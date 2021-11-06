15 звезд, которые без пластики и виниров выглядели бы так же круто, как наши мамы и бабушки
Сегодня без пластических операций и белоснежной голливудской улыбки трудно представить современных знаменитостей, которые всеми доступными способами пытаются выглядеть потрясающе в кино, на телевидении и на подиуме. Конечно, не всегда звезды попадают в руки действительно первоклассных специалистов, и метаморфозы, которые происходят с лицами популярных актрис, моделей и певиц, вызывают бурные обсуждения среди их фанатов.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть популярные голливудские звезды, если бы они старели, как обычные люди — без ботокса, подтяжек лица и филлеров. Кажется, что некоторые из них даже стали немного похожи на наших с вами мам, дедушек и бабушек, которых мы больше всего любим за их естественную красоту.
1. Сара Джессика Паркер, 56 лет
2. Деми Мур, 58 лет
3. Донателла Версаче, 66 лет
4. Голди Хоун, 75 лет
5. Мадонна, 63 года
6. Рене Зеллвегер, 52 года
7. Микки Рурк, 69 лет
8. Долли Партон, 75 лет
9. Шэрон Осборн, 69 лет
10. Мелани Гриффит, 64 года
11. Мег Райан, 59 лет
12. Дженис Дикинсон, 66 лет
13. Памела Андерсон, 54 года
14. Шер, 75 лет
15. Ким Бейсингер, 67 лет
А вы когда-нибудь мечтали быть похожими на какую-либо знаменитость?