15 фильмов, которые в других странах называются совсем не так, как мы привыкли

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При переводе и адаптации названий кинофильмов для проката в другой стране переводчики нередко позволяют себе много вольностей, неточности, а иногда и просто откровенные спойлеры. Отчасти это происходит из-за того, что кинопрокатчики пытаются передать смысл фильма в его названии, чтобы еще до просмотра зритель знал, что он увидит на экране. Но не все переводы бывают удачными: существует множество примеров и случаев адаптации, которые кажутся попросту абсурдными.