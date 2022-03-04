15 биографических фильмов, где звезды сыграли известных персон так правдоподобно, что мать родная не отличит

Быть актером — это значит «оживить» персонажа. Сделать так, чтобы зритель поверил, что на экране настоящий человек. Но еще сложнее изобразить известную на весь мир персону. В биографических фильмах важен талант как актеров, так и гримеров. Ведь без помощи последних сходства с историческими личностями было бы трудно добиться.

AdMe.ru впечатлился сходством со знаменитостями тех, кто их сыграл. Посмотрите и вы, насколько они похожи.

Леди Гага в роли Патриции Реджани («Дом Gucci»)

Создатели фильма изучали десятки мелочей во внешности и поведении Патриции. Была задача сделать внешность актрисы максимально похожей, поэтому смотрели даже на то, как реальная Патриция говорила, как красила волосы и как подводила губы.

Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи («Дом Gucci»)

Сходства актера с Маурицио в значительной мере помогли достичь очки и прическа. Гуччи носил такие же стрижку и очки.

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи («Дом Gucci»)

Джаред Лето в этом образе практически неузнаваем. Для того чтобы добиться максимального сходства с Паоло, нужно было несколько часов просидеть в кресле гримера. К тому же использовали специальные накладки на голову, которые изготавливали около 3 недель.

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы («Спенсер»)

Целая команда работала над перевоплощением актрисы. Операторы снимали ее под определенным углом, со специальным освещением, чтобы добавить сходства. На многих кадрах Кристен запечатлена со спины — это также помогло добиться нужного эффекта. Гримеры и стилисты внесли свой вклад в создание образа. Например, на актрисе такие же наряды, которые Диана носила в жизни.

Джек Фартинг в роли принца Чарльза («Спенсер»)

Джек Фартинг британец, как и принц Чарльз, актер родился в Лондоне. Возможно, в том числе это помогло ему реалистично изобразить своего персонажа. Кстати, это не первая его биографическая роль. Ранее он играл Джона Леннона в мини-сериале.

Гранит Рушити в роли Златана Ибрагимовича («Я — Златан»)

Златан Ибрагимович — одна из известных фигур в современном футболе. В фильме рассказано о нескольких периодах его жизни, поэтому и играют его разные актеры. Основная роль досталась Граниту Рушити, который в свое время тоже играл в футбол.

Ширли Маклейн в роли Коко Шанель («Коко Шанель»)

Ширли Маклейн и Коко Шанель — обладательницы взрывного и эксцентричного характера. Это их объединяет. Кстати, Ширли, оказывается, с юных лет была поклонницей таланта Шанель. Но позволить себе брендовые вещи не могла, поэтому приобретала подделки. Как говорит актриса, когда ей было 20–30 лет, она носила их повсюду.

Гвилим Ли в роли Брайана Мэя («Богемская рапсодия»)

Когда музыкант увидел актера в образе себя, он был в восторге. По его словам, было необычно видеть перед собой человека, каким он был в прошлом.

Роберт Дауни — младший в роли Чарли Чаплина («Чаплин»)

Задача перед актером была непростая. Нужно было не только выглядеть и вести себя как Чарли Чаплин, но и изобразить его в разные периоды жизни. Ведь в фильме рассказывается история жизни Чаплина, начиная с 19 лет и заканчивая 83 годами.

Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон (сериал «Пэм и Томми»)

Превращение в Памелу Андерсон было не минутным. Многие помнят Лили Джеймс в образе темноволосой Золушки. Джеймс долго изучала свою белокурую героиню Памелу по сериалам и интервью, а после часами сидела в кресле для макияжа, когда гримеры воссоздавали черты лица Андерсон. Актриса была в гриме, который изменял ее собственные черты.

Себастиан Стэн в роли Томми Ли (сериал «Пэм и Томми»)

Для Стэна трансформация в основном заключалась в нанесении многочисленных татуировок. Чтобы подобрать пропорции и выяснить размер каждой татуировки, даже сделали трехмерные фотографии тела актера. Затем рисунки были воссозданы, напечатаны на специальной бумаге и нанесены на тело. Этот процесс занимал около 3 часов ежедневно.

Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона («Рокетмен»)

В преображении была задача — не делать карикатуру на Элтона, а с помощью грима передать сущность музыканта. Тэрону даже покрасили волосы на груди и руках, потому что он носил много костюмов, открывающих эти зоны.

Майкл Дуглас в роли Либераче («За канделябрами»)

Дуглас согласился сыграть роль знаменитого пианиста, при этом съемки не начались сразу после утверждения актера. Работа над созданием фильма пошла полным ходом после того, как Дуглас смог побороть рак. И актер сумел выложиться на сто процентов. Помогло ему вжиться в роль и то, что сцены снимали в тех самых поместьях, где жил пианист.

Уилл Смит в роли Мухаммеда Али («Али»)

Уилл Смит вначале сомневался, что обладает всем, что нужно для воплощения образа Мухаммеда Али. По словам актера, он не хотел стать тем, кто испортит эту историю. Но сам боксер Али и его семья лично попросили Смита принять участие. И актер мастерски перевоплотился.

Риз Уизерспун в роли Джун Картер Кэш («Переступить черту»)

Риз с теплотой вспоминает свою оскароносную роль. По словам актрисы, ей удалось полностью погрузиться в образ кантри-певицы и этот фильм оставил особый след в ее жизни.