16 фильмов из Скандинавии для тех, кто хочет открыть для себя настоящий кинематограф

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Скандинавский кинематограф — один из самых узнаваемых в мире. Суровые северные пейзажи, немногословные персонажи, на чьих лицах порой нельзя прочитать эмоции, а распознать их можно только по выразительному взгляду, и, как правило, неспешное повествование. Но в этом и есть магия фильмов, снятых в Норвегии, Дании и Швеции, — они затягивают медленно, но верно, заставляя нас смотреть картину на одном дыхании до самых титров.

Мы в AdMe.ru влюблены в скандинавский кинематограф и с удовольствием делимся своими любимыми кинопроизведениями.

Адамовы яблоки (Adams Æbler), 2005

Адам — досрочно освобожденный из тюрьмы лидер неонацистской группировки — должен пройти курс реабилитации в сельской церкви. Ее настоятель, Ивэн, роль которого исполняет Мадс Миккельсен, отличается удивительной особенностью: он во всем видит только светлые стороны и считает, что все плохое — это не что иное, как происки дьявола. Адам же вовсе не стремится к исправлению и свое пребывание в церкви расценивает как неприятную необходимость, которая позволит ему вернуться к прежней жизни. Каждому из тех, кто живет в церкви, необходимо выбрать себе цель, и Адам решает испечь яблочный пирог. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 7,8

К чему-то прекрасному (Till det som är vackert), 2010

Катарина, роль которой играет Алисия Викандер, — обычная 20-летняя девушка, живущая на окраине шведского Гетеборга с парнем. Она не окончила школу и работает на низкооплачиваемой работе, а ее мать больше всего на свете увлечена алкоголем. Однажды Катарина слышит музыку Моцарта и настолько проникается ею, что покупает билет в местный концертный зал, чтобы послушать «Реквием». Потрясенная, она решает начать жизнь с нуля: устраивается на работу в тот же концертный зал администратором и придумывает невероятную историю о своей жизни. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,0

Королевский роман (En kongelig affære), 2012

Дания, XVIII век. Страной управляет страдающий психическим расстройством король Кристиан VII, который значительную часть своего времени проводит в домах терпимости. Его супруга, королева Каролина (Алисия Викандер), находит утешение в длительных беседах с придворным врачом Иоганном Струэнзе (Мадс Миккельсен) — человеком умным, талантливым и просвещенным, с которым сближается все больше и больше. Однако финал этой истории предопределен. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 7,6

Довольно добрый человек (En Ganske Snill Mann), 2010

После освобождения из тюрьмы, где он провел 12 лет за убийство любовника своей жены, Ульрик (Стеллан Скарсгорд) устраивается на работу в автосервис и планирует восстановить отношения с бывшей женой и найти общий язык с повзрослевшим сыном. Однако у его старых приятелей-гангстеров свои планы: они хотят, чтобы Ульрик убил человека, который 12 лет назад выдал его полиции. Пытаясь разобраться с прошлым и будущим, он заводит роман с 3 женщинами одновременно, в числе которых и бывшая жена. В фильме очень мало диалогов, а все происходящее ничем иным, кроме как трагифарсом, не назовешь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 6,9

После свадьбы (Efter brylluppet), 2006

Детский дом в индийском Мумбае, которым много лет управляет датчанин Якоб Петерсен, находится на грани банкротства. Внезапно от одной из датских компаний приходит предложение помощи — они обещают крупное пожертвование, но ставят обязательное условие: Якоб должен лично приехать в Данию. Неохотно согласившись, Якоб уезжает, обещая Прамоду — одному из своих подопечных, которого он воспитывал с самого рождения, — вернуться через 8 дней к его дню рождения. Однако Йорген Ханссон, глава компании, пообещавшей пожертвование, ставит еще одно условие: Якоб должен остаться на свадьбу его дочери. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,8

Реприза (Reprise), 2006

Друзья Эрик и Филипп, начинающие писатели, одновременно опускают свои рукописи в почтовый ящик. Однако результаты оказываются разными: Эрику отказывают, ответив, что его работа бездарна, а Филипп, наоборот, в один миг становится новой звездой на литературной арене. Однако счастья это ему не приносит — нам показывают, как через полгода друзья, в числе которых и Эрик, забирают Филиппа из психиатрической больницы. В то же время рукопись Эрика все же публикуют, однако отзывы на нее далеко не положительные. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,4

Слепая (Blind), 2014

Ингрид полностью потеряла зрение в результате болезни и теперь не выходит из квартиры, где живет со своим мужем Мортеном. Зрительные образы еще не совсем исчезли из ее памяти, однако постепенно начинают перемешиваться с миром фантазий. Ингрид перестает доверять мужу — она не уверена, что он на самом деле уходит на работу, а не остается в квартире и не наблюдает за нею. Параллельно рассказывается история друга Мортена Эйнара, который проводит время, подглядывая в бинокль за девушкой Элин, живущей в соседнем доме. Оба они — Эйнар и Элин — оказываются вовсе не теми, кем кажутся. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,9

Рейтинг IMDb — 7,0

Король острова дьявола (Kongen av Bastøy), 2010

Норвегия, 1915 год. Остров Бастёй — место, где находится тюрьма для несовершеннолетних преступников. Сбежать отсюда невозможно, но и находиться тоже — директор, роль которого играет Стеллан Скарсгорд, строг и жесток, один из надзирателей постоянно избивает и унижает подростков, а вместо учебы их заставляют работать. Однажды на остров привозят 2 новичков — Ивара и Эрлинга. Первый практически сразу же становится объектом издевательств надсмотрщика и смиряется с этим, а Эрлинг задумывает побег — юноше скоро должно исполниться 18 и он попадет в тюрьму для взрослых, из которой живым ему не выбраться. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,5

Месть (Hævnen), 2010

Лауреат премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Кинолента рассказывает о 40-летнем мужчине по имени Антон, который возвращается к жене и 2 сыновьям в родную Данию после нескольких лет работы в лагере для беженцев в Африке. Чужое горе научило его не отвечать насилием на насилие, поэтому, получив удар по лицу от отца одного из одноклассников сына, он терпеливо его сносит. Однако его старший сын, 12-летний Элиас, на глазах которого это произошло, решает отомстить обидчику отца и уговаривает своего друга помочь восстановить справедливость. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,6

Две жизни (To liv), 2012

1990 год. Катрина, рожденная от норвежской женщины и немецкого офицера в рамках нацистской программы «Лебенсборн», в 1940-х годах была вывезена из родной Норвегии в Германию. Ей удалось вернуться на родину, где она уже 20 лет живет с матерью, мужем, дочкой и внучкой. После падения Берлинской стены в ее жизни появляется молодой адвокат, который хочет добиться от Германии выплаты компенсации вывезенным из Норвегии детям. По мере того как продвигается расследование, в истории Катрины появляются все новые детали, которые полностью меняют ее взгляд на собственное прошлое. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7,1

Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии (En duva satt på en gren och funderade på tillvaron), 2014

Заключительная часть трилогии, в которую также входят фильмы «Ты, живущий» и «Песни со 2-го этажа», состоит из 39 трагикомических скетчей, героев которых, на первый взгляд, не связывает ничего, кроме выбеленных лиц, делающих их похожими на кукол. Красной линией через картину проходит история 2 коммивояжеров, продающих страшные резиновые маски и прочие игрушки для розыгрышей, которые никто не хочет покупать. Парочке очень нужны деньги, но помимо этого у них есть и другая цель: они хотят, чтобы люди улыбались. Но в этой вселенной маски никому не нужны — все уже носят свои, за которыми сложно разглядеть настоящих людей и их желания. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 7,0

Квадрат (The Square), 2017

Кристиан работает куратором в галерее современного искусства. Его размеренная и благополучная жизнь меняется, когда в одном из бедных районов Стокгольма у него крадут дорогой телефон и бумажник. Сумев отследить местоположение телефона (он находился в многоквартирном доме), Кристиан пишет письма, в которых требует вернуть украденное, и раскладывает их в почтовые ящики всех квартир. Через некоторое время он находит в указанном им месте и телефон, и кошелек, из которого ничего не пропало. На следующий день ему присылают еще одну посылку, и он отправляет друга проверить ее содержимое. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 7,3

По ту сторону (Svinalängorna), 2010

В день своего рождения Лена — счастливая жена и мама 2 дочерей — узнает, что ее мать находится при смерти в одной из больниц. Лена с неохотой собирается в поездку, и семья, чтобы поддержать ее, отправляется вместе с нею к умирающей женщине. Встреча матери и дочери проходит напряженно: Лена холодна к матери, и причина такого отношения становится понятна не сразу. Фильм переносит нас в 70-е годы, когда Лена была ребенком, а ее мать — молодой женщиной с усугубляющимся пристрастием к алкоголю. Одна из самых сильных ролей Нуми Рапас, благодаря игре которой неспешное повествование затягивает сильнее напряженного триллера. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,0

Элина — словно меня и не было (Elina — som om jag inte fanns), 2002

Швеция, 1950-е годы. 9-летняя Элина, дочь иммигрантов из Финляндии, живет с матерью и младшими братьями и сестрами. В школе ей приходится несладко: девочка говорит на финском языке, и одна из учителей подвергает за это Элину оскорблениям. Единственное утешение девочка находит в походах на болото — в самую глубь трясины, пробираться в которую научил умерший несколько лет назад отец. Там, в глуши, она ведет неспешные разговоры с покойным отцом, делясь с ним всеми бедами и несчастьями. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 7,1

Себбе (Sebbe), 2010

14-летний подросток Себастьян, или Себбе, как его называют, живет с матерью, которая работает почтальоном и не прочь приложиться к бутылке. На 15-летие Себбе хочет получить в подарок велосипед, но он стоит слишком дорого, и мальчик собственноручно собирает «железного коня» из частей, найденных в металлоломе. Но мать все же дарит ему подарок — кожаную куртку, которую она украла в прачечной. Себбе приходит в ней в школу, и один из одноклассников, который постоянно унижает и оскорбляет мальчика, узнает свою вещь и обвиняет его в воровстве. Через некоторое время Себастьян мастерит динамит и приносит его в школу. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 6,5

Дурацкое дело нехитрое (Kraftidioten), 2014

Нильса Дикмана (Стеллан Скарсгорд), работающего водителем снегоуборочной машины, объявляют человеком года в его городе. В этот же день Нильс узнает, что его сын Ингвар был убит бандитами, вколовшими ему смертельную дозу наркотического вещества. Полиция не хочет искать убийц, утверждая, что Ингвар был наркоманом, но отец отказывается в это верить. И Дикман начинает свое собственное расследование — узнав, кто убил его сына, он расправляется с ними и уничтожает несколько килограммов наркотиков. И тут история только начинается. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,2