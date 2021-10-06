15 персонажей, которых сыграли разные актеры и актрисы. А мы не можем понять, кто сделал это круче

Культовые киноперсонажи имеют привычку возвращаться на большие экраны. Причем в разное время их играют совершенно непохожие актеры и делают это каждый в своем стиле. Иногда такие эксперименты приносят создателям фильма небывалый успех, а зрители заново влюбляются в уже знакомого им героя. А бывает, неудачные адаптации приводят к провалу.

Мы в AdMe.ru вспомнили наиболее контрастные версии знакомых персонажей. Помощник сыщика с Бейкер-стрит, любимец женщин Казанова или Белоснежка — у каждого из этих героев есть несколько киновоплощений. Осталось решить, какое из них круче.

Эдвард Рочестер — «Джейн Эйр»

Тимоти Далтон сыграл меланхоличного владельца Торнфилд-холла в 1983 году, Киаран Хайндс — в 1997-м, а Тоби Стивенс — в 2006-м.

Жюли Руссель и Джулия Рассел — «Сирена с „Миссисипи“» и «Соблазн»

В 1969 году во Франции был снят фильм «Сирена с „Миссисипи“», в котором коварную соблазнительницу сыграла Катрин Денев. А в 2001-м зрители увидели адаптацию, сделанную в Голливуде. Там роль роковой женщины исполнила Анджелина Джоли.

Инспектор Жак Клузо — «Розовая Пантера»

Питер Селлерс исполнил роль инспектора в 1963 году, а через 40 с лишним лет (в 2006-м) этого героя сыграл комик Стив Мартин.



Казанова — «Возвращение Казановы» и «Казанова»

В 1992 году во Франции сняли фильм про стареющего Казанову, которого сыграл Ален Делон. А в 2005-м Голливуд выпустил свою версию, в которой роль соблазнителя исполнил Хит Леджер.

Мейсон и Мелани Кэвилл — «Сквозь снег»

Тильда Суинтон в 2013 году исполнила роль главной злодейки в полнометражном фильме, а в 2020-м на экраны вышел одноименный сериал. Там антагонистку сыграла Дженнифер Коннелли.

Норман Бейтс — «Психо» и «Мотель Бейтсов»

Энтони Перкинс сыграл зловещего маньяка в 1960 году, а в 2013 году Фредди Хаймор переосмыслил образ злодея в сериале «Мотель Бейтсов».

Миссис Эппльярд — «Пикник у Висячей скалы»

Рейчел Робертс в 1975 году сыграла учительницу в полнометражном фильме, а Натали Дормер исполнила ту же роль в мини-сериале 2018 года.

Джозеф Дредд — «Судья Дредд» и «Судья Дредд 3D»

Сильвестр Сталлоне изобразил брутального супергероя в 1995 году, а Карл Урбан — в 2012-м.

Доктор Ватсон — «Без единой улики», «Шерлок Холмс и дело о шелковом чулке» и «Элементарно»

Бен Кингсли исполнил роль помощника Шерлока Холмса в 1988 году, Иэн Харт — в 2004-м, а Люси Лью блистала в сериале с 2012 по 2019 год.

Кларисса Старлинг — «Молчание ягнят» и «Ганнибал»

Джоди Фостер исполнила роль детектива Клариссы Старлинг в 1991 году, а в сиквеле кинокартины Клариссой стала Джулианна Мур.

Барнабас Коллинз — «Мрачные тени»

В 60–70-е годы сериал «Мрачные тени» считался культовым, и в XXI веке его решили переснять. Давным-давно Барнабаса Коллинза сыграл Джонатан Фрид, а в 2012 году — красавчик Джонни Депп.

Спартак — «Спартак» и «Спартак: Кровь и песок»

Создатели сериала «Спартак: Кровь и песок» не побоялись взять Энди Уитфилда на роль, которую когда-то блестяще сыграл Кирк Дуглас. И, кажется, не прогадали.

Белоснежка — «Белоснежка», «Белоснежка и принц эльфов», «Белоснежка: Месть гномов»

В разных проектах девушку, которая надкусила отравленное яблоко, воплотили на экране Кристин Кройк (2001), Элиза Беннетт (2012) и Лили Коллинз (2012).

Лето Атрейдес — «Дюна» 1984 года и 2021-го

Юрген Прохнов и Оскар Айзек исполнили роль Красного Герцога.

Пол Атрейдес — «Дюна» 1984 года и 2021-го

А сына герцога сыграли по очереди Кайл Маклахлен (1984) и Тимоти Шаламе (2021).