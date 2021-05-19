15+ ролей популярных актеров и актрис, о которых известно только отчаянным фанатам

Даже преданные фанаты не всегда подозревают обо всех ролях и камео, которые сыграли их любимые актеры. Ева Лонгория, например, начинала со съемок в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». А Брэд Питт ненадолго появился в комедии «Мачо и ботан» (2012), ставшей ремейком одноименного сериала, в котором он снимался в молодости.

AdMe.ru любит откапывать свежие факты о популярных фильмах и актерах и решил показать малоизвестные роли знаменитостей, которые проморгали многие из нас. А в качестве бонуса мы приготовили нестандартные образы двух кинозвезд, которых без титров не узнать даже фанатам.

Джеки Чан в боевике «Выход дракона»

В фильме «Кулак ярости» (1972) Джеки Чан был одним из множества каскадеров, изображающих врагов Брюса Ли. Во время съемки боя Брюс случайно задел Чана палкой по голове. После окончания работы над эпизодом он подошел, чтобы извиниться. А Джеки притворился, что ему было больнее, чем на самом деле. Дело в том, что Брюс Ли являлся его кумиром и Чану было приятно его внимание. После этого Брюс начал выделять его из остальных актеров и даже взял каскадером в боевик «Выход дракона».

Кэтрин Зета-Джонс в сериале «Хроники молодого Индианы Джонса»

Одной из малоизвестных работ актрисы была эпизодическая роль переодетой танцовщицы беллиданса Майи в сериале «Хроники молодого Индианы Джонса». Эта и подобные ей роли закрепили за Кэтрин в Великобритании образ просто красивой девушки, из-за которого она не могла достичь успеха. К счастью, Зета-Джонс не побоялась начать все сначала в Голливуде. Там ее заметил Стивен Спилберг и порекомендовал на главную женскую роль в фильме Мартина Кэмпбелла «Маска Зорро», которая и стал прорывом в ее карьере.

Мэй Уитман в сериале «Друзья»

В 10-й серии 3-го сезона «Друзей» Мэй Уитман сыграла девочку-скаута, которая сломала ногу по вине Росса, после чего тот старался продать за нее коробки с печеньем. Уже взрослой актрисе популярность принесли главные роли в фильме «Хорошо быть тихоней» и сериале «Хорошие девчонки».

Джефф Голдблюм в ленте «Отель „Гранд Будапешт“»

Актер Джефф Голдблюм знаком нам как доктор Ян Малкольм во франшизе «Парк юрского периода» и главный герой ужастика «Муха». В комедии «Отель „Гранд Будапешт“» его было трудно разглядеть в весьма неожиданном образе поверенного Ковача.

Билли Зейн в трилогии «Назад в будущее»

Актер, которого мы помним по роли жениха Розы в «Титанике», впервые появился на экране в 1-й части (а затем и во 2-й) трилогии «Назад в будущее». Совсем юный Билли Зейн сыграл одного из дружков школьного хулигана Биффа Таннена.

Ева Лонгория в сериале «Беверли-Хиллз, 90210»

Кинокарьера Евы Лонгории началась с эпизодической роли стюардессы в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Произошло это в 2000 году. А уже 4 года спустя актриса сорвала джекпот, сыграв Габриэль Солис в телешоу «Отчаянные домохозяйки» и получив широкую популярность.

Кэти Бейтс в комедии «Крысиные бега»

Актриса, хорошо известная нам ролью Молли Браун в «Титанике», а также участием в фильмах «Долорес Клэйборн» и «Мизери», сыграла второстепенного персонажа и в «Крысиных бегах». Ее образ добродушной, но странной торговки белками вполне вписывается в атмосферу картины.

Том Фелтон в фильме «Анна и король»

До того как сыграл Драко Малфоя, еще ребенком Том Фелтон появился в фильме «Анна и король» (1999). Там он изобразил сына главной героини Анны в исполнении Джоди Фостер, приехавшего вместе с ней в Сиам.

Джек Блэк и Джованни Рибизи в сериале «Секретные материалы»

Комедийный актер и музыкант Джек Блэк, исполнивший роли в фильмах «Отпуск по обмену» (2006) и «Джуманджи: Зов джунглей» (2017), в начале своей кинокарьеры появился в 3-м сезоне «Секретных материалов». Вместе с ним там же снялся и известный как брат Фиби в «Друзьях» Джованни Рибизи.

Сэм Нилл в блокбастере «Тор: Рагнарек»

Небольшую роль актера, изображающего из себя Одина, сыграл в боевике «Тор: Рагнарек» (2017) Сэм Нилл. За гримом и седой бородой непросто узнать звезду «Парка юрского периода» и сериала «Тюдоры». Любопытно, что сам артист, когда посмотрел «Тор: Рагнарек» со своим участием, признался, что так ничего толком и не понял в его сюжете.

Натали Дормер в фильме «Первый мститель»

Наибольшую известность Натали Дормер принесли сериалы «Игра престолов» и «Тюдоры». Но мало кто помнит, что в «Первом мстителе» именно ей досталась скромная роль рядовой Лоррейн.

Кристоф Вальц в сериале «Комиссар Рекс» и в фильме «Обыкновенный преступник»

К Кристофу Вальцу слава шла долго: актеру было больше 50-ти лет, когда Квентин Тарантино предложил ему роль в фильме «Бесславные ублюдки», которая принесла ему сразу и «Оскар», и «Золотой глобус». А до этого он успел сняться во многих проектах, включая сериал «Комиссар Рекс» (1996) и ленту «Обыкновенный преступник» с Кевином Спейси.

Долли Партон в комедии «Мисс Конгениальность — 2»

В комедии «Мисс Конгениальность — 2», в эпизоде, где героиня Сандры Буллок преследует женщину, похожую на Долли Партон, актриса сыграла саму себя. Чтобы уговорить Долли сняться в фильме, где агент ФБР во время погони заваливает ее на пол, Буллок написала ей личное письмо, которое так и пестрило словом «пожалуйста».

Эдди Мерфи в комедии «Чокнутый профессор»

В комедии «Чокнутый профессор» помимо Шермана Клампа и пройдохи Бадди Лава Эдди Мерфи сыграл всю семью Клампа, включая мать и бабушку, а также Лэнса Перкинса.

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