15 мультфильмов, номинированных на «Оскар», которые нужно посмотреть во что бы то ни стало
Современные мультфильмы — это не просто нарисованные детские сказочки, а самые что ни на есть настоящие произведения искусства, завораживающие своей красотой и поражающие обилием смыслов. Это понимает и строгое жюри главной кинопремии, поэтому ежегодно выдающиеся работы получают награду Академии кинематографических искусств и наук.
Мы в AdMe.ru глаз не могли оторвать от анимационных фильмов, попавших в число номинантов в этом году, и хотим вас с ними познакомить, чтобы вы смогли насладиться ими всей семьей. Обратите внимание: в начале списка собраны полнометражные фильмы, короткометражные — в конце.
Как приручить дракона — 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
Номинант в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». Из первых двух частей мы с вами уже знаем все о частной жизни домашних рептилий, а заключительная часть анимационной франшизы по книгам британской писательницы Крессиды Коуэлл расскажет о том, как трудно отпустить того, кого любишь. Иккинг и его чудесный дракон по имени Беззубик прошли через многое, повзрослели — и в жизни неминуемы изменения. Но перед тем, как решиться на перемены, им придется столкнуться с безжалостным охотником на драконов, который спит и видит, как уничтожить все, что им дорого.
- Рейтинг IMDb — 7,5
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7
- Трейлер
Я потеряла свое тело (J’ai perdu mon corps)
Французские аниматоры подарили миру удивительную историю, в которой есть любовь, игры с памятью, печальные пейзажи и даже рука, сбежавшая из лаборатории и бродящая по Парижу. Сюжет крутится вокруг скоромного паренька Науфеля, который до беспамятства влюблен в Габриэль. И пусть вас не пугает другой герой — рука, в поисках хозяина гуляющая по Парижу, полному опасностей, ведь это просто метафорический образ картины. В целом очень атмосферная картина, прекрасно нарисованная и наполненная смыслом. Номинант в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».
- Рейтинг IMDb — 7,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
- Трейлер
Потерянное звено (Missing Link)
Именно эта лента больше всего напоминает классический детский мультфильм. А еще одна ценна тем, что создана в технике стоп-моушен. Это метод объемной анимации, где используются куклы-актеры. Процесс крайне трудоемкий и требующий особого мастерства.
Главный герой, лондонский исследователь Лайонел Фрост мечтает, чтобы весь мир узнал о том, что создания из легенд реальны. Однажды он получает письмо, в котором описывается место, где он может повстречать настоящего снежного человека. Конечно, Лайонел не может упустить такой шанс. Он мчится к тайной тропе, описанной в послании, и встречает йети, который мало того, что умеет разговаривать, так еще и сам написал это письмо. Так что же ему нужно и зачем он заманил к себе Лайонела?
- Рейтинг IMDb — 6,7
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8
- Трейлер
История игрушек — 4 (Toy Story 4)
От студии Pixar всегда ждешь волшебства и неизменно дожидаешься. Финальная часть франшизы стала победителем в категории «Лучший анимационный фильм» и получила статуэтку в феврале этого года. Еще бы: мало того, что просмотр картины дарит эстетическое удовольствие, так она еще и набита смыслами под завязку. Полюбившиеся герои — Баз Лайтер, ковбой Вуди, собака Спиралька и тираннозавр Рекс — найдут новые приключения, а попутно напомнят зрителю о чувстве долга, свободе выбора, ценности дружбы и прочих важных вещах. Новую опасную миссию пластиково-плюшевой братии рекомендуем смотреть всей семьей — не пожалеете.
- Рейтинг IMDb — 7,8
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6
- Трейлер
Мирай из будущего (Mirai no Mirai)
Прошлогодний номинант в категории «Лучший анимационный фильм» c лихо закрученным сюжетом. У главного героя, мальчика по имени Кун, все было прекрасно, он был счастливым и любимым ребенком, пока в его жизни не происходит большое событие — на свет появляется маленькая сестричка по имени Мирай.
Внимание родителей приковано к ней, и на старшего 4-летнего Куна времени и сил не остается. Конечно, малыш ревнует и частенько бегает на задний двор, где растет волшебное дерево, благодаря которому он оказывается в мире, где настоящее, будущее и прошлое сплетаются в одно целое. Кун может встретить любого из родственников в разное время: познакомиться с прадедушкой, еще молодым и полным сил, мамой, пока та была маленькой девочкой, пообщаться с Мирай-подростком. Изменит ли это отношение Куна к семье?
- Рейтинг IMDb — 7,0
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
- Трейлер
Добытчица (The Breadwinner)
Фильм — номинант 2018 года в категории «Лучший анимационный фильм». Работы мультипликатора Томма Мура и студии Cartoon Saloon основательны: помимо анимированных героев, все планы рисуются от руки. Так что зрителя ждут потрясающей красоты пейзажи, завораживающая арабская музыка и лихо закрученный сюжет.
Отца и кормильца арестовали, и в семье остаются только женщины, но по законам страны женщина не может находиться на улице одна, без мужчины. Тогда храбрая 11-летняя Парвана понимает, что детство кончилось, состригает волосы, переодевается в мальчишку и идет в город, чтобы прокормить свою семью. Но хватит ли у нее сил выдержать испытания, которые припасла для нее жизнь? Советуем посмотреть эту глубокую и серьезную работу всей семьей. Дети увидят здесь лишь сказку, мы, взрослые, — гораздо больше.
- Рейтинг IMDb — 7,7
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7
- Трейлер
Жизнь Кабачка (Ma vie de Courgette)
Франко-швейцарский мультфильм, номинант в категории «Лучший анимационный фильм» 2017 года, повествует о 9-летнем мальчике Икаре по прозвищу Кабачок и его нелегкой судьбе. Оставшись без матери, Икар попадает в приют, но перед этим успевает подружиться с полицейским по имени Реймон, который его туда доставил. В приюте у Кабачка появляются новые друзья, и у каждого из них — своя трагическая история. Особенно он сближается с Камиллой, у которой сложные отношения с тетей, и она совсем не хочет, чтобы та забирала ее из приюта. Смогут ли дети вопреки всему стать счастливыми и найти свое место под солнцем?
- Рейтинг IMDb — 7,8
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4
- Трейлер
Дочь (Dcera)
Интересный факт: 15-минутный мультфильм «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой был снят для получения степени бакалавра в пражской Академии исполнительских искусств, где она учится, а в итоге получил множество наград по всему миру и даже номинирован на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Мы разделяем восторги критиков киноакадемии — работа завораживающе красивая и очень душевная.
Сюжет повествует об отношениях отца и дочери, которые никак не складываются. В больничной палате дочь вспоминает, как в детстве она пыталась рассказать отцу о раненой птице. Но их недопонимание зашло так далеко, что даже годы не сделали ближе родных по крови людей. А вот теперь в окно больничной палаты ударяется птичка. Может быть, это переломный момент?
- Рейтинг IMDb — 6,4
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7
- Трейлер
Любовь к волосам (Hair Love)
Если бы в словаре напротив слова «прелесть» была иллюстрация, там был бы кадр из этой короткометражки. Сюжет очень прост: отец пытается в первый раз в жизни уложить волосы дочери и сделать хоть какую-то прическу. На этом месте все, у кого есть дети, заулыбались, потому что поняли, что на основе этого действа можно снять не то что мультик — полнометражный фильм.
- Рейтинг IMDb — 7,4
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2
- Мультфильм
Сестра (Sister)
Короткометражка от китайского режиссера Сун Сыцы поведает об отношениях в семье, которые до боли знакомы каждому, у кого есть младшие братья и сестры. По сюжету мужчина вспоминает о своем детстве и назойливой младшей сестричке. Мультфильм душевный, атмосферный и по-домашнему уютный.
- Рейтинг IMDb — 7,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
- Трейлер
Котбуль (Kitbull)
Душераздирающий мультфильм о дружбе маленького бездомного котенка и питбуля. Одного этого было бы достаточно, чтобы умилиться и скорее его посмотреть, но есть еще один бонус — он создан молодыми специалистами студии Pixar в рамках проекта SparkShorts, призванного заявлять молодых и подающих надежды аниматоров.
Маленький котенок находит коробку и решает в ней поселиться, но ночью у него появляется серьезный сосед — огромная страшная собака, и поначалу малыш пугается и шипит, а потом, попав в беду, находит настоящего друга. И было бы это милой детской сказкой, если бы не события в финале. Может ли все закончиться хорошо? Смотрите сами, хронометра всего 9 минут.
- Рейтинг IMDb — 8,0
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2
- Мультфильм
Незабываемо (Mémorable)
Мультфильм французского режиссера Бруно Колле — для взрослых, ведь он поднимает немного пугающую, но важную тему: как меняется мир, когда человек начинает терять память. По сюжету, в жизни стареющего художника Луи и его жены Мишель происходит нечто странное: мир вокруг меняется, распадается, а привычные вещи становятся все менее реальными и теряют очертания. А саундтрек, который делает картину волнующей и незабываемой, заслуживает отдельной награды.
- Рейтинг IMDb — 8,0
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
- Трейлер
Поведение животных (Animal Behaviour)
А это номинант в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» прошлого года. На сеансе психотерапии животные и насекомые обсуждают свои проблемы, которые так близки всем людям. Им так сложно понять и принять слабости друг друга. Все меняется, когда на сеанс приходит Виктор — огромный орангутанг, проблемы которого соразмерны ему самому. Получится ли у участника сеанса раскрыться и найти выход из сложных жизненных ситуаций? Мультфильм очень смешной, рекомендуем смотреть с друзьями или второй половинкой.
- Рейтинг IMDb — 6,5
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9
- Мультфильм
Песочник (Piper)
Победитель в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» 2017 года — и просто милота, от которой невозможно оторваться. Нам предстоит узнать, как маленькая птичка, которой только предстоит столкнуться с окружающим миром, преодолеет свои сомнения и страхи и научится сама добывать пищу, более того, делать это лучше других в стае.
Стая охотится за едой у побережья, волна уходит — и они спешат выклевать еду из песка, набегает — они отступают. И никто не думал, что можно охотиться как-то иначе, но тут наш маленький птенец замечает группу раков-отшельников и начинает за ними наблюдать. Что придумает наша маленькая птичка и как ей удастся стать самостоятельной? Смотрим, умиляемся и ловим многослойные смыслы, которых не пожалела для зрителя студия Pixar.
- Рейтинг IMDb — 8,4
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3
- Мультфильм
Мальчик и мир (O Menino e o Mundo)
Еще один шедевр из оскаровского шорт-листа повествует о мальчике по имени Кука. Размеренная жизнь малыша рушится, когда его папа уезжает в город. Но сидеть на месте и страдать не в его характере, так что он решает отправиться на поиски, чтобы вся семья снова была вместе. Что ждет маленького мальчика в большом мире?
- Рейтинг IMDb — 7,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
- Трейлер
А какие мультфильмы для вас стали откровением? Поделитесь в комментариях, мы обязательно посмотрим.
Фото на превью Hair Love / Matthew A. Cherry Entertainment