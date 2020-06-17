15+ наших звезд, которые на своих старых фото выглядят совсем другими людьми

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Время меняет всех, и знаменитости не исключение. Однако действительно любопытно посмотреть на звезд в начале их карьеры. Одни изменились до неузнаваемости, в то время как на лицах других годы почти не оставили свой отпечаток. Интересно, это генетика или достижения современной медицины?