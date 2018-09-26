15 знаменитостей, которые добились успеха, несмотря на тяжелый недуг

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Жизнь звезд действительно во многом отличается от жизни других людей. Кажется, что у них она безоблачная и беззаботная. Однако от проблем со здоровьем не застрахован никто из нас. И чтобы добиться успехов, нужно справляться с трудностями. Известная модель Белла Хадид каждый день между съемками лежит под капельницей. А Ким Кардашьян поделилась в своем инстаграме, что лучший рождественский подарок для нее — победа над псориазом, с которым она борется уже много лет.

AdMe.ru представляет вам список знаменитостей, которые, несмотря на сложные заболевания и проблемы со здоровьем, не сдались и добились успехов. Открыто рассказывая о борьбе за здоровье, звезды сыграли важную роль в помощи другим людям с похожими проблемами.

Леди Гага

В 2017 году Леди Гага рассказала о своей хронической фибромиалгии. Еще в 2013 году звезда говорила о сильных болях во всем теле, однако не знала причины. «Я хочу оказать помощь в повышении осведомленности и объединить людей, у которых есть фибромиалгия. Мы все можем поделиться историями о том, что помогает, а от чего становится больно», — написала певица в твиттере. Люди с фибромиалгией страдают от плохого сна, болей в мышцах, повышенной усталости, потери памяти и нарушений концентрации внимания. Около 4 % населения имеют данный диагноз.

Мэрилин Монро

Об иконе стиля Мэрилин Монро ходит множество слухов. Например, некоторые современники уверяли, что ее удивительная «танцующая» походка появилась из-за врожденной особенности: одна нога у Мэрилин была короче другой. Чтобы скрыть недостаток, она сильно раскачивала бедрами. Другие утверждали, что для такой «плавности шага» актриса специально укорачивала один каблук. Однако больше звезда страдала от психологических проблем: у нее было биполярное расстройство, которое вызывало в том числе бессонницу и приступы эйфории, сменяющиеся гневом. Болезнь негативно влияла и на работу Мэрилин, что явно отражалось на съемочном процессе.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян, способная за один день заработать несколько миллионов долларов, явно привыкла к дорогим подаркам. Однако самым лучшим подарком на Рождество 2017 года стала ее большая победа над псориазом, с которым она борется уже очень много лет. «Псориаз почти исчез! Это лучший подарок на Рождество», — написала звезда в своем инстаграме. Многие годы Ким придерживается специальной диеты, ежедневно смазывает кожу кремом с кортизоном, а в периоды обострений проходит курс инъекций.

Норман Ридус

Звезду сериала «Ходячие мертвецы» можно по праву считать киборгом. После автомобильной аварии, произошедшей в 2005 году в Германии, актер остался без левого глаза. У него были раздроблены кости левой части лица. Во время операции ему вставили 4 металлических штифта, а часть левой глазницы заменили титановой пластиной.

Белла Хадид

В 2015 году Белле Хадид поставили тяжелый диагноз: болезнь Лайма. Этим же заболеванием, вызываемым укусом клеща, страдают также ее мама и брат. Болезнь проявляется головными болями и болями в мышцах, слабостью, лихорадкой, усталостью, а кроме этого, вызывает паралич, бессонницу и депрессию. Практически каждый день Белла лежит под капельницей и принимает антибиотики. Часто из-за осложнений ей приходится переносить или отменять съемки.

Лил Уэйн

Известный рэпер Лил Уэйн добился больших успехов в карьере, несмотря на то что с самого детства борется с эпилепсией. По его словам, мама помогла ему «приручить» болезнь. В 2017 году рэп-исполнитель был экстренно госпитализирован после 3 сильных приступов. «У меня были приступы и раньше, но в этот раз мне стало действительно плохо. Я даже мог умереть, поэтому пришлось вызывать скорую. Эти приступы произошли не просто так, они были спровоцированы постоянным стрессом, переутомлением и отсутствием отдыха», — рассказал Лил Уэйн в интервью.

Селена Гомес

В 2015 году у певицы была диагностирована волчанка — аутоиммунное заболевание, которое вызывает сыпь, усталость и боли в суставах. Из-за болезни у девушки были частые панические атаки. Селена приостановила гастроли, чтобы пройти курс химиотерапии. После лечения певица пошла на поправку, однако начались осложнения. Ей понадобилась пересадка почки, которую она получила в 2017 году от своей подруги Франсии Райсы.

Чарли Шин

В 2015 году актер публично рассказал о том, что у него положительный ВИЧ-статус. «Трудно писать эти 3 буквы. Это поворотный момент в жизни», — сказал он. ВИЧ повреждает клетки иммунной системы, поэтому инфицированному человеку трудно противостоять инфекциям и заболеваниям. В настоящее время лечение позволяет людям с ВИЧ жить нормальной и здоровой жизнью. Актер уверен, положительный ВИЧ-статус — это не проклятие, а возможность и вызов. Возможность помочь другим. Задача улучшить себя.

Сия

Певица Сия не любит рассказывать о себе. Ее личная жизнь полна борьбы. После переезда в Лондон в самом начале музыкальной карьеры Сия пережила смерть бойфренда, погибшего в автомобильной аварии. После этого певица пристрастилась к наркотикам и алкоголю, у нее началась депрессия. В тот же период ей диагностировали болезнь Грейвса. Она сопровождается мышечной слабостью, раздражительностью и летаргией. В 2010 году из-за проблем со здоровьем певица отменила концерты.

Джек Осборн

Сын Оззи и Шэрон Джек Осборн сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз в 2012 году после потери 60 % зрения в одном глазу. Рассеянный склероз (РС) — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Джек создал благотворительный фонд и сегодня старается помогать людям с РС. Актер уверен, что эта болезнь «не смертный приговор».

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид страдает от болезни Хашимото. Это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, поражающее эндокринную систему. Болезнь плохо поддается лечению. Модель сильно похудела за последние годы, из-за чего многие хейтеры обвиняли ее в анорексии и наркотической зависимости. «Последние несколько лет мне оказывают прекрасную медицинскую помощь, чтобы бороться с симптомами, в том числе с усталостью, проблемами с метаболизмом, способностью тела сохранять тепло, — написала девушка в своем твиттере. — Я больше никогда не буду оправдываться за то, как выглядит мое тело. И никто не должен, если его тело не соответствует вашим понятиям о красоте».

Джерард Батлер

В возрасте 10 лет Джерард перенес операцию на ухе из-за осложнений после инфекционного заболевания. В результате с тех пор актер плохо слышит правым ухом и страдает от сильного звона в ушах. Батлер утверждает, что даже благодарен своему состоянию, ведь оно придает ему характерное отличие — знаменитую кривую улыбку. Он заявляет, что и многие его коллеги с односторонней потерей слуха имеют аналогичную особенность.

Шер

В 90-х годах знаменитой певице диагностировали вирус Эпштейна — Барр: вирус герпеса человека 4-го типа, считающийся провокатором онкологических заболеваний. Он вызывает хроническую усталость, депрессию, мононуклеоз. Певица много лет борется с болезнью, но продолжает упорно работать. В 2014 году Шер отменила концертный тур и пообещала вернуться к гастролям после улучшения здоровья.

Сара Мишель Геллар

У актрисы тяжелая форма сколиоза. Девушка считает, что он развился в детстве, когда она носила школьный рюкзак на одном плече. Сара не сдалась: состояние облегчила специальная гимнастика и регулярные занятия пилатесом. Актриса не устает повторять, что очень любит свое тело, несмотря на существующую проблему, и продолжает носить платья с открытой спиной.

Жамель Деббуз