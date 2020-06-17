15+ наших звезд, которые на своих старых фото выглядят совсем другими людьми
Время меняет всех, и знаменитости не исключение. Однако действительно любопытно посмотреть на звезд в начале их карьеры. Одни изменились до неузнаваемости, в то время как на лицах других годы почти не оставили свой отпечаток. Интересно, это генетика или достижения современной медицины?
Мы в AdMe.ru обожаем редкие фотографии актеров, телеведущих и музыкальных исполнителей и надеемся, что вам тоже будет любопытно их разглядывать.
Вера Алентова
Диана Арбенина
Ольга Кабо
Анна Седокова
Полина Гагарина
Виктория и Антон Макарские
Лайма Вайкуле
Никита Джигурда
Лариса Гузеева
София Ротару
Сергей Зверев
Дмитрий Маликов
Наргиз
Борис Моисеев
Ева Польна
Анастасия Волочкова
Ани Лорак
Валерий Сюткин
Александр Васильев
Как вы думаете, кто изменился сильнее всех?
Фото на превью borismoiseevshow / instagram, East News / eastnews