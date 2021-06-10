15+ дублеров, при взгляде на которых хочется спросить: «Извините, а это точно не сам актер?»
Ни для кого не секрет, что в сложные моменты съемок актеров заменяют дублерами. Эти бесстрашные мужчины и женщины владеют боевыми искусствами, лихо водят автомобили и мотоциклы и выполняют все опасные элементы за знаменитостей.
Мы в AdMe.ru большие поклонники всего, что связано с закулисьем кинематографа. Именно поэтому мы отыскали редкие фото, на которых запечатлены каскадеры рядом со звездами экрана.
Подуставший Дэниел Крейг на съемках фильма «Не время умирать»
Дублер Криса Хемсворта — Бобби Холлэнд Хэнтон
Галь Гадот и Кейтлин Дешель — две настоящие чудо-женщины
Эльса Патаки — жена Криса Хемсворта — поделилась с фанатами фотографией со съемок нового фильма «Перехватчик»
Приянка Чопра на съемках сериала «Куантико»
Звезда сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт» Элли Кемпер в окружении своих двойников
Лина Данэм показывает, как сильно она любит свою дублершу Дакоту
Брюс Уиллис на съемках комедийного боевика «Двойной КОПец»
Джареду Падалеки в сериале «Сверхъестественное» наверняка было не так уж и страшно бороться с нечистью, ведь напарник всегда был рядом
Одна Зоуи Дешанель — это прекрасно, но две — еще лучше
Тейлор Лотнер с дублером явно запыхались после съемок серии сложных трюков
У Наташи Лионн из «Жизни матрешки» очень улыбчивые коллеги
Рене Руссо, сыгравшая мать Тора, и ее двойник Хлоя Брюс
Создатели фэнтезийного сериала «Хроники Шаннары» на дублерах решили не экономить
Джонни Депп на съемках фильма «Одинокий рейнджер»
У Тома Харди и его дублера Джейкоба Томури даже уши похожи
Но Томури работает не только с Харди: из него получился отличный гном в «Хоббите»
А вы хотели бы, чтобы в вашей жизни был дублер, выполняющий все сложные задания за вас?
Фото на превью The Hobbit: An Unexpected Journey / MGM, jaketomuri / Instagram
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