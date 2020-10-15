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15+ случаев, когда костюмеры решили не заморачиваться и использовали одни и те же наряды в разных фильмах

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В мире царит практика разумной экономии, и Голливуду она тоже не чужда. Зачем шить новые наряды, если и старые выглядят очень даже неплохо? Костюмеры решили достать с полок уже засветившиеся в фильмах костюмы и украшения и дать им новую жизнь в последующих кинолентах. А что, мы не против, тем более что некоторые образы иначе как произведением искусства не назовешь.

AdMe.ru решил тщательно проверить кинокартины на наличие похожего реквизита, и мы не были разочарованы. А как вы относитесь к подобной практике?

Зеленый жакет спенсер: «Эмма» (2009), «Красавица для чудовища» (2017) и «Полдарк» (2015)

© Emma / Perfect World Pictures, © Mary Shelley / BFI Film Fund, © Poldark / BBC One

Белое платье: «Онегин» (1999) и «Длинная песня» (2018)

© Onegin / 7 Arts International, © The Long Song / British Broadcasting Corporation (BBC)

Шляпка: «Гордость и предубеждение» (2005), «Молодая Виктория» (2008) и «Эмма» (2009)

© Pride & Prejudice / Focus Features,, © The Young Victoria / GK Films, © Emma / Perfect World Pictures

Платье из «Аббатства Даунтон» 2010 года перекочевало в одноименный сериал 2019-го

© Downton Abbey / ITV, © Downton Abbey / Carnival Film & Television

Жакет спенсер: «Гордость и предубеждение» (1995) и «Сэндитон» (2019)

© Pride and Prejudice / BBC One, © Sanditon / Red Planet Pictures

Актриса носит один и тот же костюм для верховой езды в сериалах «Смерть приходит в Пемберли» (2013) и «Виктория» (2016)

© Death Comes to Pemberley / BBC Drama Productions, © Victoria / Mammoth Screen

Красное платье: «Тайные дневники мисс Энн Листер» (2010) и «Смерть приходит в Пемберли» (2013)

© The Secret Diaries of Miss Anne Lister /, © Death Comes to Pemberley / BBC Drama Productions

Королевский наряд: «Безумие любви» (2001) и «Изабелла» (2011)

© Juana la Loca / Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., © Isabel / Diagonal TV

Вечернее платье: «Смертельный номер» (2007) и «Аббатство Даунтон» (2019)

© Death Defying Acts / Myriad Pictures, © Downton Abbey / Carnival Film & Television

Накидка: «Женщина восстает» (1936) и «Унесенные ветром» (1939)

© A Woman Rebels / RKO Radio Pictures, © Gone with the Wind / MGM

Платье: «Титаник» (1997) и «Аббатство Даунтон» (2019)

© Titanic / 20th Century Fox, © Downton Abbey / Carnival Film & Television

Платье: «Семейный портрет» (1990) и «Аббатство Даунтон» (2019)

© Portrait of a Marriage / British Broadcasting Corporation (BBC), © Downton Abbey / Carnival Film & Television

Украшение можно увидеть на двух актрисах в сериале «Тюдоры» (2009) и в «Мушкетерах» (2014)

© The Tudors / Showtime, © The Musketeers / BBC America

Богато украшенное платье: «Влюбленный Шекспир» (1998) и «Тюдоры» (2009)

© Shakespeare in Love / Universal Pictures,, © The Tudors / Showtime

Белое платье: «Гордость и предубеждение» (1995) и «Гордость и предубеждение» (2005)

© Pride and Prejudice / BBC One, © Pride & Prejudice / Focus Features,

А у вас есть любимый наряд?

Фото на превью https://www.bbc.co.uk/bbcone, Poldark / BBC One
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