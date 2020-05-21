15+ оплошностей, которые допустили киношники, а мы и не заметили

Мы с вами перемещаемся в мир волшебства, а именно в фильм «Гарри Поттер и философский камень», и тут уж без жестоких столкновений с реальностью никак не обойдешься. Чемодан, в котором лежат заколдованные мячи (в том числе бладжеры, с одним из которых борется в кадре Оливер Вуд), должен трястись по магическим причинам. Но мы видим, что его подпирает и заставляет двигаться таинственный магловский механизм.