15 фильмов, которые в других странах называются совсем не так, как мы привыкли

При переводе и адаптации названий кинофильмов для проката в другой стране переводчики нередко позволяют себе много вольностей, неточности, а иногда и просто откровенные спойлеры. Отчасти это происходит из-за того, что кинопрокатчики пытаются передать смысл фильма в его названии, чтобы еще до просмотра зритель знал, что он увидит на экране. Но не все переводы бывают удачными: существует множество примеров и случаев адаптации, которые кажутся попросту абсурдными.

AdMe.ru собрал для вас самые странные, абсурдные и смешные переводы названий известных фильмов в странах всего мира.

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Какой перевод удивил вас больше всего?

Фото на превью Pretty Woman/Touchstone Pictures

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