15+ случаев, когда костюмеры решили не заморачиваться и использовали одни и те же наряды в разных фильмах

В мире царит практика разумной экономии, и Голливуду она тоже не чужда. Зачем шить новые наряды, если и старые выглядят очень даже неплохо? Костюмеры решили достать с полок уже засветившиеся в фильмах костюмы и украшения и дать им новую жизнь в последующих кинолентах. А что, мы не против, тем более что некоторые образы иначе как произведением искусства не назовешь.

AdMe.ru решил тщательно проверить кинокартины на наличие похожего реквизита, и мы не были разочарованы. А как вы относитесь к подобной практике?

Зеленый жакет спенсер: «Эмма» (2009), «Красавица для чудовища» (2017) и «Полдарк» (2015)

Белое платье: «Онегин» (1999) и «Длинная песня» (2018)

Шляпка: «Гордость и предубеждение» (2005), «Молодая Виктория» (2008) и «Эмма» (2009)

Платье из «Аббатства Даунтон» 2010 года перекочевало в одноименный сериал 2019-го

Жакет спенсер: «Гордость и предубеждение» (1995) и «Сэндитон» (2019)

Актриса носит один и тот же костюм для верховой езды в сериалах «Смерть приходит в Пемберли» (2013) и «Виктория» (2016)

Красное платье: «Тайные дневники мисс Энн Листер» (2010) и «Смерть приходит в Пемберли» (2013)

Королевский наряд: «Безумие любви» (2001) и «Изабелла» (2011)

Вечернее платье: «Смертельный номер» (2007) и «Аббатство Даунтон» (2019)

Накидка: «Женщина восстает» (1936) и «Унесенные ветром» (1939)

Платье: «Титаник» (1997) и «Аббатство Даунтон» (2019)

Платье: «Семейный портрет» (1990) и «Аббатство Даунтон» (2019)

Украшение можно увидеть на двух актрисах в сериале «Тюдоры» (2009) и в «Мушкетерах» (2014)

Богато украшенное платье: «Влюбленный Шекспир» (1998) и «Тюдоры» (2009)

Белое платье: «Гордость и предубеждение» (1995) и «Гордость и предубеждение» (2005)