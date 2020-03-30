15+ закулисных тайн фильма «Дневник памяти», который зацепил даже прожженных циников
12 февраля этого года стало известно, что экранизация романа Николаса Спаркса «Дневник памяти» была признана россиянами лучшей мелодрамой XXI века. Мы не удивлены: фильм уже много лет не выходит из различных топов и сердец большинства зрителей.
У нас в AdMe.ru до сих пор екает в груди от этой картины, и поэтому мы решили поведать вам о том, что стояло за процессом ее создания.
- Книга-первоисточник появилась благодаря реальной истории любви. Дедушка и бабушка супруги писателя прожили вместе более 60 лет.
- По словам Райана Гослинга, режиссер Ник Кассаветис пригласил его на роль Ноя, потому что он «не красивый, не крутой, а просто обычный парень, который выглядит слегка сумасшедшим». Руководство студии New Line эту позицию не разделяло. Там посчитали, что Кассаветис сошел с ума, утвердив малоизвестного на тот момент Гослинга.
- Лента шла до зрителя целых 8 лет. Ее режиссером мог стать Стивен Спилберг, а на главные роли рассматривались даже кандидатуры Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс.
- Гослинг серьезно подошел к подготовке и несколько месяцев занимался греблей и плотничеством в городе, где должны были проходить съемки.
- Рейчел Макадамс стала для режиссера фавориткой в гонке на роль Элли, как только прочла свой текст на пробах. Кассаветис увидел между ней и Гослингом "удивительную химию" и выбрал актрису, совершенно не сомневаясь.
- Рейчел, к слову, пришлось готовиться к роли в ночь перед прослушиванием, ведь именно в это время ей прислали сценарий.
- Будучи невероятно чувственной парой на экране, Макадамс и Гослинг очень плохо ладили друг с другом на съемочной площадке. Гослинг не мог долго смотреть на актрису в кадре, а на вычитке сценария и вовсе отвел режиссера в сторону и сказал: "Заберите ее отсюда и приведите другую актрису, потому что с ней у меня ничего не выходит". Актеры так сильно скандалили, что однажды Кассаветис закрыл их в одной комнате, чтобы они проорались друг на друга. Это помогло, и съемочный процесс пошел куда легче.
- Удивительная сцена на озере могла быть значительно проще. И все из-за птиц. Натренировать их было практически невозможно. Студия тоже была против. Но режиссер и продюсер нашли решение. Они заранее купили птенцов и вырастили их прямо на месте съемки сцены. Когда пришло время снимать, выросшие птицы уже привыкли к озеру и людям, и поэтому никаких проблем не возникло.
- Картина снималась в обратном порядке. Подкачанному Гослингу пришлось основательно похудеть и сбрить бороду, чтобы выглядеть как «молодая версия Ноя».
- Райан Гослинг хотел, чтобы в определенный момент фильма персонаж Ноя сжег дом. На вопрос «зачем?» он ответил, что «это будет огонь очищения от воспоминаний».
- В знаменитой сцене с дождем Рейчел Макадамс была босая вовсе не из-за стремления к максимальной романтике. Одежда и обувь 40-х годов были взяты напрокат, и туфли просто развалились от контакта с водой после нескольких дублей.
- Исполнительница роли взрослой Элли Джина Роулендс — мать режиссера картины Ника Кассаветиса. По словам Джеймса Гарнера (взрослый Ной), он не смог удержаться от смеха и позже испортил дубль, когда Ник назвал Джину мамой за кадром.
- Существует книжное продолжение «Дневника памяти» под названием «Свадьба». В нем рассказывается история дочери Элли и Ноя, Джейн, и ее проблемном браке.
- По словам Джеймса Марсдена, который исполнил роль соперника Ноя, Лона Хэммонда, его до сих пор ненавидят поклонники фильма. Актер поделился проблемой с изданием Vulture: «Забавно, что люди не разделяют фильм и реальность и часто говорят мне: «Каким же козлом ты был в „Дневнике“!»
- После окончания съемок Райан Гослинг и Рейчел Макадамс встречались 2 года. Гослинг рассказал, что после расставания с Макадамс к нему однажды подошла поклонница «Дневника» и чуть было не ударила его со словами: «Как ты мог позволить такой девушке уйти?»
- За сцену поцелуя под дождем актеры получили премию «Лучший поцелуй» от MTV. Во время награждения они воссоздали страстный момент на сцене, и его до сих пор называют одним из самых романтичных зрелищ за всю историю церемонии.
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Фото на превью The Notebook / Warner Bros. Pictures