15 горячих российских актеров, при взгляде на которых наши сердца бьются чаще
Каждый сам для себя определяет, что считать привлекательным. При этом в наше время нескончаемых конкурсов красоты люди научились не только сравнивать внешность друг друга, но и выделять лучших из лучших. Вот как раз о таких случаях и пойдет речь в этой статье.
Мы в AdMe.ru покопались на женских форумах, во всевозможных рейтингах и выбрали самых талантливых и харизматичных звезд, среди которых есть как начинающие, так и вполне состоявшиеся актеры.
Роман Курцын, 34 года
- Где можно увидеть: Жажда (2013), Балканский рубеж (2019), Я худею (2018), Меч (2009), Пока цветет папоротник (2012).
Антон Васильев, 35 лет
- Где можно увидеть: Одноклассницы (2013), Ученик (2016), Звоните ДиКаприо! (2018), Невский. Проверка на прочность (2017 — ...).
Евгений Ткачук, 35 лет
- Где можно увидеть: Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (2017), Жизнь и приключения Мишки Япончика (2011), Годунов (2018), Черновик (2018).
Александр Ратников, 39 лет
- Где можно увидеть: Салют-7 (2017), Псих (2006), Девочки не сдаются (2017), Золотая невеста (2014).
Сергей Чирков, 35 лет
- Где можно увидеть: Домовой (2019), Рубеж (2017), Как я стал русским (2015), Как выйти замуж за миллионера — 2 (2013).
Илья Алексеев, 38 лет
- Где можно увидеть: Москва, я люблю тебя! (2009), Темный мир в 3D (2010), А зори здесь тихие... (2015).
Евгений Пронин, 38 лет
- Где можно увидеть: Небо в огне (2010), Классные мужики (2010), Разведчицы (2013), Московские тайны. Графский парк (2019).
Александр Молочников, 27 лет
- Где можно увидеть: Рассвет (2019), Блокбастер (2017), Пушкин (2016), Сбежавшие в Аризону (2018).
Артем Крылов, 28 лет
- Где можно увидеть: Вольная грамота (2018 — ...), Облепиховое лето (2018), Другая кровь (2018 — ...).
Артем Ткаченко, 37 лет
- Где можно увидеть: Игрок (2016), Гоголь. Начало (2017), Гоголь. Вий (2018), Гоголь. Страшная месть (2018).
Владимир Яглыч, 36 лет
- Где можно увидеть: Мы из будущего (2008), Экипаж (2016), Без меня (2018), Ночная смена (2018).
Михаил Башкатов, 37 лет
- Где можно увидеть: Кухня (2012–2016), Любимцы (2017), Орел и решка (2017).
Максим Матвеев, 37 лет
- Где можно увидеть: Троцкий (2017), Про любовь. Только для взрослых (2017), Анна Каренина. История Вронского (2017), Стиляги (2008).
Петр Рыков, 37 лет
- Где можно увидеть: Подсудимый (2018), Кровавая барыня (2017), Ничто не случается дважды (2017).
Павел Чинарёв, 33 года
- Где можно увидеть: Прыжок богомола (2019), Крутой (2017), Гурзуф (2018).
Как вы думаете, мы кого-то упустили? Или кто-то незаслуженно прокрался в наш список?