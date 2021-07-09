15 доказательств того, что достаточно сменить цвет волос, чтобы тебя никто не узнал
Привычно видеть, как любимые актрисы в различных картинах примеряют на себя совершенно разные образы. Но мы не всегда задумываемся о том, каким путем достигаются такие перемены. Кто-то теряет или набирает вес, кто-то сбривает брови, а кто-то делает татуировку. Но иногда кардинальному преображению внешности способствует вроде бы сущий пустяк — цвет волос. Как оказалось, этого более чем достаточно.
Сегодня мы в AdMe.ru постарались собрать примеры преображений, в которых цвет волос сыграл основную роль. В процессе невольно нас тоже потянуло поэкспериментировать с внешностью. Уж не знаем, что из этого выйдет, но фото звезд оказались очень вдохновляющими.
Кара Делевинь
Орнелла Мути
Кейт Бланшетт
Мишель Мерсье
Энн Хэтэуэй
Руни Мара
Софи Лорен
Рейчел Макадамс
Эмма Стоун
Риз Уизерспун
Барбара Брыльска
Эми Адамс
Леа Сейду
Линдси Лохан
Блейк Лайвли
А вы меняли цвет волос? Как вам понравился результат?
Фото на превью East News, Retour de manivelle / Intermondia Films
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