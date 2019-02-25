15 самых нелепых ситуаций, которые произошли во время церемонии вручения премии «Оскар»

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Вручение премии «Оскар» является одним из самых масштабных событий киноиндустрии. $ 44 млн на организацию мероприятия, 3 300 гостей в зале и 225 стран, которые следят за церемонией, — важно, чтобы все было на высшем уровне. Но даже при наилучшей подготовке никто не застрахован от того, что что-то пойдет не по плану.

В честь 91-й церемонии вручения премии «Оскар» AdMe.ru вспоминает нелепые ситуации, которые происходили за годы существования кинопремии.

1. Мистер адвокат — Марлон Брандо

На 45-й церемонии вручения премии «Оскар» Марлон Брандо был удостоен статуэтки за лучшую мужскую роль (фильм «Крестный отец»). Однако актер отказался посещать мероприятие, вместо него на сцену вышла неизвестная актриса, которая объяснила, что Марлон сделал это в знак защиты прав индейцев в киноиндустрии.

2. Мисс везение — Барбра Стрейзанд

По правилам Американской киноакадемии, премия за актерскую игру присуждается одному человеку. Однако в 1969 году произошел уникальный случай — сразу две актрисы получили одинаковое количество голосов, поэтому вдвоем были удостоены статуэтки за лучшую женскую роль, — это Кэтрин Хепберн за картину «Лев зимой» и Барбра Стрейзанд за роль Фанни в «Смешной девчонке». Кэтрин не пришла на церемонию, благодаря чему вся слава досталась дебютантке Барбре.

3. Мистер стиль — голый мужчина

В 1974 году, во время того как британский киноактер Дэвид Нивен объявлял номинацию, на сцену выбежал совершенно голый мужчина. Позже выяснилось, что это был фотограф и борец за права ЛГБТ Роберт Опель. Именно благодаря такому «голому шествию» о нем узнал весь мир.

4. Мистер бунтарь — Ричард Гир

Ричард Гир должен был огласить номинантов, однако вместо этого он начал осуждать политику Китая, который захватил Тибет. Из-за этого поступка с 1993 года Американская киноакадемия запретила Гиру посещать кинопремию целых 20 лет.

5. Мистер благодарность — Эдриен Броуди

За роль в фильме «Пианист» Эдриен Броуди в 2003 году был награжден оскаровской статуэткой. Актер так сильно обрадовался этому событию, что в знак благодарности даже поцеловал Хэлли Берри, которая стояла на сцене и как раз вручала ему награду. С тех пор Хэлли — нечастый гость на церемонии.

6. Мистер и миссис неудачные комментаторы — Джеймс Франко и Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй и Джеймса Франко выбрали ведущими церемонии, однако парочка ужасно облажалась. Актеры неудачно шутили, переигрывали и в целом вели себя неуместно. Позднее критики признали их пару самой неудачной в истории «Оскара».

7. Мисс позирование — Анджелина Джоли

В 2012 году Анджелина Джоли для церемонии выбрала черное платье от Versace. Пытаясь подчеркнуть крой своего наряда, актриса демонстративно выставляла правую ногу при позировании как на красной дорожке, так и на самой сцене. Нога Джоли стала предметом шуток в соцсетях и даже получила отдельный аккаунт в твиттере.

8. Мистер плохие манеры — Саша Барон Коэн

Эксцентричный актер и продюсер Саша Барон Коэн в 2012 году вышел на красную дорожку в костюме своего героя из фильма «Диктатор» Хаффаза Аладина. В руках он держал урну. Во время того как у него брал интервью Райан Сикрест, Саша высыпал фальшивый прах Ким Чен Ира прямо на смокинг американского ведущего.

9. Мисс падение — Дженнифер Лоуренс

Обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс запомнилась тем, что падала на церемонии вручения целых 2 раза. В 2013 году, зацепившись за подол своего платья, актриса упала на лестнице, когда шла получать награду за роль в фильме «Мой парень — псих». И ровно год спустя она вновь споткнулась на красной дорожке, но вовремя подоспевшая охрана успела ее подхватить.

10. Мисс хозяйственность — Эллен Дедженерес

Ведущей 86-й церемонии стала Эллен Дедженерес. Как настоящая хозяйка вечера, Эллен позаботилась не только о веселой и интересной программе для гостей, но и об угощениях. Женщина вышла на сцену с курьером и начала угощать звезд пиццей, а потом попросила знаменитостей скинуться парню «на чай».

11. Мистер неудачный поцелуй — Джон Траволта

«Оскаровская» церемония повидала массу поцелуев: от страстных Николь Кидман и Кита Урбана до шокирующих, когда Анджелина Джоли поцеловала взасос своего родного брата Джеймса Хейвена. Но самым смешным и нелепым стал поцелуй Джона Траволты. В 2015 году на красной ковровой дорожке он подбежал к Скарлетт Йоханссон, которая в тот момент, ничего не подозревая, позировала для фотокамер. Их совместный снимок разлетелся по соцсетям и стал поводом для сотни мемов.

Oh boy... The Internet went wild with that awkward John Travolta kiss. CHECK IT OUT HERE: http://t.co/dw2HxORzfL pic.twitter.com/U7GpyT01a9 — Radio Hauraki (@RadioHaurakiNZ) February 24, 2015

12. Мистер память — Леонардо Ди Каприо

Про Леонардо Ди Каприо и «Оскар» не шутил только ленивый. Талантливый актер очень долго шел к тому, чтобы получить награду. В 2016 году мечта миллионов сбылась и за роль в фильме «Выживший» Лео таки получил заветную статуэтку. Однако в тот же вечер забыл ее в ресторане, где проходило чествование знаменитостей. На выходе из заведения Ди Каприо догнал мужчина, который вернул награду законному владельцу.

13. Лучшая ошибка — организаторы конкурса

В 2017 году, во время того как должны были назвать победителя в категории «Лучший фильм», конверты случайно перепутали. В результате этого со сцены ошибочно объявили, что выиграла картина «Ла-Ла Ленд». После того как организаторы исправились, награду отдали фильму «Лунный свет».

14. Лучшее платье — Билли Портер

Американский актер Билли Портер на церемонии «Оскар-2019» шокировал всех своим нарядом: он появился на красной дорожке в пышном платье-смокинге. Дизайнером наряда стал Кристиан Сириано — победитель 4-го сезона популярного американского шоу «Подиум». Зрители начали шутить, что главный приз за лучшее платье Билли выиграл еще до начала церемонии, поэтому все могут расходиться по домам. Не обошлось также и без шуток в интернете, где Портера сравнили с ведьмой Урсулой из «Русалочки».

15. Лучшее оглашение победителя — Сэмюэл Лерой Джексон

На 91-й церемонии, прежде чем огласить победителя в номинации «Лучший адаптированный сценарий», Сэмюэл Лерой Джексон решил пошутить над своим другом Спайком Ли. Зная, что последний является ярым фанатом баскетбольной команды «Никс», Сэмюэл со сцены заявил: «Спайк, как хорошо, что ты сидишь. После 18 домашних поражений подряд „Никс“ выиграли. Повторяю: „Никс“ сегодня победили „Сан-Антонио“». А после этого Джексон вручил Спайку Ли статуэтку за фильм «Черный клановец».