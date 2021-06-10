15+ дублеров, при взгляде на которых хочется спросить: «Извините, а это точно не сам актер?»

Ни для кого не секрет, что в сложные моменты съемок актеров заменяют дублерами. Эти бесстрашные мужчины и женщины владеют боевыми искусствами, лихо водят автомобили и мотоциклы и выполняют все опасные элементы за знаменитостей.

Мы в AdMe.ru большие поклонники всего, что связано с закулисьем кинематографа. Именно поэтому мы отыскали редкие фото, на которых запечатлены каскадеры рядом со звездами экрана.

Подуставший Дэниел Крейг на съемках фильма «Не время умирать»

Дублер Криса Хемсворта — Бобби Холлэнд Хэнтон

Галь Гадот и Кейтлин Дешель — две настоящие чудо-женщины

Эльса Патаки — жена Криса Хемсворта — поделилась с фанатами фотографией со съемок нового фильма «Перехватчик»

Приянка Чопра на съемках сериала «Куантико»

Звезда сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт» Элли Кемпер в окружении своих двойников

Лина Данэм показывает, как сильно она любит свою дублершу Дакоту

Брюс Уиллис на съемках комедийного боевика «Двойной КОПец»

Джареду Падалеки в сериале «Сверхъестественное» наверняка было не так уж и страшно бороться с нечистью, ведь напарник всегда был рядом

Одна Зоуи Дешанель — это прекрасно, но две — еще лучше

Тейлор Лотнер с дублером явно запыхались после съемок серии сложных трюков

У Наташи Лионн из «Жизни матрешки» очень улыбчивые коллеги

Рене Руссо, сыгравшая мать Тора, и ее двойник Хлоя Брюс

Создатели фэнтезийного сериала «Хроники Шаннары» на дублерах решили не экономить

Джонни Депп на съемках фильма «Одинокий рейнджер»

У Тома Харди и его дублера Джейкоба Томури даже уши похожи

Но Томури работает не только с Харди: из него получился отличный гном в «Хоббите»