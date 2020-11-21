15+ звезд, которые бросили школу, но это не помешало им добиться успеха

С детства нам повторяют как мантру: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Хорошее образование в современном мире, безусловно, играет огромную роль, но при этом многие известные деятели шоу-бизнеса на своем примере доказали, что престижный диплом — это не всегда ключ к успеху, особенно в творческих профессиях. Хотя и среди актеров есть исключения, например Натали Портман, которая, как известно, окончила Гарвард. Все это говорит только об одном: у каждого свой путь к славе и популярности.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из популярных звезд бросил школу и почему все они приняли это непростое решение.

1. Джессика Честейн

В одном из интервью актриса призналась, что в какой-то момент оставила школу, так как просто не понимала материала. «Никто не знал этого обо мне. Я бросила школу. Я была ужасной ученицей. Вместо занятий я просто сидела в машине и читала Шекспира». В конце концов у Джессики накопилось слишком много пропусков. Однако девушка все-таки продолжила обучение, получив актерскую стипендию Робина Уильямса. В 22 года она поступила в Джульярдскую школу искусства и музыки. И это полностью изменило ее взгляд на учебу: «Я думала, что я не очень умная, раз у меня плохо получалось учиться в школе. Но все дело в том, что каждому надо просто найти то, что ему действительно интересно, то, в чем он хорош».

2. Шарлиз Терон

Сейчас в это сложно поверить, но в школе над Шарлиз смеялись из-за того, что она носила толстые очки. Ее отношения с одноклассниками были не самыми лучшими. Однако в 16 лет Терон по настоянию матери приняла участие в конкурсе моделей и стала победительницей. Потом она выиграла конкурс моделей в Италии и заключила годовой контракт с модельным агентством в Милане. Конечно, тут уже было не до учебы в школе. При этом путь к славе был совсем не прост. Так, в одном из интервью актриса призналась, что она приехала в Лос-Анджелес с крохотной суммой в кармане и долгое время жила в самых дешевых отелях в Голливуде.

3. Эмма Стоун

Эмма с детства знала, что хочет стать актрисой. Уже в 9-м классе она сделала для родителей презентацию «Проект „Голливуд“» и подробно объяснила, почему они должны позволить ей бросить учебу и переехать в Лос-Анджелес из Аризоны. Как ни странно, это сработало, и Эмма вместе с мамой уехали в Голливуд. Стоун поделилась: «Это безумие, что они согласились. Я не оправдываю этого. Все должны окончить среднюю школу и получить высшее образование».

4. Леонардо Ди Каприо

Лео тоже с ранних лет стремился к актерской карьере и начал сниматься, будучи ребенком. А вот учеба явно не была его страстью. Ди Каприо признавался, что ненавидел государственную школу и часто просил маму вместо этого брать его на прослушивания, чтобы улучшить финансовое положение семьи. В конечном итоге он бросил среднюю школу и вплотную занялся поиском агента, чтобы стать настоящей звездой.

5. Ума Турман

В детстве будущая звезда была довольно замкнутой и плохо ладила со сверстниками — ее дразнили из-за длинного носа и странного имени, которое дал ей отец-буддист. Так что какое-то время Ума страдала от дисморфофобии. К счастью, в 8-м классе она открыла для себя любовь к театру и актерскому мастерству. Во время игры на сцене Уму заметил агент по поиску талантов, который и предложил ей задуматься о профессиональной актерской карьере. Ради этого девушка приняла решение оставить школу.

6. Хоакин Феникс

Детство Хоакина была весьма необычным. Он родился в семье хиппи, которые в какой-то момент стали членами секты «Дети бога». К счастью, когда мальчику было 4 года, его родители порвали с этой организацией, сменили фамилию на Феникс, ознаменовав свое духовное перерождение, и переехали в Лос-Анджелес. Чтобы обеспечить семью, Феникс вместе с братьями и сестрами с ранних лет снимался в рекламных роликах и на телевидении. Так что учился Хоакин в основном дома и урывками, пока и вовсе не оставил обучение. Свою первую серьезную роль Феникс сыграл в 14 лет — тогда он снялся в трагикомедии «Родители».

7. Кристен Стюарт

Актриса начала свою карьеру в 9 лет, а в 13 бросила школу, перейдя на домашнее обучение. Она рассказывала об этом так: «Мне пришлось перестать ходить в школу, потому что я слишком много снималась». При этом учителя не шли ей навстречу, отказываясь заниматься с ней внеурочно. Также в одном из интервью Кристен призналась: «Я рада, что смогла сниматься в фильмах, и я была рада бросить школу. Я не могла общаться с детьми моего возраста. Они злые. Я думаю, что социальные аспекты я не упустила, ведь я постоянно нахожусь среди людей. Как только вы закончите учебу, вы поймете, что это всего лишь уменьшенная версия жизни».

8. Дэниел Рэдклифф

Мальчику было всего 11, когда его утвердили на главную роль в «Гарри Поттере», так что в старших классах он бросил учебу, чтобы заняться актерским мастерством. Его родители не сильно сопротивлялись, поскольку сами были из творческой среды и понимали, что шоу-бизнес иногда требует таких жертв. По словам Дэниела, он не очень хорошо учился в школе и от него там было мало толку. Он также отметил, что съемочная площадка сделала его более уверенным и он рад, что его жизнь сложилась именно так.

9. Рианна

В 16 лет Рианна бросила школу и уехала с Барбадоса ради карьеры певицы. В интервью она призналась: «Когда я уехала с Барбадоса, я не оглядывалась назад. Я хотела сделать то, что должна была сделать, даже если это означало переезд в Америку.» И хотя сама поп-дива не окончила школу, однако, став звездой, она создала благотворительный фонд, чтобы дети с Барбадоса и Гаити могли получить достойное образование.

10. Киану Ривз

Киану Ривза нельзя было назвать примерным учеником. Он сменил 4 разные школы за 5 лет. В 16 лет его отчислили из очередного заведения. Сам актер говорит об этом так:

«Это была очень маленькая школа, и я думаю, что я не вписывался в нее. У меня были конфликты и стычки с персоналом. Мы с директором не сходились во взглядах. Я был одним из тех детей, которые задают слишком много вопросов, и я не умел вовремя останавливаться». В итоге в 17 лет Киану ушел из дома и вскоре переехал в Лос-Анджелес.

11. Николь Кидман

Актриса была вынуждена бросить школу, но не из-за актерской карьеры, а ради семьи. Хотя с ранних лет девочка мечтала о сцене, она стала массажисткой, чтобы оплатить матери дорогостоящее лечение. Однако уже в 15 лет Кидман дебютировала как актриса в фильме «Рождество в лесу», и после этого ее карьера пошла в гору. Она стала довольно популярной в Австралии и позднее перебралась в Голливуд.

12. Аль Пачино

Альфредо Пачино вырос в криминальном районе Нью-Йорка, так что нельзя сказать, что его детство было благополучным. Учеба была не особенно интересна мальчику — куда больше его привлекали актерство и баскетбол. В 17 лет он бросил школу, поскольку завалил все предметы, кроме английского. Его мать была очень недовольна таким развитием событий, и после ссоры Альфредо ушел из дома. Прежде чем удача улыбнулась парню, он успел поработать посыльным, официантом и даже уборщиком.

13. Кейт Уинслет

Кейт Уинслет призналась, что образование и дипломы никогда не были для нее самоцелью: «Я бросила школу в 16 лет и пошла работать в магазин деликатесов, чтобы заработать деньги на билет до Лондона и пойти на прослушивание». К счастью, ее жертва не была напрасной. В 19 лет режиссер выбрал ее из 175 претенденток на главную роль в триллере «Небесные создания».

14. Джонни Депп

Изначально Джонни мечтал о карьере певца. В 12 лет мама подарила ему гитару, и с тех пор он начал изучать музыку и играл в различных группах. В 15 лет он даже бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом. Правда, через 2 недели он решил вернуться к обучению, но директор посоветовал ему следовать за своей мечтой и все-таки попытаться стать музыкантом.

15. Хилари Суонк

Хилари Суонк оставила учебу в 16 лет, чтобы вплотную заняться актерским мастерством, но до сих пор не уверена в том, что это было верное решение. «Я не горжусь тем, что бросила школу, — поделилась Суонк в интервью. — Я этим не горжусь, но это случилось. Я считаю, что школа действительно очень важна». Правда, актриса отметила, что в школьном образовании ее всегда смущало огромное количество правил. Например, в ее табеле успеваемости было написано «Хилари не перестает говорить. Она болтушка».

16. Джим Керри

Джим Керри отлично учился в школе и вовсе не планировал ее бросать. Однако в 16 лет ему пришлось бросить учебу, чтобы финансово помочь своей семье, поскольку его отец лишился работы. «Какое-то время мы жили в фургоне и работали охранниками и дворниками», — сказал он в одном из интервью. Вскоре у Джима тяжело заболела мама, и он решил оттачивать свой актерский талант, чтобы хоть как-то поднять ей настроение. Его старания увенчались успехом, и уже в 18 лет он дебютировал на телевидении.