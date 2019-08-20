15 кинодеталей, в создание которых актеры и режиссеры вложили душу (А мы их даже не заметили)

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С момента выхода анонса до показа в кинотеатре голливудского фильма в среднем проходит 871 день. За это время съемочная команда старается не просто сделать хороший фильм, но и наполнить его отсылками и интересными деталями. Обычные зрители могут не заметить их, но от фанатов не ускользнет ни одна мелочь.