. Честно говоря, я не понимаю, как там можно что-то не понять? Очень четкая и логичная сказка, мягкая, понятная, неторопливая. С прекрасными героями, пейзажами, скоростью развития сюжета. Не знаю, что можно ответить на упреки в деревянности актеров, непродуманности сюжета и прочих грехах — ничего этого я не заметила. © sparrow800 / kinopoisk

«Дикий, дикий Запад»

Лента получила 6 антинаград «Золотая малина», в том числе как худший фильм.

Если бы Уилл Смит не взялся играть капитана Джеймса Веста, то стал бы Нео — да, из-за «Дикого, дикого Запада» актер отказался от главной роли в «Матрице». Тогда Киану Ривз исполнил главную роль в фильме, который впоследствии стал научно-фантастической классикой. Уилл говорит, что, если бы он сыграл Нео, кинозрители были бы лишены возможности увидеть Лоуренса Фишбёрна в роли Морфеуса и фильм был бы совершенно другим. Так что он сожалеет, но думает, что все было к лучшему. Этот фильм идеален, если нужно скоротать время. Но если пытаться смотреть этот фильм серьезно, становится понятно, за что он получил «Золотую малину». Да, сценарий не ахти какой. Да, игра актеров местами неправдоподобна. Однако, если не заострять на этом внимания, все это ничуть не раздражает и не мешает просмотру. © tucvbif / kinopoisk

«Трансформеры: Месть падших»

Мы, зрители, можем наблюдать за тем, как Сэм Уитвики вместе с красивыми подружками спасает Вселенную, бесконечно, а жюри «Малины» с нами не согласилось и закрепило за фильмом звание «Худший фильм 2009 года». Однако создатели и актеры не успели расстроиться, так как лента стала 4-м самым кассовым фильмом 2009 года, уступив лишь «Аватару», «Гарри Поттеру» и «Ледниковому периоду — 3». Отличное зрелище для разных возрастов, где люди просто хотели посмотреть на блестящие машины, ощутить массу эмоций и впечатлений. И так хотелось бы поставить наивысшую оценку, но все-таки есть вещь, которая немного смутила, — некоторые сюжетики, где просто было невозможно понять, кто где: где автобот, а где десептикон. ©

piercing rain / kinopoisk

«Армагеддон»

Внезапно, не правда ли? Приключения астронавтов под хит «I Don’t Wanna Miss a Thing» от Aerosmith не сразу покорили сердца зрителей. Сначала фильм был выдвинут сразу в 7 номинациях на «Золотую малину». Досталась же ленте только 1 «награда» — ее получил Брюс «Я снова спас Землю» Уиллис за худшую актерскую работу в кино. Ну решили, что на мчащийся к Земле на всех парах астероид надо послать нефтяников, которые скафандры только в кино видели. Ну обнаружился на станции «Мир» космонавт Лев Андропов в ушанке, малость съехавший с катушек. Ну влюбилась дочка лидера Aerosmith в лощеного хвастуна Бена Аффлека, который пытался было записаться в герои, да Уиллис его нейтрализовал. В общем, и всплакнуть, и поржать — полный спектр эмоций гарантирован, пестрое кинематографическое попурри. © Юрий Говорушко / kinopoisk

Бонус: «Малина» за восстановление репутации

Есть и специальная награда премии «Золотая малина», вручаемая одному из номинантов или лауреатов прошлых лет, который впоследствии «стал уважаемым артистом», пережив провал. В этом году приз в единственной положительной номинации унес домой Эдди Мерфи.

Кого вы бы добавили в шорт-лист худших голливудских лент, а кто, по-вашему, попал туда совершенно несправедливо?