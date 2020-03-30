15+ закулисных тайн фильма «Дневник памяти», который зацепил даже прожженных циников

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12 февраля этого года стало известно, что экранизация романа Николаса Спаркса «Дневник памяти» была признана россиянами лучшей мелодрамой XXI века. Мы не удивлены: фильм уже много лет не выходит из различных топов и сердец большинства зрителей.

У нас в AdMe.ru до сих пор екает в груди от этой картины, и поэтому мы решили поведать вам о том, что стояло за процессом ее создания.

Книга-первоисточник появилась благодаря реальной истории любви. Дедушка и бабушка супруги писателя прожили вместе более 60 лет.

По словам Райана Гослинга, режиссер Ник Кассаветис пригласил его на роль Ноя, потому что он «не красивый, не крутой, а просто обычный парень, который выглядит слегка сумасшедшим». Руководство студии New Line эту позицию не разделяло. Там посчитали, что Кассаветис сошел с ума, утвердив малоизвестного на тот момент Гослинга.

Лента шла до зрителя целых 8 лет. Ее режиссером мог стать Стивен Спилберг, а на главные роли рассматривались даже кандидатуры Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс.

Гослинг серьезно подошел к подготовке и несколько месяцев занимался греблей и плотничеством в городе, где должны были проходить съемки.

Рейчел Макадамс стала для режиссера фавориткой в гонке на роль Элли, как только прочла свой текст на пробах. Кассаветис увидел между ней и Гослингом "удивительную химию" и выбрал актрису, совершенно не сомневаясь.

Рейчел, к слову, пришлось готовиться к роли в ночь перед прослушиванием, ведь именно в это время ей прислали сценарий.

Будучи невероятно чувственной парой на экране, Макадамс и Гослинг очень плохо ладили друг с другом на съемочной площадке. Гослинг не мог долго смотреть на актрису в кадре, а на вычитке сценария и вовсе отвел режиссера в сторону и сказал: "Заберите ее отсюда и приведите другую актрису, потому что с ней у меня ничего не выходит". Актеры так сильно скандалили, что однажды Кассаветис закрыл их в одной комнате, чтобы они проорались друг на друга. Это помогло, и съемочный процесс пошел куда легче.

Удивительная сцена на озере могла быть значительно проще. И все из-за птиц. Натренировать их было практически невозможно. Студия тоже была против. Но режиссер и продюсер нашли решение. Они заранее купили птенцов и вырастили их прямо на месте съемки сцены. Когда пришло время снимать, выросшие птицы уже привыкли к озеру и людям, и поэтому никаких проблем не возникло.

Картина снималась в обратном порядке. Подкачанному Гослингу пришлось основательно похудеть и сбрить бороду, чтобы выглядеть как «молодая версия Ноя».

Райан Гослинг хотел, чтобы в определенный момент фильма персонаж Ноя сжег дом. На вопрос «зачем?» он ответил, что «это будет огонь очищения от воспоминаний».

В знаменитой сцене с дождем Рейчел Макадамс была босая вовсе не из-за стремления к максимальной романтике. Одежда и обувь 40-х годов были взяты напрокат, и туфли просто развалились от контакта с водой после нескольких дублей.

Исполнительница роли взрослой Элли Джина Роулендс — мать режиссера картины Ника Кассаветиса. По словам Джеймса Гарнера (взрослый Ной), он не смог удержаться от смеха и позже испортил дубль, когда Ник назвал Джину мамой за кадром.

Существует книжное продолжение «Дневника памяти» под названием «Свадьба». В нем рассказывается история дочери Элли и Ноя, Джейн, и ее проблемном браке.

По словам Джеймса Марсдена, который исполнил роль соперника Ноя, Лона Хэммонда, его до сих пор ненавидят поклонники фильма. Актер поделился проблемой с изданием Vulture: «Забавно, что люди не разделяют фильм и реальность и часто говорят мне: «Каким же козлом ты был в „Дневнике“!»

После окончания съемок Райан Гослинг и Рейчел Макадамс встречались 2 года. Гослинг рассказал, что после расставания с Макадамс к нему однажды подошла поклонница «Дневника» и чуть было не ударила его со словами: «Как ты мог позволить такой девушке уйти?»

За сцену поцелуя под дождем актеры получили премию «Лучший поцелуй» от MTV. Во время награждения они воссоздали страстный момент на сцене, и его до сих пор называют одним из самых романтичных зрелищ за всю историю церемонии.

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