15 звезд, которые без пластики и виниров выглядели бы так же круто, как наши мамы и бабушки

Сегодня без пластических операций и белоснежной голливудской улыбки трудно представить современных знаменитостей, которые всеми доступными способами пытаются выглядеть потрясающе в кино, на телевидении и на подиуме. Конечно, не всегда звезды попадают в руки действительно первоклассных специалистов, и метаморфозы, которые происходят с лицами популярных актрис, моделей и певиц, вызывают бурные обсуждения среди их фанатов.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть популярные голливудские звезды, если бы они старели, как обычные люди — без ботокса, подтяжек лица и филлеров. Кажется, что некоторые из них даже стали немного похожи на наших с вами мам, дедушек и бабушек, которых мы больше всего любим за их естественную красоту.