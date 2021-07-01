15 наших актеров, которых мы не узнали в их первых ролях

Советские и российские звезды экранов сыграли множество ролей, но мы помним их в основном по тем работам, которые принесли им головокружительный успех и славу. Однако ведь были фильмы, в которых наши любимые актеры только делали первые шаги в мир большого кино.

Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, с чего артисты начинали путь к славе. И нам показалось, что многие из них в своих первых картинах просто неузнаваемы.

Валентина Талызина

Актриса дебютировала в кино в 1963 году. Ее первой работой на экране стала роль Инны в детективе «Человек, который сомневается». Многие помнят Валентину Талызину по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», где она сыграла подругу главной героини, а заодно и дублировала Надю — персонажа Барбары Брыльской.

Алексей Серебряков

В самом начале своей карьеры Алексей Серебряков исполнил роль Димки Савельева в сериале «Вечный зов», который шел на советских экранах с 1978-го по 1983 год. Сейчас актер больше всего известен зрителям по фильму «Левиафан». За главную роль в этой картине он был выдвинут на премию Европейской киноакадемии.

Людмила Артемьева

Впервые на экранах Людмила Артемьева появилась в 1986 году в картине «Очень страшная история». Она сыграла более чем в полусотне фильмов и сериалов, но большинство помнит и любит ее благодаря роли Ольги Николаевны из «Сватов».

Никита Михалков

Никита Михалков начал сниматься в кино, когда ему было всего 14. Впервые он появился на экране в 1959 году в роли школьника в фильме «Солнце светит всем». Сейчас Михалков известен как один из главных режиссеров российского кинематографа.

Инна Чурикова

Многие считают, что первой киноролью актрисы была Марфушенька из сказки «Морозко». Но на самом деле Инна Чурикова впервые сыграла в картине «Тучи над Борском». С тех пор она появилась во множестве картин, и, кажется, актриса могла сыграть кого угодно: веселую белокурую Жози из «Неуловимых мстителей», надменную Якобину из «Того самого Мюнхгаузена», Вассу Железнову и, конечно, неповторимую Кроликову — приемную маму бесчисленного количества близнецов из «Ширли-мырли».

Александр Домогаров

Начало карьеры одного из самых красивых актеров отечественного кино пришлось на 80-е годы прошлого века. Одна из первых его ролей — Александр Сумароков в сериале «Михайло Ломоносов». Далее были соловьевская «Асса», «Гардемарины-3», принесшие известность, и пиком карьеры стали сериалы «Марш Турецкого» и «Бандитский Петербург».

Вячеслав Тихонов

Будущего «Штирлица» не сразу зачислили во ВГИК: сказали, что он нефотогеничен. Впрочем, на курс все же взяли, поскольку в послевоенные годы в вузе не хватало парней. И не прогадали: уже в годы учебы Тихонов сыграл в своем первом фильме «Молодая гвардия». Одной из ранних ролей актера была роль советского разведчика, заброшенного в тыл врага. И нет, это были не «Семнадцать мгновений весны», а картина «Жажда», вышедшая на экраны в 1959 году.

Маргарита Терехова

После выхода в конце 70-х «Трех мушкетеров» Маргарита Терехова, сыгравшая в фильме Миледи, получила огромную популярность. А дебютом актрисы в кино стала роль Тани в картине «Здравствуй, это я!», вышедшей на экраны в 1965 году.

Татьяна Догилева

Впервые на экранах актриса появилась еще в подростковом возрасте: она сыграла радистку в фильме «Отдать швартовы!». Сегодня на ее счету более 100 кинокартин. Одна из самых известных работ актрисы — лента «Блондинка за углом», а одна из последних — сериал «Вампиры средней полосы».

Олег Меньшиков

Дебют Меньшикова в кино состоялся в 1980 году в картине «Жду и надеюсь», а популярность ему принесла роль Костика в «Покровских воротах». Одна из самых ярких работ актера — экранизация романа Бориса Акунина «Статский советник», где Меньшиков сыграл сыщика Эраста Фандорина.

Ирина Купченко

Талант Ирины Купченко открыл режиссер Андрей Кончаловский. Девушка с аристократической внешностью прекрасно воплотила в жизнь образ Лизы Калитиной в картине «Дворянское гнездо». А самыми яркими работами актрисы стали роль княгини Трубецкой в фильме «Звезда пленительного счастья» и роль жены волшебника в «Обыкновенном чуде».

Дмитрий Харатьян

Харатьян дебютировал на экране еще школьником, причем попал в кино случайно: на пробы его позвала знакомая девочка. Результатом стала роль в фильме «Розыгрыш», которая принесла Дмитрию всесоюзную известность. Но настоящим звездным часом для актера стала роль Алеши Корсака в фильме «Гардемарины, вперед!».

Александр Демьяненко

Мы знаем Александра Демьяненко как скромного, но очень обаятельного Шурика. Но до того, как сыграть в «Операции „Ы“», актер успел засветиться в других работах, среди которых была картина «Мир входящему», благодаря которой его узнали за рубежом: лента была отмечена несколькими премиями на кинофестивале в Венеции.

Фаина Раневская

Раневская всегда была прежде всего театральной актрисой. Она дебютировала в кино довольно поздно: на тот момент ей было уже около 40. Первой ее картиной стала «Пышка», вышедшая на экраны в 1934 году. Пожалуй, самой яркой ролью Фаины Георгиевны была роль Ляли в комедии «Подкидыш». Именно там она произнесла легендарную фразу «Муля, не нервируй меня».

Вениамин Смехов

После роли Атоса в «Трех мушкетерах» Вениамин Смехов стал настоящей звездой. Но одним из первых появлений актера на экране был фильм «Служили два товарища», где Смехов сыграл барона Краузе. Его партнерами по съемочной площадке стали Владимир Высоцкий, Олег Янковский и Ролан Быков.