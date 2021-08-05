15+ звезд, которые выглядят еще круче, если надевают очки
Как хорошо, что сегодня очки перестали быть единственным помощником людей с неидеальным зрением — всегда можно сделать выбор в пользу контактных линз. Однако многие звезды не спешат расставаться с очками, поскольку отлично понимают, что с помощью этого аксессуара можно не только создавать новые стильные образы, но также менять форму лица, подчеркивать его достоинства и скрывать недостатки.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядят звезды в очках, и пришли к выводу, что многих из них этот аксессуар превращает буквально в других людей.
1. Джейсон Момоа
2. Леди Гага
3. Том Холланд
4. Райан Гослинг
5. Джулия Робертс
6. Том Хиддлстон
7. Мэттью Макконахи
8. Джона Хилл
9. Дженнифер Лопес
10. Джаред Лето
11. Стив Карелл
12. Энн Хэтэуэй
13. Кит Харингтон
14. Роберт Дауни — младший
15. Дженнифер Энистон
16. Райан Рейнольдс
17. Мерил Стрип
Как вам показалось, кому из звезд очки идут больше всех? Вам самим нравится этот аксессуар?
Фото на превью Invision/Invision/East News, Greg Allen/Invision/AP/East News
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