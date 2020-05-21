15+ оплошностей, которые допустили киношники, а мы и не заметили
Случайные киноляпы и технические ошибки встречаются практически в каждом фильме. Оно и понятно: не всегда можно предусмотреть случайное появление в кадре оператора или камеры, отразившейся в стекле. Иногда такие ошибки демонстрируют не до конца проработанные детали. Например, в «Пиратах Карибского моря» явно не хватило небольшого фактчекинга по истории Сингапура, но от этого мы ведь не любим эту картину меньше.
Мы в AdMe.ru решили пересмотреть свои любимые фильмы и найти ошибки, которые открылись лишь при миллионном просмотре с лупой, зато после обнаружения каждый раз бросаются в глаза.
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Жених Розы восхищенно смотрит на «Титаник», на котором ему предстоит совершить это трагичное путешествие, и, похоже, даже не знает, что неоконченные декорации гигантского лайнера находятся прямо у него за спиной.
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Только посмотрите, как эффектно Люк Скайуокер раскидывает противников в знаменитой битве в песках Татуина в «Возвращении джедая». Ему даже не нужно прикасаться к ним — может, все дело в пресловутой силе?
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Безусловно, герои в ходе сюжета должны претерпевать изменения. Но иногда эти трансформации бывают поразительными (и при этом обратимыми): в «Крепком орешке — 2» темнокожий парень наклоняется за конвертом, а когда подбирает его с пола — его рука уже другого цвета. Поднимается он, опять будучи самим собой.
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В данном кадре нет никакого визуального ляпа, но есть грубая фактическая ошибка. Пират Сяо Фэнь приветствует капитана Барбоссу словами: «Пожалуйте в Сингапур». Как Сингапур порт станет известен уже в следующем веке, в 1819 году, после подписания договора с британцами. В «Пиратах Карибского моря» события происходят за лет 100 до этого, когда порт еще назывался Темасик.
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Видимо, у прекрасного вампира из «Сумерек» настолько холодная кожа, что стоящая перед ним девушка замерзла и в следующем кадре уже появилась в шапке (сам Эдвард позавидовал бы такой скорости). Да еще и структура ее волос успела поменяться.
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Действительно, съемочная группа ведь не вампиры, чтобы в стекле не отражаться. Тут уж ничего не поделаешь, это стандартная ошибка, которая встречается во многих фильмах.
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Зрителям предлагается очередная задача на внимательность. Не все заметят разницу в одну цифру на номере машины злоумышленников в разных кадрах, вот и создатели фильма «Один дома» не заметили.
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Семья Кевина, должно быть, предчувствовала, что отправится в путешествие в Париж без младшего ребенка. Как иначе объяснить исчезновение портрета Кевина со стены, где он висел в начале фильма? Прихватили с собой, чтобы не скучать, однозначно.
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Мы с вами перемещаемся в мир волшебства, а именно в фильм «Гарри Поттер и философский камень», и тут уж без жестоких столкновений с реальностью никак не обойдешься. Чемодан, в котором лежат заколдованные мячи (в том числе бладжеры, с одним из которых борется в кадре Оливер Вуд), должен трястись по магическим причинам. Но мы видим, что его подпирает и заставляет двигаться таинственный магловский механизм.
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На момент гибели Джеймсу Поттеру, которого Гарри видит в зеркале Еиналеж, был всего 21 год, но борьба с Волан-де-Мортом его явно потрепала. Действительно, актеры, игравшие родителей Гарри, были намного старше своих персонажей, но считается, что это был намеренный ход. Для маленьких детей, которые стали главными зрителями первого фильма саги, было бы странно видеть 20-летних ребят в качестве родителей своего ровесника.
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Что ж, если бы в данной сцене из второго фильма о мальчике-волшебнике использовали не чучело, а реальную сову, животное и вправду могло бы пострадать от столкновения с барьером. Так что мы здесь на стороне зоозащитников.
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Гермиона, верная подруга Гарри, решила поделиться с замерзшим под водой героем своим полотенцем. Но в следующем кадре мы видим, что и мальчик, и девочка закутаны каждый в свое полотенце. Что это: ляп или пример заботы и бескорыстной дружбы?
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Неудивительно, что поклонникам сериала «Шерлок» иногда самим хочется поиграть в детективов. Например, здесь легко заметить, что Джон старательно печатает не в блоге, а на его фотографии.
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Создатели фильма «Железный человек — 2» явно сэкономили на переводчике. На любопытном канале «Новости Глаза» не менее любопытная новость «Сенаторы США вопрос Тони Stark», а вместо плашки «Прямой эфир» — «Теперь».
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Дизайн подошвы обуви у древних римлян из фильма «Гладиатор» кажется довольно современным.
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А в жаркие дни древние римляне, как правило, приходили на трибуны, захватив с собой пластиковые бутылки с водой.
А как часто вы обращаете внимание на подобные ошибки при просмотре фильмов? И согласны ли вы, что такие мелочи не портят кино, а делают его живее?
Фото на превью Harry Potter and the Philosopher's Stone / Warner Bros.