15 фильмов, о которых будут говорить все в 2020 году (Сохраните себе список, чтобы не потерять)

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В 2019 году вышло более 10 000 фильмов. В 2020 году будет не меньше премьер. Чтобы не потеряться в таком разнообразии новинок, и нужны рецензии критиков, статьи и рейтинги в интернете.

Мы в AdMe.ru тоже решили составить свой список ожидаемых картин следующих 12 месяцев.

Дюна

Мировая премьера: 19 ноября 2020 года

Дата выхода в России: 17 декабря 2020 года Дени Вильнев попытается удивить новой адаптацией научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Кстати, автор предыдущей экранизации 1984 года — Дэвид Линч. В центре сюжета картины — Гильдия навигаторов, которая путешествует в космосе и знает все о будущем. Вот только для этого им необходимо специальное вещество с планеты Арракис, которую еще называют Дюной. За владение этой планетой и будет идти борьба.

Маленькие женщины

Мировая премьера: 25 декабря 2019 года

Дата выхода в России: 30 января 2020 года Роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» появлялся на экране уже 8 раз, но у новой версии от Греты Гервиг есть все шансы на то, чтобы стать лучшей. В свежем фильме главные роли сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Мерил Стрип. Драма перенесет зрителей в Англию 1860-х годов и расскажет историю взросления 4 сестер Марч: романтичной Маргарет, сорванца в юбке Джозефины, застенчивой Элизабет и хитрой Эми.

Душа

Мировая премьера: 17 июня 2020 года

Дата выхода в России: 18 июня 2020 года В 2020 году студия Pixar не оставит нас без добрых и мудрых мультфильмов. И если анимация «Вперед» будет рассчитана на более детскую аудиторию, то посмотреть «Душу» в кинотеатрах будут рады и взрослые. Главный персонаж «Души» — школьный учитель музыки, который мечтает выступить в джазовом клубе. Внезапно герой умирает и попадает в космическое пространство, где ему предстоит продолжить свой путь. Что делает человека человеком и откуда берутся наши мечты? Вот главный вопрос, на который попытается ответить ожидаемый мультфильм от Pixar.

Эмма

Мировая премьера: 14 февраля 2020 года

Дата выхода в России: 16 апреля 2020 года Этот фильм — экранизация одноименного романа Джейн Остин о юной и привлекательной Эмме Вудхаус, которая подбирает кавалеров своим подругам, но уверена, что сама никогда не выйдет замуж. Конечно, жизнь готовит для девушки сюрприз за сюрпризом. Главная роль в ленте досталась британке Ане Тейлор-Джой, которую многие помнят по роли Кейси Кук в триллере «Сплит».

Таинственный сад

Мировая премьера: 15 апреля 2020 года

Дата выхода в России: 30 апреля 2020 года «Таинственный сад» — классический роман Фрэнсис Элизы Бернетт. Это история о девочке, которая после смерти родителей была вынуждена переехать в особняк своего дяди. Малышке запретили бродить по коридорам большого поместья, но она не послушалась и в один день нашла секретную дверь в волшебный сад. Над фильмом работали создатели франшиз о Гарри Поттере и медвежонке Паддингтоне, поэтому можно быть уверенными, что и на этот раз мы сможем насладиться чудесной сказкой.

Множественные святые Ньюарка

Мировая премьера: 25 сентября 2020 года

Дата выхода в России: 25 сентября 2020 года «Множественные святые Ньюарка» — приквел культового сериала «Клан Сопрано». Криминальная драма перенесет зрителей в США 60-х годов прошлого века и познакомит с молодым Тони Сопрано. В Ньюарке афроамериканцы и итальянцы ведут борьбу за власть, и никто не собирается сдавать позиции.

Гретель и Гензель

Мировая премьера: 30 января 2020 года

Дата выхода в России: 30 января 2020 года Режиссер Ози Перкинс не побоялся превратить детскую сказку в фильм ужасов. В новой взрослой версии «Гретель и Гензель» главная героиня отправится в лес, чтобы найти работу и еду для себя и брата, но столкнется там с настоящим злом. «Вам только кажется, будто вы знаете эту историю», интригует слоган картины.

Тихое место — 2

Мировая премьера: 18 марта 2020 года

Дата выхода в России: 19 марта 2020 года Эмили Блант снова сыграет в леденящем кровь фильме ужасов и появится на экранах в продолжении лучшего хоррора 2018 года. Во второй части «Тихого места» зрители узнают, что случилось с героями после того, как на их дом напали монстры.

Последнее, что он хотел

Мировая премьера: 27 января 2020 года

Дата выхода в России: 27 января 2020 года В новом фильме от Netflix Энн Хэтэуэй сыграет журналистку-неудачницу Елену Макмэхон. Ее героине в наследство от отца достанется бизнес по торговле оружием. Но, как окажется, за ширмой этого не самого благородного занятия скрывается еще большее зло.

Венди

Мировая премьера: 28 февраля 2020 года

Дата выхода в России: Еще не известна «Венди» — предстоящий фильм-фэнтези, который расскажет историю героини сказки о Питере Пэне. Эта девочка вместе с другими ребятами сбежала на остров, где время остановилось. Теперь ей нужно решить, что для нее важнее: только что обретенная свобода или семья.

Женщина в окне

Мировая премьера: 14 мая 2020 года

Дата выхода в России: 14 мая 2020 года «Женщина в окне» — предстоящий триллер Джо Райта с Эми Адамс и Гэри Олдменом в главных ролях. В центре сюжета окажется женщина с агорафобией (паническим страхом открытого пространства). Она шпионит за своими соседями и однажды становится свидетелем страшного происшествия.

Довод

Мировая премьера: 15 июля 2020 года

Дата выхода в России: 16 июля 2020 года Кристофер Нолан снова порадует своих фанатов масштабной лентой, которая поставит под сомнение наши привычные представления о пространстве и времени. На сьемки «Довода» потратят $ 225 млн, что сделает его одним из самых дорогих оригинальных фильмов всех времен. Этот боевик с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в главных ролях поведает о международном шпионаже и путешествиях во времени.

История Дэвида Копперфилда

Мировая премьера: 24 января 2020 года

Дата выхода в России: 7 мая 2020 года Шотландский сатирик Армандо Ианнуччи решил экранизировать роман Чарльза Диккенса о Дэвиде Копперфилде. Он обещает, что этот фильм будет не только трогательным и ярким, но и смешным. Самого Копперфилда сыграет Дев Патель, также в ленте появятся Хью Лори, Тильда Суинтон и Бен Уишоу.

Французский диспетчер

Точная дата выхода фильма не известна Новой лентой в 2020 году удивит и главный сказочник современного кино Уэс Андерсон. Его новая картина расскажет о французском отделении одного американского издания. В этой комедийной драме сыграют Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей, Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Кейт Уинслет и другие.

Новый фильм Пола Томаса Андерсона (название пока не известно)

Точная дата выхода фильма не известна Об этом проекте оскароносного режиссера пока знают немного, но любители кино уверены, что премьера от Пола Томаса Андерсона будет одним из главных событий 2020 года. Лента перенесет зрителей в долину Сан-Фернандо 1970-х годов, в центре сюжета окажется ученик средней школы, который также является начинающим актером.