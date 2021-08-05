15+ звезд, которые выглядят еще круче, если надевают очки

Как хорошо, что сегодня очки перестали быть единственным помощником людей с неидеальным зрением — всегда можно сделать выбор в пользу контактных линз. Однако многие звезды не спешат расставаться с очками, поскольку отлично понимают, что с помощью этого аксессуара можно не только создавать новые стильные образы, но также менять форму лица, подчеркивать его достоинства и скрывать недостатки.