15 кинодеталей, в создание которых актеры и режиссеры вложили душу (А мы их даже не заметили)
С момента выхода анонса до показа в кинотеатре голливудского фильма в среднем проходит 871 день. За это время съемочная команда старается не просто сделать хороший фильм, но и наполнить его отсылками и интересными деталями. Обычные зрители могут не заметить их, но от фанатов не ускользнет ни одна мелочь.
AdMe.ru решил раскрыть любопытные детали, спрятанные в популярных фильмах, и теперь вам наверняка захочется пересмотреть их еще раз.
- На съемках «Сплита» во время сцены с множеством личностей, разговаривающих друг с другом, Джеймс Макэвой ударил кулаком в металлическую дверь и получил перелом. О своей травме он молчал целых 3 съемочных дня. В одном из эпизодов фильма мы даже можем увидеть, как распухла его рука.
- В «Человеке-пауке» 2002 года Питера Паркера укусил радиоактивный паук, после чего герой получил свою суперсилу. Спустя 5 лет в фильме «Человек-паук-3: Враг в отражении» создатели не забыли добавить Питеру такую важную мелочь, как шрам на этом месте.
- В новом фильме «Аладдин» волшебный ковер главного героя строит из песка замок, который выглядит точь-в-точь как всем известный диснеевский дворец.
- Обращали ли вы внимание на часы главного героя в серии фильмов «Джон Уик»? Самые наблюдательные заметили, что во время динамичных сцен Джон носит их на внутренней стороне запястья. Надевать аксессуар таким образом принято у военных: это дает возможность следить за временем с оружием в руках и решает проблему бликующего циферблата.
- В начале 1-й части «Джона Уика» главный герой едет на машине по небольшому аэродрому. Охранник, который пропустил его, читает Shibumi — книгу о киллере в отставке, который однажды убил человека с помощью карандаша. Персонаж книги напоминает самого Джона, правда, тот расправился таким образом сразу с 3 противниками.
- Режиссеры ленты «Kingsman: Золотое кольцо» умело обыгрывают повязку на глазу одного из героев. В сцене со щенком Гарри не замечал оружия до тех пор, пока Эггси не заговорил, заставив его повернуться к пистолету здоровым глазом.
- В фильме «Чарли и шоколадная фабрика» в лодке Вилли Вонки хватало сидений только для него и 8 гостей. А значит, предыдущие исчезновения детей были не случайны, а идеально спланированы хозяином фабрики.
- А помните белок из этого фильма? Вместо использования компьютерной графики создатели в течение 19 недель тренировали 40 настоящих зверьков сидеть на стуле, чистить орехи и класть их на ленту конвейера.
- В фильме «Мстители: Финал» не забыли добавить небольшие отпечатки пальцев на дужки очков Халка, которые в реальной жизни обязательно остались бы на черной глянцевой поверхности.
- На 103-й минуте фильма «Черная Пантера» по небу пролетает корабль, который снизу выглядит как маска самой Пантеры.
- Знаменитый астрофизик Нил Деграсс Тайсон раскритиковал сцену из «Титаника», где Роуз смотрит на ночное небо после крушения. По его словам, положение звезд на нем было неправильным. Режиссер Джеймс Кэмерон прислушался к ученому и отредактировал звезды в 3D-переиздании фильма. Это была единственная сцена, которую полностью изменили.
- В фильме «Начало» героиня Ариадна, роль которой исполнила Эллен Пейдж, на 2-м уровне сна собрала волосы в тугой пучок. Сделано это потому, что в отеле была сцена с нулевой гравитацией, а режиссеры не хотели прорабатывать движение волос девушки в невесомости.
- Режиссеры ленты «Человек-муравей и Оса» решили отдать дань «Матрице». В одной из сцен справа от головы Лоуренса Фишборна, игравшего Морфеуса в легендарной трилогии, можно заметить часть оригинального названия фильмов — Matrix.
- В мультфильме «Храбрая сердцем» 3-я стрела, которую Мерида выпускает на соревнованиях по стрельбе из лука, оставляет крошечную царапину на ее щеке.
- Обломок, оставшийся от асгардской фрески в фильме «Тор: Рагнарек», предсказывает потерю глаза Тором в битве с богиней смерти Хелой.
Какой фильм вы смотрели последним? Заметили там интересные детали?
Фото на превью Split / Blinding Edge Pictures