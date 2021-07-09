15 доказательств того, что достаточно сменить цвет волос, чтобы тебя никто не узнал

Привычно видеть, как любимые актрисы в различных картинах примеряют на себя совершенно разные образы. Но мы не всегда задумываемся о том, каким путем достигаются такие перемены. Кто-то теряет или набирает вес, кто-то сбривает брови, а кто-то делает татуировку. Но иногда кардинальному преображению внешности способствует вроде бы сущий пустяк — цвет волос. Как оказалось, этого более чем достаточно.