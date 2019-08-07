15 горячих российских актеров, при взгляде на которых наши сердца бьются чаще

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Каждый сам для себя определяет, что считать привлекательным. При этом в наше время нескончаемых конкурсов красоты люди научились не только сравнивать внешность друг друга, но и выделять лучших из лучших. Вот как раз о таких случаях и пойдет речь в этой статье.

Мы в AdMe.ru покопались на женских форумах, во всевозможных рейтингах и выбрали самых талантливых и харизматичных звезд, среди которых есть как начинающие, так и вполне состоявшиеся актеры.

Роман Курцын, 34 года

Антон Васильев, 35 лет

Евгений Ткачук, 35 лет

Александр Ратников, 39 лет

Сергей Чирков, 35 лет

Илья Алексеев, 38 лет

Евгений Пронин, 38 лет

Александр Молочников, 27 лет

Артем Крылов, 28 лет

Артем Ткаченко, 37 лет

Владимир Яглыч, 36 лет

Михаил Башкатов, 37 лет

Максим Матвеев, 37 лет

Петр Рыков, 37 лет

Павел Чинарёв, 33 года

Как вы думаете, мы кого-то упустили? Или кто-то незаслуженно прокрался в наш список?

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