15 раз, когда в наших любимых советских фильмах накладочка вышла

Съемка кино — сложнейший процесс, поэтому даже именитые режиссеры могут допустить в своих картинах ошибки и несоответствия. И, конечно же, они есть и в наших любимых советских фильмах. «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (список можно продолжать бесконечно) — мы знаем эти ленты чуть ли не наизусть, но вот что парадоксально: обычно не замечаем в них неточностей, даже если смотрим уже в десятый раз.

AdMe.ru решил насладиться советскими картинами и заодно обратить внимание на небольшие оплошности, которые позволяют по-новому взглянуть на любимые миллионами фильмы.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Абажур позади героя Юрия Никулина меняет свой цвет при переходе с крупного плана на общий.

Иван Васильевич меняет профессию

Жорж Милославский находит в столе облигации, пересчитывает их, но когда он тут же обращается к зрителям со своей легендарной фразой: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе», в руках у него уже пачки неизвестно откуда взявшихся денег.

Любовь и голуби

Василий занимается в тренажерном зале с Раисой Захаровной в голубом галстуке, который она посоветует ему купить на рынке лишь гораздо-гораздо позднее.

Когда Раиса Захаровна танцует в баре, к ее платью приколота эффектная брошка. Но стоит ей выйти из помещения, брошка исчезает.

Д`Артаньян и три мушкетера

Обратите внимание на прическу Д`Артаньяна. При смене кадра у него появляются свежезавитые кудри.

Афоня

За секунду платье Кати успевает подсохнуть, а пачка сахара — переместиться.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

В самом начале фильма окно медицинского фургона разбито. Позднее, когда Шурик еще раз встретит водителя фургона Эдика, стекло окажется целым, но в следующих сценах снова будет разбитым.

Когда Шурика уговаривают принять участие в похищении Нины, у него рыжие волосы, но уже утром следующего дня он превращается в блондина.

Балбес кидает небольшой зелено-желтый огурец, а в рот Шурику попадает совсем другой, еще и со специальной веревочкой.

Нина колотит туфлей по двери, отчего на ней образуются черные следы. Но когда к ней заходит Трус, дверь опять становится чистой.

Трус снимает подтяжки, чтобы с их помощью метать в Шурика огурцы. Но пару секунд, когда его показывают со спины, на нем снова надеты подтяжки.

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей

В одной и той же сцене рога на стене то появляются, то исчезают.

В кадре отчетливо видны современные трансформаторные подстанции, которых не могло быть в XIX веке.

Белое солнце пустыни

Героиня бежит в обуви, но стоит кадру смениться, и вот она уже босая.

Собачье сердце

Свеча успела сгореть больше чем на половину всего за пару секунд.